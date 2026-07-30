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Crumlin United
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Tỷ lệ kèo Crumlin United vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Crumlin United
0-5
0-2
0-11
 Cliftonville B
INT CF
Crumlin United
0-7
0-4
0-14
 Cliftonville B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Crumlin United
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Crumlin United
1-6
1-2
-
 Glenavon Lurgan B
IRFAIC
Galway United
4-0
3-0
5-0
 Crumlin United B
IRFAIC
Crumlin United
4-0
1-0
6-1
 Salthill Devon FC T
IRFAIC
Drogheda United
5-0
1-0
10-2
 Crumlin United B
INT CF
Crumlin United
0-5
0-2
0-11
 Cliftonville B
INT CF
1 Crumlin United
1-8
1-5
2-2
 Ballyclare Comrades B
IRFAIC
Crumlin United
4-2
2-1
3-1
 Lucan United T
Ire LSL
Crumlin United
3-3
0-0
-
 Ballymun United H
IRE MCUP
Crumlin United
1-2
1-1
5-3
 Liffeys Pearse B
IRE MCUP
Crumlin United
2-0
2-0
8-1
 Bandon AFC 1 T
INT CF
Crumlin United
0-4
0-0
-
 Crusaders B
INT CF
Crumlin United
1-0
0-0
-
 Ballymena United T
Ire LSL
Malahide United
1-1
1-0
-
 Crumlin United H
Ire LSL
1 Crumlin United
1-3
0-2
10-10
 Killester Donnycarne B
Ire LSL
Crumlin United
0-0
0-0
7-8
 Maynooth University Town FC 1 H
Ire LSL
Ballymun United
1-2
1-1
5-2
 Crumlin United T
Ire LSL
Bangor Celtic
1-0
1-0
3-9
 Crumlin United B
Ire LSL
1 Crumlin United
1-2
1-0
8-2
 St Francis FC B
Ire LSL
Crumlin United
2-2
2-0
5-2
 Bangor Celtic 1 H
Ire LSL
1 Crumlin United
1-1
1-0
5-3
 St. Mochtas H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Cliftonville
1-2
0-0
4-4
 Alvechurch B
INT CF
Cliftonville
2-1
0-1
4-4
 Warrenpoint Town B
INT CF
Cliftonville
1-0
1-0
-
 Newington B
INT CF
Cliftonville
3-0
1-0
7-3
 Moyola Park B
INT CF
Armagh City
0-1
0-0
-
 Cliftonville B
INT CF
Cliftonville
1-5
1-3
-
 Hibernian B
NIR D1
Cliftonville
1-2
1-1
11-5
 Dungannon Swifts B
NIR D1
Linfield FC
1-2
1-2
7-3
 Cliftonville B
NIR D1
Cliftonville
1-0
0-0
6-7
 Dungannon Swifts B
NIR D1
Coleraine
6-2
4-2
6-0
 Cliftonville B
NIR D1
Cliftonville
1-2
0-2
2-3
 Glentoran FC B
NIR CUP
Cliftonville
0-0
0-0
4-2
 Dungannon Swifts H
NIR D1
Larne FC
2-0
1-0
7-2
 Cliftonville B
NIR D1
1 Cliftonville
2-2
2-0
2-8
 Ballymena United H
NIR D1
Glentoran FC
3-0
1-0
3-1
 Cliftonville B
NIR D1
Coleraine
1-0
0-0
4-1
 Cliftonville B
NIR D1
Crusaders
0-1
0-0
1-7
 Cliftonville B
NIR CUP
Loughgall FC
0-3
0-2
4-7
 Cliftonville B
NIR D1
Portadown
0-2
0-1
2-5
 Cliftonville B
NIR D1
Cliftonville
2-0
0-0
4-6
 Linfield FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Crumlin UnitedChủ
Khách

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