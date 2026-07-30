Tỷ lệ kèo KAS Eupen vs Aywaille ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|FC Wiltz 71
|
0-9
|
0-3
|
2-4
|KAS Eupen
|T
|
INT CF
|
|KAS Eupen
|
2-2
|
1-2
|
-
|Al-Taawoun
|H
|
INT CF
|
|KAS Eupen
|
2-1
|
2-1
|
11-2
|Union La Calamine
|T
|
INT CF
|
|Wegberg-Beeck
|
0-1
|
0-1
|
-
|KAS Eupen
|T
|
INT CF
|
|Groene Ster
|
0-1
|
0-0
|
0-7
|KAS Eupen
|T
|
BEL D2
|
|RFC de Liege
|
2-1
|
1-1
|
6-7
|KAS Eupen
|B
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
3-3
|
2-1
|
2-4
|Beerschot Wilrijk
|H
|
BEL D2
|
|Club Brugge Ⅱ
|
0-1
|
0-1
|
6-2
|KAS Eupen
|T
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
0-0
|
0-0
|
3-7
|Seraing United
|H
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-1
|
0-1
|
3-5
|KAS Eupen
|T
|
BEL D2
|
|2 KAS Eupen
|
0-1
|
0-1
|
8-5
|Lierse
|B
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
4-0
|
2-0
|
7-4
|Gent B
|T
|
BEL D2
|
|RWDM Brussels
|
2-2
|
0-0
|
2-3
|KAS Eupen
|H
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
1-1
|
0-1
|
6-5
|Francs Borains
|H
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
1-0
|
1-0
|
3-9
|Kortrijk
|T
|
BEL D2
|
|Genk II
|
2-0
|
0-0
|
9-5
|KAS Eupen
|B
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
1-1
|
1-0
|
6-8
|Lokeren
|H
|
BEL D2
|
|KVSK Lommel
|
3-2
|
0-2
|
9-7
|KAS Eupen
|B
|
BEL D2
|
|KAS Eupen
|
1-2
|
0-2
|
3-6
|Red Star Waasland
|B
|
INT CF
|
|Paris Saint Germain II
|
3-2
|
1-2
|
-
|KAS Eupen
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Aywaille
|
0-7
|
0-0
|
-
|RFC de Liege
|B
|
BSA D
|
|1 Aywaille
|
0-0
|
0-0
|
3-6
|Binche
|H
|
BSA D
|
|Aywaille
|
0-1
|
0-1
|
6-8
|RCS Onhaye
|B
|
BSA D
|
|Aywaille
|
2-2
|
1-1
|
5-2
|Sporting Bruxelles
|H
|
BSA D
|
|Aywaille
|
4-1
|
2-1
|
5-8
|Entite Manageoise
|B
|
BSA D
|
|Raeren
|
2-1
|
0-1
|
7-3
|Aywaille
|B
|
BSA D
|
|1 Aywaille
|
3-1
|
2-0
|
2-4
|Union La Calamine
|B
|
INT CF
|
|Aywaille
|
0-3
|
0-2
|
-
|RFC de Liege
|B
|
BSA D
|
|Entite Manageoise
|
4-1
|
2-1
|
6-4
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|RWDM Brussels
|
5-0
|
2-0
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|Aywaille
|
3-0
|
0-0
|
-
|Erpe-Mere United
|B
|
BEL Cup
|
|Aywaille
|
1-2
|
0-0
|
-
|Sporting West Harelbeke
|B
|
BEL Cup
|
|FC Eupen B
|
0-7
|
0-3
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|KFC Houtvenne
|
4-1
|
2-1
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|Jeunesse Freylangeoise
|
0-2
|
0-0
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|Stockay-Warfusee
|
3-0
|
1-0
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|Medwangweitong B
|
0-4
|
0-0
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|Aywaille
|
0-2
|
0-1
|
-
|Olympic Charleroi
|B
|
BEL Cup
|
|Hornu
|
0-1
|
0-0
|
-
|Aywaille
|B
|
BEL Cup
|
|Aywaille
|
17-0
|
0-0
|
-
|RSC Muno
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|KAS Eupen
|Chủ
|Aywaille
|Khách
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