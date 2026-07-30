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Tỷ lệ kèo Ind. Jose Teran vs Manta FC ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ECU D1
Independiente del Valle
4-0
1-0
6-1
 Manta FC T
ECU D1
Manta FC
0-2
0-0
0-3
 Independiente del Valle T
ECU D1
Manta FC
0-0
0-0
1-10
 Independiente del Valle H
ECU D1
Independiente del Valle
2-0
2-0
7-3
 Manta FC T
ECU D1
Independiente del Valle
1-1
1-0
9-2
 Manta FC H
ECU D1
Manta FC
2-1
2-0
0-10
 Independiente del Valle B
ECU D1
Independiente del Valle
4-0
3-0
3-3
 Manta FC T
ECU D1
Manta FC
2-3
1-2
7-2
 Independiente del Valle T
ECU D1
Manta FC
0-1
0-1
8-7
 Independiente del Valle T
ECU D1
Independiente del Valle
1-0
1-0
2-4
 Manta FC T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Ind. Jose Teran
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ECU D1
Orense SC
2-3
0-1
11-4
 Independiente del Valle T
ECU D1
Independiente del Valle
3-0
1-0
5-4
 Tecnico Universitario T
ECU D1
Independiente del Valle
6-1
3-0
6-0
 Club Sport Emelec T
ECU D1
Sociedad Deportiva Aucas
0-3
0-2
2-3
 Independiente del Valle T
ECU D1
Mushuc Runa
1-4
0-2
6-6
 Independiente del Valle T
ECU CUP
Deportivo Santo Domingo
0-2
0-1
1-4
 Independiente del Valle T
ECU D1
Independiente del Valle
4-0
1-0
6-1
 Manta FC 1 T
ECU D1
Guayaquil City
2-4
0-2
0-4
 Independiente del Valle T
CON CLA
Independiente del Valle
1-0
0-0
9-2
 Rosario Central T
ECU D1
Independiente del Valle
2-3
0-0
12-1
 Libertad FC B
CON CLA
Independiente del Valle
4-1
2-1
8-4
 Club Libertad T
ECU D1
Macara
0-3
0-1
3-7
 Independiente del Valle T
ES Cup
1 Independiente del Valle
3-0
2-0
1-5
 Universidad Catolica T
ECU D1
Independiente del Valle
1-0
1-0
6-3
 Barcelona SC(ECU) T
CON CLA
Universidad Central de Venezuela
2-0
0-0
1-10
 Independiente del Valle B
ECU D1
Universidad Catolica
2-3
1-3
11-3
 Independiente del Valle T
CON CLA
Club Libertad
2-3
1-1
0-6
 Independiente del Valle T
ECU D1
Independiente del Valle
2-1
1-1
5-5
 Leones del Norte T
ECU D1
Delfin SC
0-1
0-0
6-3
 Independiente del Valle T
ECU D1
Independiente del Valle
0-2
0-1
18-1
 Liga Dep. Universitaria Quito B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Manta FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ECU D1
Tecnico Universitario
1-0
0-0
8-1
 Manta FC B
ECU D1
Manta FC
1-1
0-1
10-7
 Liga Dep. Universitaria Quito H
ECU D1
Guayaquil City
1-0
0-0
5-4
 Manta FC B
ECU D1
Manta FC
0-1
0-0
6-5
 Delfin SC B
ECU D1
Manta FC
0-0
0-0
4-4
 Orense SC H
ECU D1
Independiente del Valle
4-0
1-0
6-1
 Manta FC T
ECU D1
Manta FC
2-1
0-1
8-2
 Libertad FC B
ECU D1
Sociedad Deportiva Aucas
3-1
2-1
8-4
 Manta FC B
ECU CUP
9 de Octubre
0-0
0-0
3-2
 Manta FC H
ECU D1
Manta FC
0-0
0-0
6-6
 Club Sport Emelec H
ECU D1
Manta FC
0-1
0-0
4-7
 Macara B
ECU D1
Barcelona SC(ECU)
1-1
1-0
6-2
 Manta FC H
ECU D1
Manta FC
1-0
1-0
7-2
 Universidad Catolica B
ECU D1
1 Leones del Norte
3-0
2-0
6-5
 Manta FC B
ECU D1
Manta FC
0-1
0-1
6-1
 Deportivo Cuenca B
ECU D1
1 Mushuc Runa
1-0
1-0
4-7
 Manta FC B
ECU D1
Manta FC
0-2
0-0
10-1
 Tecnico Universitario B
ECU D1
Liga Dep. Universitaria Quito
1-0
1-0
7-3
 Manta FC B
ECU D1
Manta FC
0-1
0-1
3-4
 Guayaquil City B
ECU D1
Delfin SC
0-1
0-1
7-3
 Manta FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Ind. Jose TeranChủ
Manta FCKhách

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