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Địa điểm: Estadio Nuevo Los Carmenes Thời tiết:  ,35℃～36℃

Tỷ lệ kèo vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA D2
Granada CF
2-4
1-3
4-3
 Almeria B
SPA D2
Almeria
3-2
1-1
5-7
 Granada CF B
SPA D2
Granada CF
3-1
1-0
4-5
 Almeria T
SPA D2
Almeria
2-1
0-1
7-1
 Granada CF B
INT CF
Almeria
2-1
2-1
-
 Granada CF B
SPA D1
Granada CF
1-1
0-1
10-4
 Almeria H
SPA D1
Almeria
3-3
3-0
1-5
 Granada CF H
INT CF
Granada CF
0-1
0-1
3-3
 Almeria B
INT CF
Granada CF
3-2
0-0
-
 Almeria T
INT CF
Granada CF
1-0
1-0
8-5
 Almeria T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Granada CF
1-0
1-0
2-7
 Real Betis 1 T
INT CF
Granada CF
2-0
1-0
4-3
 Neom SC T
INT CF
Granada CF
1-1
0-0
4-0
 Juventud Torremolinos CF H
SPA D2
Granada CF
1-2
1-1
2-5
 Sporting Gijon B
SPA D2
Mirandes
3-1
2-1
5-6
 Granada CF B
SPA D2
Granada CF
0-1
0-0
3-5
 Burgos B
SPA D2
1 Cordoba
1-0
0-0
3-2
 Granada CF B
SPA D2
Real Zaragoza
0-1
0-0
7-7
 Granada CF 1 T
SPA D2
Granada CF
2-4
1-3
4-3
 Almeria B
SPA D2
Albacete
4-1
2-0
3-6
 Granada CF B
SPA D2
2 Granada CF
1-0
1-0
4-3
 Cultural Leonesa 1 T
SPA D2
Castellon
3-2
2-1
6-4
 Granada CF B
SPA D2
Las Palmas
2-0
0-0
4-3
 Granada CF B
SPA D2
Granada CF
4-2
3-1
2-6
 SD Huesca T
SPA D2
Real Sociedad B
0-2
0-2
7-5
 Granada CF T
SPA D2
Granada CF
1-1
1-1
6-9
 Andorra FC H
SPA D2
Deportivo La Coruna
0-2
0-1
10-4
 Granada CF T
SPA D2
Granada CF
0-1
0-0
4-4
 Malaga B
SPA D2
AD Ceuta
2-1
1-0
5-5
 Granada CF B
SPA D2
Granada CF
5-1
4-1
4-2
 Real Valladolid 1 T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Aguilas CF
0-1
0-0
6-4
 Almeria B
SPA D2
1 Almeria
1-2
0-0
7-7
 Malaga B
SPA D2
Malaga
0-0
0-0
4-2
 Almeria H
SPA D2
Almeria
3-2
1-0
5-7
 Castellon B
SPA D2
Castellon
1-1
1-0
8-0
 Almeria H
SPA D2
Almeria
1-0
0-0
2-2
 Real Valladolid B
SPA D2
Sporting Gijon
3-1
2-0
4-8
 Almeria B
SPA D2
1 Almeria
1-2
0-0
5-5
 Las Palmas B
SPA D2
Burgos
0-0
0-0
10-4
 Almeria H
SPA D2
Almeria
4-2
2-2
5-6
 Mirandes B
SPA D2
Granada CF
2-4
1-3
4-3
 Almeria B
SPA D2
Almeria
3-2
0-0
3-5
 Malaga B
SPA D2
1 Racing Santander
5-1
2-1
8-0
 Almeria B
SPA D2
Almeria
2-1
1-1
5-1
 Leganes B
SPA D2
1 Castellon
2-0
1-0
8-5
 Almeria B
SPA D2
Almeria
5-1
2-0
7-7
 Real Sociedad B B
SPA D2
SD Huesca
1-3
1-2
4-5
 Almeria B
SPA D2
Real Zaragoza
2-0
0-0
5-5
 Almeria B
SPA D2
Almeria
3-0
1-0
1-2
 Cultural Leonesa B
SPA D2
Albacete
1-1
0-0
5-7
 Almeria H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
Khách

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