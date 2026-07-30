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KAS Eupen
VS
Aywaille
Địa điểm: Kehweger Stadium Thời tiết:  ,28℃～29℃

Tỷ lệ kèo KAS Eupen vs Aywaille ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

KAS Eupen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
FC Wiltz 71
0-9
0-3
2-4
 KAS Eupen T
INT CF
KAS Eupen
2-2
1-2
-
 Al-Taawoun H
INT CF
KAS Eupen
2-1
2-1
11-2
 Union La Calamine T
INT CF
Wegberg-Beeck
0-1
0-1
-
 KAS Eupen T
INT CF
Groene Ster
0-1
0-0
0-7
 KAS Eupen T
BEL D2
RFC de Liege
2-1
1-1
6-7
 KAS Eupen B
BEL D2
KAS Eupen
3-3
2-1
2-4
 Beerschot Wilrijk H
BEL D2
Club Brugge Ⅱ
0-1
0-1
6-2
 KAS Eupen T
BEL D2
KAS Eupen
0-0
0-0
3-7
 Seraing United H
BEL D2
Anderlecht II
0-1
0-1
3-5
 KAS Eupen T
BEL D2
2 KAS Eupen
0-1
0-1
8-5
 Lierse B
BEL D2
KAS Eupen
4-0
2-0
7-4
 Gent B T
BEL D2
RWDM Brussels
2-2
0-0
2-3
 KAS Eupen H
BEL D2
KAS Eupen
1-1
0-1
6-5
 Francs Borains H
BEL D2
KAS Eupen
1-0
1-0
3-9
 Kortrijk T
BEL D2
Genk II
2-0
0-0
9-5
 KAS Eupen B
BEL D2
KAS Eupen
1-1
1-0
6-8
 Lokeren H
BEL D2
KVSK Lommel
3-2
0-2
9-7
 KAS Eupen B
BEL D2
KAS Eupen
1-2
0-2
3-6
 Red Star Waasland B
INT CF
Paris Saint Germain II
3-2
1-2
-
 KAS Eupen B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Aywaille
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Aywaille
0-7
0-0
-
 RFC de Liege B
BSA D
1 Aywaille
0-0
0-0
3-6
 Binche H
BSA D
Aywaille
0-1
0-1
6-8
 RCS Onhaye B
BSA D
Aywaille
2-2
1-1
5-2
 Sporting Bruxelles H
BSA D
Aywaille
4-1
2-1
5-8
 Entite Manageoise B
BSA D
Raeren
2-1
0-1
7-3
 Aywaille B
BSA D
1 Aywaille
3-1
2-0
2-4
 Union La Calamine B
INT CF
Aywaille
0-3
0-2
-
 RFC de Liege B
BSA D
Entite Manageoise
4-1
2-1
6-4
 Aywaille B
BEL Cup
RWDM Brussels
5-0
2-0
-
 Aywaille B
BEL Cup
Aywaille
3-0
0-0
-
 Erpe-Mere United B
BEL Cup
Aywaille
1-2
0-0
-
 Sporting West Harelbeke B
BEL Cup
FC Eupen B
0-7
0-3
-
 Aywaille B
BEL Cup
KFC Houtvenne
4-1
2-1
-
 Aywaille B
BEL Cup
Jeunesse Freylangeoise
0-2
0-0
-
 Aywaille B
BEL Cup
Stockay-Warfusee
3-0
1-0
-
 Aywaille B
BEL Cup
Medwangweitong B
0-4
0-0
-
 Aywaille B
BEL Cup
Aywaille
0-2
0-1
-
 Olympic Charleroi B
BEL Cup
Hornu
0-1
0-0
-
 Aywaille B
BEL Cup
Aywaille
17-0
0-0
-
 RSC Muno B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
KAS EupenChủ
AywailleKhách

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