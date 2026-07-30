Tỷ lệ kèo vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA D3
|
|Unionistas de Salamanca
|
1-0
|
1-0
|
4-2
|Burgos
|T
|
SPA D3
|
|Burgos
|
2-0
|
1-0
|
7-6
|Unionistas de Salamanca
|B
|
INT CF
|
|Burgos
|
0-1
|
0-1
|
-
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPA D3
|
|Burgos
|
0-3
|
0-2
|
8-5
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPA D3
|
|Unionistas de Salamanca
|
0-0
|
0-0
|
6-1
|Burgos
|H
|
SPA D3
|
|Burgos
|
0-1
|
0-0
|
1-3
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPA D3
|
|Unionistas de Salamanca
|
1-1
|
1-0
|
-
|Burgos
|H
|
SPA D3
|
|Burgos
|
1-2
|
1-0
|
-
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPA D3
|
|Unionistas de Salamanca
|
3-1
|
0-0
|
-
|Burgos
|T
|
SPA D3
|
|Burgos
|
1-2
|
0-0
|
-
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPA CUP
|
|Burgos
|
3-1
|
2-0
|
-
|Unionistas de Salamanca
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
3-2
|
1-0
|
2-6
|Racing de Ferrol
|T
|
SPDRFEF
|
|Merida AD
|
1-1
|
1-1
|
4-4
|Unionistas de Salamanca
|H
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
2-1
|
1-1
|
2-4
|Tenerife
|T
|
SPDRFEF
|
|Real Madrid Castilla
|
1-0
|
0-0
|
1-5
|Unionistas de Salamanca
|B
|
SPDRFEF
|
|1 Unionistas de Salamanca
|
1-1
|
0-0
|
3-3
|Athletic Bilbao B
|H
|
SPDRFEF
|
|Real Aviles
|
1-1
|
1-0
|
3-6
|Unionistas de Salamanca
|H
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
1-0
|
1-0
|
6-1
|CD Guadalajara
|T
|
SPDRFEF
|
|Zamora CF
|
2-3
|
1-0
|
6-6
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
3-1
|
2-0
|
4-5
|CD Arenteiro
|T
|
SPDRFEF
|
|1 Ponferradina
|
3-1
|
1-0
|
1-5
|Unionistas de Salamanca 1
|B
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
0-3
|
0-1
|
3-3
|Barakaldo CF
|B
|
SPDRFEF
|
|Pontevedra
|
0-0
|
0-0
|
4-2
|Unionistas de Salamanca 1
|H
|
SPDRFEF
|
|Cacereno
|
3-3
|
2-2
|
3-10
|Unionistas de Salamanca
|H
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
2-0
|
1-0
|
3-9
|Arenas Club de Getxo
|T
|
SPDRFEF
|
|Osasuna B
|
0-2
|
0-0
|
3-6
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
1-0
|
1-0
|
6-4
|Ourense CF
|T
|
SPDRFEF
|
|Celta vigo b
|
2-0
|
0-0
|
4-4
|Unionistas de Salamanca
|B
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
5-1
|
3-0
|
3-7
|CF Talavera de la Reina
|T
|
SPDRFEF
|
|1 CD Lugo
|
1-3
|
0-2
|
9-3
|Unionistas de Salamanca
|T
|
SPDRFEF
|
|Unionistas de Salamanca
|
0-0
|
0-0
|
1-5
|Zamora CF
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Burgos
|
1-1
|
0-0
|
4-2
|Athletic Bilbao B
|H
|
INT CF
|
|Burgos
|
2-0
|
2-0
|
3-1
|Real Sociedad B
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
1-0
|
1-0
|
2-2
|Andorra FC
|B
|
SPA D2
|
|Cultural Leonesa
|
0-2
|
0-2
|
9-0
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
0-1
|
0-0
|
3-5
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
0-0
|
0-0
|
10-4
|Almeria
|H
|
SPA D2
|
|Real Sociedad B
|
0-0
|
0-0
|
2-2
|Burgos
|H
|
SPA D2
|
|Burgos
|
1-1
|
1-1
|
7-3
|Deportivo La Coruna
|H
|
SPA D2
|
|Castellon
|
3-1
|
1-1
|
7-1
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
1-0
|
0-0
|
2-4
|Sporting Gijon
|B
|
SPA D2
|
|Albacete
|
2-3
|
1-2
|
5-2
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
1-1
|
1-1
|
8-3
|AD Ceuta
|H
|
SPA D2
|
|Real Valladolid
|
0-1
|
0-0
|
6-1
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
4-0
|
2-0
|
5-15
|Cordoba
|B
|
SPA D2
|
|Eibar
|
0-0
|
0-0
|
6-2
|Burgos
|H
|
SPA D2
|
|Burgos
|
2-0
|
1-0
|
1-6
|Mirandes
|B
|
SPA D2
|
|Real Zaragoza
|
0-1
|
0-0
|
5-2
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Racing Santander
|
1-0
|
1-0
|
5-7
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
1-1
|
1-1
|
6-0
|Cadiz
|H
|
SPA D2
|
|Las Palmas
|
0-0
|
0-0
|
8-2
|Burgos
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|Khách
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