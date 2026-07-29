GMT +7
Giao Hữu
VS
Real Jaen CF
Địa điểm: Nueva Condomina Thời tiết:  ,32℃～33℃

Tỷ lệ kèo vs Real Jaen CF ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA D3
Real Jaen CF
0-0
0-0
5-4
 Real Murcia H
SPA D3
Real Murcia
2-0
1-0
6-6
 Real Jaen CF T
SPA D3
Real Jaen CF
0-0
0-0
5-7
 Real Murcia H
SPA D3
Real Murcia
2-0
1-0
1-2
 Real Jaen CF T
SPA D2
Real Murcia
2-0
0-0
6-3
 Real Jaen CF T
SPA D2
Real Jaen CF
3-2
2-0
-
 Real Murcia B
SPA D3
Real Jaen CF
1-1
0-1
-
 Real Murcia H
SPA D3
Real Murcia
2-0
1-0
-
 Real Jaen CF T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Real Murcia
0-1
0-1
2-5
 Port Vale B
SPDRFEF
Real Murcia
3-0
2-0
4-2
 Eldense T
SPDRFEF
Juventud Torremolinos CF
1-3
0-2
8-3
 Real Murcia T
SPDRFEF
Real Murcia
1-2
1-2
8-2
 Real Betis B B
SPDRFEF
Sabadell
2-2
0-2
7-2
 Real Murcia H
SPDRFEF
CE Europa
0-2
0-2
8-6
 Real Murcia 1 T
SPDRFEF
Real Murcia
2-3
1-2
11-3
 Antequera CF B
SPDRFEF
Gimnastic Tarragona
2-1
1-0
4-9
 Real Murcia B
SPDRFEF
Real Murcia
2-1
2-0
3-4
 Atletico de Madrid B T
SPDRFEF
1 Sevilla Atletico
0-1
0-0
0-7
 Real Murcia T
SPDRFEF
1 Real Murcia
1-0
1-0
5-5
 SD Tarazona T
SPDRFEF
Hercules
2-0
0-0
0-5
 Real Murcia B
SPDRFEF
Real Murcia
1-1
1-0
4-5
 UD Marbella H
SPDRFEF
Real Murcia
0-1
0-1
9-8
 Atletico Sanluqueno B
SPDRFEF
Villarreal B
1-1
1-1
5-5
 Real Murcia 1 H
SPDRFEF
Real Murcia
1-2
1-1
3-4
 FC Cartagena B
SPDRFEF
AD Alcorcon
1-0
0-0
12-4
 Real Murcia 1 B
INT CF
Real Murcia
3-3
2-3
-
 Daejeon Citizen H
SPDRFEF
Teruel
0-0
0-0
4-3
 Real Murcia H
SPDRFEF
Real Murcia
0-2
0-1
8-1
 Algeciras B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Real Jaen CF
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Cacereno
1-1
0-0
5-4
 Real Jaen CF H
SPA D3
Baleares
1-0
1-0
6-8
 Real Jaen CF B
SPA D3
Real Jaen CF
2-1
0-0
-
 Baleares B
SPA D3
1 Alaves B
0-1
0-0
1-3
 Real Jaen CF B
SPA D3
1 Real Jaen CF
1-2
1-1
-
 Alaves B B
SPA D3
Real Jaen CF
1-1
1-0
-
 CA Antoniano H
SPA D3
UCAM Murcia
1-2
0-0
3-2
 Real Jaen CF B
SPA D3
Real Jaen CF
2-1
2-0
6-7
 Puente Genil B
SPA D3
Real Jaen CF
1-0
0-0
1-5
 La Union CF B
SPA D3
Atletico Malagueno
2-1
1-1
-
 Real Jaen CF B
SPA D3
Real Jaen CF
2-0
1-0
0-7
 Xerez Deportivo B
SPA D3
Recreativo Huelva
1-0
0-0
5-7
 Real Jaen CF B
SPA D3
Real Jaen CF
1-0
0-0
2-2
 Yeclano Deportivo B
SPA D3
CD Linares Deportivo
1-1
0-0
-
 Real Jaen CF H
SPA D3
Real Jaen CF
3-1
3-1
-
 Aguilas CF B
SPA D3
1 Xerez Deportivo FC
1-2
0-0
4-2
 Real Jaen CF B
SPA D3
1 UD Melilla
0-1
0-1
-
 Real Jaen CF B
SPA D3
Real Jaen CF
2-0
2-0
-
 Deportiva Minera B
SPA D3
Real Jaen CF
0-0
0-0
3-5
 CD Estebona H
SPA D3
Almeria B
1-1
1-0
1-12
 Real Jaen CF H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
Real Jaen CFKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2