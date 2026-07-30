GMT +7
Giao Hữu
VS
Burnley (w)
Thời tiết:  ,28℃～29℃

Tỷ lệ kèo vs Burnley (w) ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
1-1
0-1
10-1
 Villarreal (W) H
SPA WD2
Villarreal (W)
0-0
0-0
3-4
 Colegio Aleman Valencia (W) H
SPA WD2
1 Colegio Aleman Valencia (W)
4-3
3-1
1-14
 Fundacion Albacete (W) T
SPA WD2
Fundacion Albacete (W)
0-0
0-0
5-5
 Colegio Aleman Valencia (W) 1 H
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
4-2
1-1
9-5
 Seccio Esportiva AEM (W) T
SPA WD2
CD Alaves (W)
1-0
1-0
3-0
 Colegio Aleman Valencia (W) B
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
4-1
3-1
3-3
 Atletico Madrid B (W) T
SPA WD2
Barcelona B (W)
0-0
0-0
4-1
 Colegio Aleman Valencia (W) H
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
1-0
0-0
5-6
 Osasuna (W) T
SPA WD2
Villarreal (W)
2-2
1-0
6-5
 Colegio Aleman Valencia (W) 1 H
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
1-1
0-1
4-6
 Real Madrid II (W) H
SPA WD2
Fundacion Albacete (W)
2-1
1-1
5-0
 Colegio Aleman Valencia (W) B
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
3-0
3-0
3-6
 Fundacion CD Tenerife B (W) T
SPA WD2
Real Oviedo (W)
0-3
0-0
3-7
 Colegio Aleman Valencia (W) T
SPA WD2
1 Real Betis (W)
0-0
0-0
2-7
 Colegio Aleman Valencia (W) H
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
2-0
1-0
6-3
 Cacereno (W) T
SPA WD2
CE Europa (W)
1-2
1-1
3-5
 Colegio Aleman Valencia (W) T
SPA WD2
1 Colegio Aleman Valencia (W)
1-1
0-1
3-6
 CD Alaves (W) H
SPA WD2
Colegio Aleman Valencia (W)
1-2
1-1
6-3
 Barcelona B (W) B
SPA WD2
Osasuna (W)
0-0
0-0
6-3
 Colegio Aleman Valencia (W) 1 H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Burnley (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG WNPL
Burnley (W)
3-0
2-0
11-3
 Stoke City (W) B
ENG WNPL
Hull City (W)
0-7
0-4
4-11
 Burnley (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
2-0
0-0
12-1
 Halifax Town (W) B
ENG WNPL
Derby County (W)
0-3
0-2
1-15
 Burnley (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
1-0
1-0
-
 Wolverhampton Wanderers WFC (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
5-0
2-0
6-4
 Rugby Borough (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
3-0
1-0
12-2
 West Bromwich WFC (W) B
ENG WNPL
Liverpool Feds (W)
0-2
0-0
3-5
 Burnley (W) B
ENG WNPL
Loughborough Lightning (W)
0-7
0-3
0-8
 Burnley (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
3-0
1-0
8-2
 Sporting Khalsa (W) B
ENG FA WC
Manchester United (W)
5-0
3-0
8-1
 Burnley (W) B
ENG WPR LC
Burnley (W)
3-0
0-0
-
 Middlesbrough (W) B
ENG FA WC
Burnley (W)
7-0
2-0
-
 Peterborough (W) B
ENG WNPL
Middlesbrough (W)
1-3
0-2
-
 Burnley (W) B
ENG WNPL
Rugby Borough (W)
0-1
0-1
-
 Burnley (W) B
ENG FA WC
Burnley (W)
4-0
3-0
-
 Norwich City (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
2-0
0-0
18-1
 Derby County (W) B
ENG WPR LC
Burnley (W)
4-0
2-0
7-5
 Real Bedford (W) B
ENG WNPL
Stoke City (W)
1-2
0-1
-
 Burnley (W) B
ENG WNPL
Burnley (W)
3-2
2-1
-
 Liverpool Feds (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
Burnley (w)Khách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2