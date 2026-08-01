Tỷ lệ kèo Cliftonville LFC (w) vs Crusaders Strikers (w) ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-7
|
0-3
|
1-10
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR CUP(W)
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-5
|
0-2
|
1-7
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
2-1
|
1-0
|
9-0
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-3
|
0-1
|
1-3
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-1
|
0-0
|
2-11
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
2-0
|
1-0
|
10-2
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
1-2
|
0-0
|
5-3
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR SHCUP
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-6
|
0-4
|
0-6
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
3-1
|
3-0
|
2-8
|Cliftonville LFC (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
1-2
|
0-0
|
-
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
1-2
|
0-1
|
1-7
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
4-1
|
2-1
|
10-2
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
2-1
|
1-0
|
5-4
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
4-1
|
0-1
|
4-4
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
1-3
|
1-1
|
3-2
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-1
|
0-0
|
7-4
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
0-7
|
0-2
|
4-7
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
2-1
|
1-1
|
4-6
|Cliftonville LFC (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
5-1
|
0-0
|
6-4
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-4
|
0-2
|
3-3
|Cliftonville LFC (W)
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
NIR WD1
|
|Lisburn Ladies (W)
|
0-7
|
0-3
|
2-9
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Lisburn Rangers (W)
|
2-2
|
2-2
|
-
|Cliftonville LFC (W)
|H
|
INT CF
|
|Cliftonville LFC (W)
|
4-0
|
2-0
|
4-2
|Glentoran (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
3-0
|
1-0
|
6-0
|Larne FC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
5-1
|
1-0
|
-
|Derry City (W)
|T
|
INT CF
|
|Shelbourne (W)
|
3-1
|
2-0
|
6-2
|Cliftonville LFC (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
3-2
|
1-2
|
8-1
|Linfield (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-7
|
0-3
|
1-10
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
INT CF
|
|Cliftonville LFC (W)
|
3-2
|
1-1
|
-
|Yalong City (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
5-0
|
3-0
|
-
|Lisburn Ladies (W)
|T
|
NIR CUP(W)
|
|Derry City (W)
|
1-3
|
0-3
|
0-4
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
INT CF
|
|FC Treaty United (W)
|
3-2
|
0-0
|
-
|Cliftonville LFC (W)
|B
|
NIR CUP(W)
|
|Cliftonville LFC (W)
|
2-0
|
2-0
|
5-5
|Linfield (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Glentoran (W)
|
1-0
|
0-0
|
4-7
|Cliftonville LFC (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
1-0
|
1-0
|
7-2
|Lisburn Rangers (W)
|T
|
NIR WD1
|
|1 Cliftonville LFC (W)
|
2-1
|
2-1
|
1-4
|Linfield (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Larne FC (W)
|
0-5
|
0-2
|
1-14
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Linfield (W)
|
0-2
|
0-1
|
2-5
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
6-0
|
1-0
|
12-1
|Lisburn Ladies (W)
|T
|
NIR WD1
|
|Cliftonville LFC (W)
|
3-0
|
1-0
|
-
|Derry City (W)
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
2-2
|
0-0
|
9-9
|Lisburn Rangers (W)
|H
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
4-1
|
2-0
|
10-1
|Ballymena Allstars (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Derry City (W)
|
3-3
|
2-1
|
4-1
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|H
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
1-9
|
1-4
|
3-6
|Linfield (W)
|B
|
NIR SHCUP
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
5-0
|
3-0
|
11-1
|Ballyclare Comrades（w）
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
2-4
|
0-3
|
1-16
|Glentoran (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Lisburn Ladies (W)
|
0-3
|
0-2
|
0-7
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Lisburn Rangers (W)
|
1-3
|
0-2
|
5-3
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-7
|
0-3
|
1-10
|Cliftonville LFC (W)
|T
|
NIR WD1
|
|1 Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
3-1
|
3-1
|
8-6
|Derry City (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Larne FC (W)
|
2-2
|
0-2
|
-
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|H
|
NIR CUP(W)
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
2-3
|
2-1
|
6-4
|Lisburn Ladies (W)
|B
|
NIR CUP(W)
|
|Linfield (W)
|
3-1
|
2-1
|
7-5
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
ENG FA WC
|
|Leafield Athletic LFC (W)
|
8-0
|
3-0
|
-
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Lisburn Ladies (W)
|
1-3
|
0-0
|
-
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
0-3
|
0-2
|
7-7
|Derry City (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
3-2
|
1-1
|
4-3
|Larne FC (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|
2-1
|
0-1
|
-
|Lisburn Ladies (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Derry City (W)
|
3-1
|
2-0
|
3-10
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|
NIR WD1
|
|Larne FC (W)
|
2-4
|
2-3
|
-
|Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Cliftonville LFC (w)
|Chủ
|Crusaders Strikers (w)
|Khách
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