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Premiership Nữ Bắc Ireland

Tỷ lệ kèo Cliftonville LFC (w) vs Crusaders Strikers (w) ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-7
0-3
1-10
 Cliftonville LFC (W) T
NIR CUP(W)
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-5
0-2
1-7
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
2-1
1-0
9-0
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) T
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-3
0-1
1-3
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-1
0-0
2-11
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
2-0
1-0
10-2
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
1-2
0-0
5-3
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
NIR SHCUP
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-6
0-4
0-6
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
3-1
3-0
2-8
 Cliftonville LFC (W) B
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
1-2
0-0
-
 Cliftonville LFC (W) T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Cliftonville LFC (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
NIR WD1
Lisburn Ladies (W)
0-7
0-3
2-9
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Lisburn Rangers (W)
2-2
2-2
-
 Cliftonville LFC (W) H
INT CF
Cliftonville LFC (W)
4-0
2-0
4-2
 Glentoran (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
3-0
1-0
6-0
 Larne FC (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
5-1
1-0
-
 Derry City (W) T
INT CF
Shelbourne (W)
3-1
2-0
6-2
 Cliftonville LFC (W) B
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
3-2
1-2
8-1
 Linfield (W) T
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-7
0-3
1-10
 Cliftonville LFC (W) T
INT CF
Cliftonville LFC (W)
3-2
1-1
-
 Yalong City (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
5-0
3-0
-
 Lisburn Ladies (W) T
NIR CUP(W)
Derry City (W)
1-3
0-3
0-4
 Cliftonville LFC (W) T
INT CF
FC Treaty United (W)
3-2
0-0
-
 Cliftonville LFC (W) B
NIR CUP(W)
Cliftonville LFC (W)
2-0
2-0
5-5
 Linfield (W) T
NIR WD1
Glentoran (W)
1-0
0-0
4-7
 Cliftonville LFC (W) B
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
1-0
1-0
7-2
 Lisburn Rangers (W) T
NIR WD1
1 Cliftonville LFC (W)
2-1
2-1
1-4
 Linfield (W) T
NIR WD1
Larne FC (W)
0-5
0-2
1-14
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Linfield (W)
0-2
0-1
2-5
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
6-0
1-0
12-1
 Lisburn Ladies (W) T
NIR WD1
Cliftonville LFC (W)
3-0
1-0
-
 Derry City (W) T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Crusaders Strikers (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
2-2
0-0
9-9
 Lisburn Rangers (W) H
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
4-1
2-0
10-1
 Ballymena Allstars (W) B
NIR WD1
Derry City (W)
3-3
2-1
4-1
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) H
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
1-9
1-4
3-6
 Linfield (W) B
NIR SHCUP
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
5-0
3-0
11-1
 Ballyclare Comrades（w） B
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
2-4
0-3
1-16
 Glentoran (W) B
NIR WD1
Lisburn Ladies (W)
0-3
0-2
0-7
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
NIR WD1
Lisburn Rangers (W)
1-3
0-2
5-3
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-7
0-3
1-10
 Cliftonville LFC (W) T
NIR WD1
1 Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
3-1
3-1
8-6
 Derry City (W) B
NIR WD1
Larne FC (W)
2-2
0-2
-
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) H
NIR CUP(W)
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
2-3
2-1
6-4
 Lisburn Ladies (W) B
NIR CUP(W)
Linfield (W)
3-1
2-1
7-5
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
ENG FA WC
Leafield Athletic LFC (W)
8-0
3-0
-
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
NIR WD1
Lisburn Ladies (W)
1-3
0-0
-
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
0-3
0-2
7-7
 Derry City (W) B
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
3-2
1-1
4-3
 Larne FC (W) B
NIR WD1
Crusaders Newtownabbey Strikers (W)
2-1
0-1
-
 Lisburn Ladies (W) B
NIR WD1
Derry City (W)
3-1
2-0
3-10
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
NIR WD1
Larne FC (W)
2-4
2-3
-
 Crusaders Newtownabbey Strikers (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Cliftonville LFC (w)Chủ
Crusaders Strikers (w)Khách

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