Tỷ lệ kèo Eintracht Norderstedt B vs VfL Pinneberg ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
GER D5
|
|SC Victoria Hamburg
|
3-2
|
0-1
|
-
|Eintracht Norderstedt B
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
GER D5
|
|1 VfL Pinneberg
|
2-1
|
1-0
|
-
|TuRa Harksheide
|B
|
INT CF
|
|SC Vorwarts Wacker Billstedt
|
9-4
|
4-0
|
-
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|VfL Pinneberg
|
1-11
|
0-1
|
-
|TSV Sasel
|B
|
GER OBW
|
|SC Condor Hamburg
|
10-0
|
6-0
|
11-5
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|TuS Osdorf
|
10-0
|
4-0
|
8-0
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|SC Victoria Hamburg
|
14-0
|
8-0
|
11-1
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|Niendorfer TSV
|
3-1
|
1-1
|
4-2
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|VfL Pinneberg
|
0-3
|
0-1
|
0-3
|FC Teutonia 05
|B
|
GER OBW
|
|1 VfL Pinneberg
|
4-2
|
1-0
|
4-2
|HEBC Hamburg
|B
|
GER OBW
|
|SC Concordia Hamburg
|
5-0
|
1-0
|
6-1
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|FC Suderelbe
|
5-1
|
3-1
|
9-0
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|VfL Pinneberg
|
2-3
|
2-2
|
3-6
|SC Victoria Hamburg
|B
|
GER OBW
|
|VfL Pinneberg
|
0-2
|
0-1
|
1-7
|Niendorfer TSV
|B
|
GON
|
|HEBC Hamburg
|
4-1
|
2-1
|
9-5
|VfL Pinneberg
|B
|
GER OBW
|
|VfL Pinneberg
|
0-4
|
0-1
|
3-5
|Meiendorfer SV
|B
|
GON
|
|FC Teutonia 05
|
6-0
|
1-0
|
10-2
|VfL Pinneberg
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Eintracht Norderstedt B
|Chủ
|VfL Pinneberg
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]