Tỷ lệ kèo vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
2-4
|
1-3
|
4-3
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Almeria
|
3-2
|
1-1
|
5-7
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
3-1
|
1-0
|
4-5
|Almeria
|T
|
SPA D2
|
|Almeria
|
2-1
|
0-1
|
7-1
|Granada CF
|B
|
INT CF
|
|Almeria
|
2-1
|
2-1
|
-
|Granada CF
|B
|
SPA D1
|
|Granada CF
|
1-1
|
0-1
|
10-4
|Almeria
|H
|
SPA D1
|
|Almeria
|
3-3
|
3-0
|
1-5
|Granada CF
|H
|
INT CF
|
|Granada CF
|
0-1
|
0-1
|
3-3
|Almeria
|B
|
INT CF
|
|Granada CF
|
3-2
|
0-0
|
-
|Almeria
|T
|
INT CF
|
|Granada CF
|
1-0
|
1-0
|
8-5
|Almeria
|T
|
SPA D2
|
|Almeria
|
0-0
|
0-0
|
4-8
|Granada CF
|H
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
1-0
|
0-0
|
8-6
|Almeria
|T
|
SPA D2
|
|Almeria
|
2-0
|
1-0
|
4-2
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
3-2
|
1-0
|
2-4
|Almeria
|T
|
INT CF
|
|Granada CF
|
1-1
|
1-0
|
-
|Almeria
|H
|
SPA D1
|
|Almeria
|
3-0
|
1-0
|
5-6
|Granada CF
|B
|
SPA D1
|
|Granada CF
|
0-0
|
0-0
|
10-5
|Almeria
|H
|
SPA D1
|
|Granada CF
|
0-2
|
0-1
|
6-1
|Almeria
|B
|
SPA D1
|
|Almeria
|
3-0
|
2-0
|
9-9
|Granada CF
|B
|
INT CF
|
|Almeria
|
1-1
|
0-0
|
-
|Granada CF
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Granada CF
|
1-0
|
1-0
|
2-7
|Real Betis 1
|T
|
INT CF
|
|Granada CF
|
2-0
|
1-0
|
4-3
|Neom SC
|T
|
INT CF
|
|Granada CF
|
1-1
|
0-0
|
4-0
|Juventud Torremolinos CF
|H
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
1-2
|
1-1
|
2-5
|Sporting Gijon
|B
|
SPA D2
|
|Mirandes
|
3-1
|
2-1
|
5-6
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
0-1
|
0-0
|
3-5
|Burgos
|B
|
SPA D2
|
|1 Cordoba
|
1-0
|
0-0
|
3-2
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Real Zaragoza
|
0-1
|
0-0
|
7-7
|Granada CF 1
|T
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
2-4
|
1-3
|
4-3
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Albacete
|
4-1
|
2-0
|
3-6
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|2 Granada CF
|
1-0
|
1-0
|
4-3
|Cultural Leonesa 1
|T
|
SPA D2
|
|Castellon
|
3-2
|
2-1
|
6-4
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Las Palmas
|
2-0
|
0-0
|
4-3
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
4-2
|
3-1
|
2-6
|SD Huesca
|T
|
SPA D2
|
|Real Sociedad B
|
0-2
|
0-2
|
7-5
|Granada CF
|T
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
1-1
|
1-1
|
6-9
|Andorra FC
|H
|
SPA D2
|
|Deportivo La Coruna
|
0-2
|
0-1
|
10-4
|Granada CF
|T
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
0-1
|
0-0
|
4-4
|Malaga
|B
|
SPA D2
|
|AD Ceuta
|
2-1
|
1-0
|
5-5
|Granada CF
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
5-1
|
4-1
|
4-2
|Real Valladolid 1
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Aguilas CF
|
0-1
|
0-0
|
6-4
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|1 Almeria
|
1-2
|
0-0
|
7-7
|Malaga
|B
|
SPA D2
|
|Malaga
|
0-0
|
0-0
|
4-2
|Almeria
|H
|
SPA D2
|
|Almeria
|
3-2
|
1-0
|
5-7
|Castellon
|B
|
SPA D2
|
|Castellon
|
1-1
|
1-0
|
8-0
|Almeria
|H
|
SPA D2
|
|Almeria
|
1-0
|
0-0
|
2-2
|Real Valladolid
|B
|
SPA D2
|
|Sporting Gijon
|
3-1
|
2-0
|
4-8
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|1 Almeria
|
1-2
|
0-0
|
5-5
|Las Palmas
|B
|
SPA D2
|
|Burgos
|
0-0
|
0-0
|
10-4
|Almeria
|H
|
SPA D2
|
|Almeria
|
4-2
|
2-2
|
5-6
|Mirandes
|B
|
SPA D2
|
|Granada CF
|
2-4
|
1-3
|
4-3
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Almeria
|
3-2
|
0-0
|
3-5
|Malaga
|B
|
SPA D2
|
|1 Racing Santander
|
5-1
|
2-1
|
8-0
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Almeria
|
2-1
|
1-1
|
5-1
|Leganes
|B
|
SPA D2
|
|1 Castellon
|
2-0
|
1-0
|
8-5
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Almeria
|
5-1
|
2-0
|
7-7
|Real Sociedad B
|B
|
SPA D2
|
|SD Huesca
|
1-3
|
1-2
|
4-5
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Real Zaragoza
|
2-0
|
0-0
|
5-5
|Almeria
|B
|
SPA D2
|
|Almeria
|
3-0
|
1-0
|
1-2
|Cultural Leonesa
|B
|
SPA D2
|
|Albacete
|
1-1
|
0-0
|
5-7
|Almeria
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|Khách
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