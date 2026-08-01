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GER D5

Tỷ lệ kèo Eintracht Norderstedt B vs VfL Pinneberg ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Eintracht Norderstedt B
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GER D5
SC Victoria Hamburg
3-2
0-1
-
 Eintracht Norderstedt B B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
VfL Pinneberg
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GER D5
1 VfL Pinneberg
2-1
1-0
-
 TuRa Harksheide B
INT CF
SC Vorwarts Wacker Billstedt
9-4
4-0
-
 VfL Pinneberg B
GER OBW
VfL Pinneberg
1-11
0-1
-
 TSV Sasel B
GER OBW
SC Condor Hamburg
10-0
6-0
11-5
 VfL Pinneberg B
GER OBW
TuS Osdorf
10-0
4-0
8-0
 VfL Pinneberg B
GER OBW
SC Victoria Hamburg
14-0
8-0
11-1
 VfL Pinneberg B
GER OBW
Niendorfer TSV
3-1
1-1
4-2
 VfL Pinneberg B
GER OBW
VfL Pinneberg
0-3
0-1
0-3
 FC Teutonia 05 B
GER OBW
1 VfL Pinneberg
4-2
1-0
4-2
 HEBC Hamburg B
GER OBW
SC Concordia Hamburg
5-0
1-0
6-1
 VfL Pinneberg B
GER OBW
FC Suderelbe
5-1
3-1
9-0
 VfL Pinneberg B
GER OBW
VfL Pinneberg
2-3
2-2
3-6
 SC Victoria Hamburg B
GER OBW
VfL Pinneberg
0-2
0-1
1-7
 Niendorfer TSV B
GON
HEBC Hamburg
4-1
2-1
9-5
 VfL Pinneberg B
GER OBW
VfL Pinneberg
0-4
0-1
3-5
 Meiendorfer SV B
GON
FC Teutonia 05
6-0
1-0
10-2
 VfL Pinneberg B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Eintracht Norderstedt BChủ
VfL PinnebergKhách

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