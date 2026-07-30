Tỷ lệ kèo Ind. Jose Teran vs Manta FC ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
4-0
|
1-0
|
6-1
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-2
|
0-0
|
0-3
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-0
|
0-0
|
1-10
|Independiente del Valle
|H
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
2-0
|
2-0
|
7-3
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
1-1
|
1-0
|
9-2
|Manta FC
|H
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
2-1
|
2-0
|
0-10
|Independiente del Valle
|B
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
4-0
|
3-0
|
3-3
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
2-3
|
1-2
|
7-2
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-1
|
0-1
|
8-7
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
1-0
|
1-0
|
2-4
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
1-1
|
1-0
|
-
|Manta FC
|H
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
2-1
|
1-1
|
-
|Independiente del Valle
|B
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
3-0
|
0-0
|
-
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
3-1
|
0-0
|
-
|Independiente del Valle
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-1
|
0-0
|
-
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
1-0
|
0-0
|
-
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
3-0
|
1-0
|
-
|Independiente del Valle
|B
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
0-2
|
0-0
|
-
|Manta FC
|B
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
3-2
|
1-1
|
-
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-0
|
0-0
|
-
|Independiente del Valle
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ECU D1
|
|Orense SC
|
2-3
|
0-1
|
11-4
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
3-0
|
1-0
|
5-4
|Tecnico Universitario
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
6-1
|
3-0
|
6-0
|Club Sport Emelec
|T
|
ECU D1
|
|Sociedad Deportiva Aucas
|
0-3
|
0-2
|
2-3
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Mushuc Runa
|
1-4
|
0-2
|
6-6
|Independiente del Valle
|T
|
ECU CUP
|
|Deportivo Santo Domingo
|
0-2
|
0-1
|
1-4
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
4-0
|
1-0
|
6-1
|Manta FC 1
|T
|
ECU D1
|
|Guayaquil City
|
2-4
|
0-2
|
0-4
|Independiente del Valle
|T
|
CON CLA
|
|Independiente del Valle
|
1-0
|
0-0
|
9-2
|Rosario Central
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
2-3
|
0-0
|
12-1
|Libertad FC
|B
|
CON CLA
|
|Independiente del Valle
|
4-1
|
2-1
|
8-4
|Club Libertad
|T
|
ECU D1
|
|Macara
|
0-3
|
0-1
|
3-7
|Independiente del Valle
|T
|
ES Cup
|
|1 Independiente del Valle
|
3-0
|
2-0
|
1-5
|Universidad Catolica
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
1-0
|
1-0
|
6-3
|Barcelona SC(ECU)
|T
|
CON CLA
|
|Universidad Central de Venezuela
|
2-0
|
0-0
|
1-10
|Independiente del Valle
|B
|
ECU D1
|
|Universidad Catolica
|
2-3
|
1-3
|
11-3
|Independiente del Valle
|T
|
CON CLA
|
|Club Libertad
|
2-3
|
1-1
|
0-6
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
2-1
|
1-1
|
5-5
|Leones del Norte
|T
|
ECU D1
|
|Delfin SC
|
0-1
|
0-0
|
6-3
|Independiente del Valle
|T
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
0-2
|
0-1
|
18-1
|Liga Dep. Universitaria Quito
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ECU D1
|
|Tecnico Universitario
|
1-0
|
0-0
|
8-1
|Manta FC
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
1-1
|
0-1
|
10-7
|Liga Dep. Universitaria Quito
|H
|
ECU D1
|
|Guayaquil City
|
1-0
|
0-0
|
5-4
|Manta FC
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-1
|
0-0
|
6-5
|Delfin SC
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-0
|
0-0
|
4-4
|Orense SC
|H
|
ECU D1
|
|Independiente del Valle
|
4-0
|
1-0
|
6-1
|Manta FC
|T
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
2-1
|
0-1
|
8-2
|Libertad FC
|B
|
ECU D1
|
|Sociedad Deportiva Aucas
|
3-1
|
2-1
|
8-4
|Manta FC
|B
|
ECU CUP
|
|9 de Octubre
|
0-0
|
0-0
|
3-2
|Manta FC
|H
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-0
|
0-0
|
6-6
|Club Sport Emelec
|H
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-1
|
0-0
|
4-7
|Macara
|B
|
ECU D1
|
|Barcelona SC(ECU)
|
1-1
|
1-0
|
6-2
|Manta FC
|H
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
1-0
|
1-0
|
7-2
|Universidad Catolica
|B
|
ECU D1
|
|1 Leones del Norte
|
3-0
|
2-0
|
6-5
|Manta FC
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-1
|
0-1
|
6-1
|Deportivo Cuenca
|B
|
ECU D1
|
|1 Mushuc Runa
|
1-0
|
1-0
|
4-7
|Manta FC
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-2
|
0-0
|
10-1
|Tecnico Universitario
|B
|
ECU D1
|
|Liga Dep. Universitaria Quito
|
1-0
|
1-0
|
7-3
|Manta FC
|B
|
ECU D1
|
|Manta FC
|
0-1
|
0-1
|
3-4
|Guayaquil City
|B
|
ECU D1
|
|Delfin SC
|
0-1
|
0-1
|
7-3
|Manta FC
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Ind. Jose Teran
|Chủ
|Manta FC
|Khách
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