Tỷ lệ kèo vs Burnley (w) ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
1-1
|
0-1
|
10-1
|Villarreal (W)
|H
|
SPA WD2
|
|Villarreal (W)
|
0-0
|
0-0
|
3-4
|Colegio Aleman Valencia (W)
|H
|
SPA WD2
|
|1 Colegio Aleman Valencia (W)
|
4-3
|
3-1
|
1-14
|Fundacion Albacete (W)
|T
|
SPA WD2
|
|Fundacion Albacete (W)
|
0-0
|
0-0
|
5-5
|Colegio Aleman Valencia (W) 1
|H
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
4-2
|
1-1
|
9-5
|Seccio Esportiva AEM (W)
|T
|
SPA WD2
|
|CD Alaves (W)
|
1-0
|
1-0
|
3-0
|Colegio Aleman Valencia (W)
|B
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
4-1
|
3-1
|
3-3
|Atletico Madrid B (W)
|T
|
SPA WD2
|
|Barcelona B (W)
|
0-0
|
0-0
|
4-1
|Colegio Aleman Valencia (W)
|H
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
1-0
|
0-0
|
5-6
|Osasuna (W)
|T
|
SPA WD2
|
|Villarreal (W)
|
2-2
|
1-0
|
6-5
|Colegio Aleman Valencia (W) 1
|H
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
1-1
|
0-1
|
4-6
|Real Madrid II (W)
|H
|
SPA WD2
|
|Fundacion Albacete (W)
|
2-1
|
1-1
|
5-0
|Colegio Aleman Valencia (W)
|B
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
3-0
|
3-0
|
3-6
|Fundacion CD Tenerife B (W)
|T
|
SPA WD2
|
|Real Oviedo (W)
|
0-3
|
0-0
|
3-7
|Colegio Aleman Valencia (W)
|T
|
SPA WD2
|
|1 Real Betis (W)
|
0-0
|
0-0
|
2-7
|Colegio Aleman Valencia (W)
|H
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
2-0
|
1-0
|
6-3
|Cacereno (W)
|T
|
SPA WD2
|
|CE Europa (W)
|
1-2
|
1-1
|
3-5
|Colegio Aleman Valencia (W)
|T
|
SPA WD2
|
|1 Colegio Aleman Valencia (W)
|
1-1
|
0-1
|
3-6
|CD Alaves (W)
|H
|
SPA WD2
|
|Colegio Aleman Valencia (W)
|
1-2
|
1-1
|
6-3
|Barcelona B (W)
|B
|
SPA WD2
|
|Osasuna (W)
|
0-0
|
0-0
|
6-3
|Colegio Aleman Valencia (W) 1
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
3-0
|
2-0
|
11-3
|Stoke City (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Hull City (W)
|
0-7
|
0-4
|
4-11
|Burnley (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
2-0
|
0-0
|
12-1
|Halifax Town (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Derby County (W)
|
0-3
|
0-2
|
1-15
|Burnley (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
1-0
|
1-0
|
-
|Wolverhampton Wanderers WFC (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
5-0
|
2-0
|
6-4
|Rugby Borough (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
3-0
|
1-0
|
12-2
|West Bromwich WFC (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Liverpool Feds (W)
|
0-2
|
0-0
|
3-5
|Burnley (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Loughborough Lightning (W)
|
0-7
|
0-3
|
0-8
|Burnley (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
3-0
|
1-0
|
8-2
|Sporting Khalsa (W)
|B
|
ENG FA WC
|
|Manchester United (W)
|
5-0
|
3-0
|
8-1
|Burnley (W)
|B
|
ENG WPR LC
|
|Burnley (W)
|
3-0
|
0-0
|
-
|Middlesbrough (W)
|B
|
ENG FA WC
|
|Burnley (W)
|
7-0
|
2-0
|
-
|Peterborough (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Middlesbrough (W)
|
1-3
|
0-2
|
-
|Burnley (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Rugby Borough (W)
|
0-1
|
0-1
|
-
|Burnley (W)
|B
|
ENG FA WC
|
|Burnley (W)
|
4-0
|
3-0
|
-
|Norwich City (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
2-0
|
0-0
|
18-1
|Derby County (W)
|B
|
ENG WPR LC
|
|Burnley (W)
|
4-0
|
2-0
|
7-5
|Real Bedford (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Stoke City (W)
|
1-2
|
0-1
|
-
|Burnley (W)
|B
|
ENG WNPL
|
|Burnley (W)
|
3-2
|
2-1
|
-
|Liverpool Feds (W)
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|Burnley (w)
|Khách
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