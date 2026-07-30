Tỷ lệ kèo Crumlin United vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Crumlin United
|
0-5
|
0-2
|
0-11
|Cliftonville
|B
|
INT CF
|
|Crumlin United
|
0-7
|
0-4
|
0-14
|Cliftonville
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Crumlin United
|
1-6
|
1-2
|
-
|Glenavon Lurgan
|B
|
IRFAIC
|
|Galway United
|
4-0
|
3-0
|
5-0
|Crumlin United
|B
|
IRFAIC
|
|Crumlin United
|
4-0
|
1-0
|
6-1
|Salthill Devon FC
|T
|
IRFAIC
|
|Drogheda United
|
5-0
|
1-0
|
10-2
|Crumlin United
|B
|
INT CF
|
|Crumlin United
|
0-5
|
0-2
|
0-11
|Cliftonville
|B
|
INT CF
|
|1 Crumlin United
|
1-8
|
1-5
|
2-2
|Ballyclare Comrades
|B
|
IRFAIC
|
|Crumlin United
|
4-2
|
2-1
|
3-1
|Lucan United
|T
|
Ire LSL
|
|Crumlin United
|
3-3
|
0-0
|
-
|Ballymun United
|H
|
IRE MCUP
|
|Crumlin United
|
1-2
|
1-1
|
5-3
|Liffeys Pearse
|B
|
IRE MCUP
|
|Crumlin United
|
2-0
|
2-0
|
8-1
|Bandon AFC 1
|T
|
INT CF
|
|Crumlin United
|
0-4
|
0-0
|
-
|Crusaders
|B
|
INT CF
|
|Crumlin United
|
1-0
|
0-0
|
-
|Ballymena United
|T
|
Ire LSL
|
|Malahide United
|
1-1
|
1-0
|
-
|Crumlin United
|H
|
Ire LSL
|
|1 Crumlin United
|
1-3
|
0-2
|
10-10
|Killester Donnycarne
|B
|
Ire LSL
|
|Crumlin United
|
0-0
|
0-0
|
7-8
|Maynooth University Town FC 1
|H
|
Ire LSL
|
|Ballymun United
|
1-2
|
1-1
|
5-2
|Crumlin United
|T
|
Ire LSL
|
|Bangor Celtic
|
1-0
|
1-0
|
3-9
|Crumlin United
|B
|
Ire LSL
|
|1 Crumlin United
|
1-2
|
1-0
|
8-2
|St Francis FC
|B
|
Ire LSL
|
|Crumlin United
|
2-2
|
2-0
|
5-2
|Bangor Celtic 1
|H
|
Ire LSL
|
|1 Crumlin United
|
1-1
|
1-0
|
5-3
|St. Mochtas
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Cliftonville
|
1-2
|
0-0
|
4-4
|Alvechurch
|B
|
INT CF
|
|Cliftonville
|
2-1
|
0-1
|
4-4
|Warrenpoint Town
|B
|
INT CF
|
|Cliftonville
|
1-0
|
1-0
|
-
|Newington
|B
|
INT CF
|
|Cliftonville
|
3-0
|
1-0
|
7-3
|Moyola Park
|B
|
INT CF
|
|Armagh City
|
0-1
|
0-0
|
-
|Cliftonville
|B
|
INT CF
|
|Cliftonville
|
1-5
|
1-3
|
-
|Hibernian
|B
|
NIR D1
|
|Cliftonville
|
1-2
|
1-1
|
11-5
|Dungannon Swifts
|B
|
NIR D1
|
|Linfield FC
|
1-2
|
1-2
|
7-3
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|Cliftonville
|
1-0
|
0-0
|
6-7
|Dungannon Swifts
|B
|
NIR D1
|
|Coleraine
|
6-2
|
4-2
|
6-0
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|Cliftonville
|
1-2
|
0-2
|
2-3
|Glentoran FC
|B
|
NIR CUP
|
|Cliftonville
|
0-0
|
0-0
|
4-2
|Dungannon Swifts
|H
|
NIR D1
|
|Larne FC
|
2-0
|
1-0
|
7-2
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|1 Cliftonville
|
2-2
|
2-0
|
2-8
|Ballymena United
|H
|
NIR D1
|
|Glentoran FC
|
3-0
|
1-0
|
3-1
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|Coleraine
|
1-0
|
0-0
|
4-1
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|Crusaders
|
0-1
|
0-0
|
1-7
|Cliftonville
|B
|
NIR CUP
|
|Loughgall FC
|
0-3
|
0-2
|
4-7
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|Portadown
|
0-2
|
0-1
|
2-5
|Cliftonville
|B
|
NIR D1
|
|Cliftonville
|
2-0
|
0-0
|
4-6
|Linfield FC
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Crumlin United
|Chủ
|Khách
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