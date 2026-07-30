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Tỷ lệ kèo vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA D3
Unionistas de Salamanca
1-0
1-0
4-2
 Burgos T
SPA D3
Burgos
2-0
1-0
7-6
 Unionistas de Salamanca B
INT CF
Burgos
0-1
0-1
-
 Unionistas de Salamanca T
SPA D3
Burgos
0-3
0-2
8-5
 Unionistas de Salamanca T
SPA D3
Unionistas de Salamanca
0-0
0-0
6-1
 Burgos H
SPA D3
Burgos
0-1
0-0
1-3
 Unionistas de Salamanca T
SPA D3
Unionistas de Salamanca
1-1
1-0
-
 Burgos H
SPA D3
Burgos
1-2
1-0
-
 Unionistas de Salamanca T
SPA D3
Unionistas de Salamanca
3-1
0-0
-
 Burgos T
SPA D3
Burgos
1-2
0-0
-
 Unionistas de Salamanca T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
3-2
1-0
2-6
 Racing de Ferrol T
SPDRFEF
Merida AD
1-1
1-1
4-4
 Unionistas de Salamanca H
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
2-1
1-1
2-4
 Tenerife T
SPDRFEF
Real Madrid Castilla
1-0
0-0
1-5
 Unionistas de Salamanca B
SPDRFEF
1 Unionistas de Salamanca
1-1
0-0
3-3
 Athletic Bilbao B H
SPDRFEF
Real Aviles
1-1
1-0
3-6
 Unionistas de Salamanca H
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
1-0
1-0
6-1
 CD Guadalajara T
SPDRFEF
Zamora CF
2-3
1-0
6-6
 Unionistas de Salamanca T
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
3-1
2-0
4-5
 CD Arenteiro T
SPDRFEF
1 Ponferradina
3-1
1-0
1-5
 Unionistas de Salamanca 1 B
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
0-3
0-1
3-3
 Barakaldo CF B
SPDRFEF
Pontevedra
0-0
0-0
4-2
 Unionistas de Salamanca 1 H
SPDRFEF
Cacereno
3-3
2-2
3-10
 Unionistas de Salamanca H
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
2-0
1-0
3-9
 Arenas Club de Getxo T
SPDRFEF
Osasuna B
0-2
0-0
3-6
 Unionistas de Salamanca T
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
1-0
1-0
6-4
 Ourense CF T
SPDRFEF
Celta vigo b
2-0
0-0
4-4
 Unionistas de Salamanca B
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
5-1
3-0
3-7
 CF Talavera de la Reina T
SPDRFEF
1 CD Lugo
1-3
0-2
9-3
 Unionistas de Salamanca T
SPDRFEF
Unionistas de Salamanca
0-0
0-0
1-5
 Zamora CF H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Burgos
1-1
0-0
4-2
 Athletic Bilbao B H
INT CF
Burgos
2-0
2-0
3-1
 Real Sociedad B B
SPA D2
Burgos
1-0
1-0
2-2
 Andorra FC B
SPA D2
Cultural Leonesa
0-2
0-2
9-0
 Burgos B
SPA D2
Granada CF
0-1
0-0
3-5
 Burgos B
SPA D2
Burgos
0-0
0-0
10-4
 Almeria H
SPA D2
Real Sociedad B
0-0
0-0
2-2
 Burgos H
SPA D2
Burgos
1-1
1-1
7-3
 Deportivo La Coruna H
SPA D2
Castellon
3-1
1-1
7-1
 Burgos B
SPA D2
Burgos
1-0
0-0
2-4
 Sporting Gijon B
SPA D2
Albacete
2-3
1-2
5-2
 Burgos B
SPA D2
Burgos
1-1
1-1
8-3
 AD Ceuta H
SPA D2
Real Valladolid
0-1
0-0
6-1
 Burgos B
SPA D2
Burgos
4-0
2-0
5-15
 Cordoba B
SPA D2
Eibar
0-0
0-0
6-2
 Burgos H
SPA D2
Burgos
2-0
1-0
1-6
 Mirandes B
SPA D2
Real Zaragoza
0-1
0-0
5-2
 Burgos B
SPA D2
Racing Santander
1-0
1-0
5-7
 Burgos B
SPA D2
Burgos
1-1
1-1
6-0
 Cadiz H
SPA D2
Las Palmas
0-0
0-0
8-2
 Burgos H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
Khách

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