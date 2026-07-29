Tỷ lệ kèo vs Real Jaen CF ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
0-0
|
0-0
|
5-4
|Real Murcia
|H
|
SPA D3
|
|Real Murcia
|
2-0
|
1-0
|
6-6
|Real Jaen CF
|T
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
0-0
|
0-0
|
5-7
|Real Murcia
|H
|
SPA D3
|
|Real Murcia
|
2-0
|
1-0
|
1-2
|Real Jaen CF
|T
|
SPA D2
|
|Real Murcia
|
2-0
|
0-0
|
6-3
|Real Jaen CF
|T
|
SPA D2
|
|Real Jaen CF
|
3-2
|
2-0
|
-
|Real Murcia
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
1-1
|
0-1
|
-
|Real Murcia
|H
|
SPA D3
|
|Real Murcia
|
2-0
|
1-0
|
-
|Real Jaen CF
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Real Murcia
|
0-1
|
0-1
|
2-5
|Port Vale
|B
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
3-0
|
2-0
|
4-2
|Eldense
|T
|
SPDRFEF
|
|Juventud Torremolinos CF
|
1-3
|
0-2
|
8-3
|Real Murcia
|T
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
1-2
|
1-2
|
8-2
|Real Betis B
|B
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
2-2
|
0-2
|
7-2
|Real Murcia
|H
|
SPDRFEF
|
|CE Europa
|
0-2
|
0-2
|
8-6
|Real Murcia 1
|T
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
2-3
|
1-2
|
11-3
|Antequera CF
|B
|
SPDRFEF
|
|Gimnastic Tarragona
|
2-1
|
1-0
|
4-9
|Real Murcia
|B
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
2-1
|
2-0
|
3-4
|Atletico de Madrid B
|T
|
SPDRFEF
|
|1 Sevilla Atletico
|
0-1
|
0-0
|
0-7
|Real Murcia
|T
|
SPDRFEF
|
|1 Real Murcia
|
1-0
|
1-0
|
5-5
|SD Tarazona
|T
|
SPDRFEF
|
|Hercules
|
2-0
|
0-0
|
0-5
|Real Murcia
|B
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
1-1
|
1-0
|
4-5
|UD Marbella
|H
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
0-1
|
0-1
|
9-8
|Atletico Sanluqueno
|B
|
SPDRFEF
|
|Villarreal B
|
1-1
|
1-1
|
5-5
|Real Murcia 1
|H
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
1-2
|
1-1
|
3-4
|FC Cartagena
|B
|
SPDRFEF
|
|AD Alcorcon
|
1-0
|
0-0
|
12-4
|Real Murcia 1
|B
|
INT CF
|
|Real Murcia
|
3-3
|
2-3
|
-
|Daejeon Citizen
|H
|
SPDRFEF
|
|Teruel
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|Real Murcia
|H
|
SPDRFEF
|
|Real Murcia
|
0-2
|
0-1
|
8-1
|Algeciras
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Cacereno
|
1-1
|
0-0
|
5-4
|Real Jaen CF
|H
|
SPA D3
|
|Baleares
|
1-0
|
1-0
|
6-8
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
2-1
|
0-0
|
-
|Baleares
|B
|
SPA D3
|
|1 Alaves B
|
0-1
|
0-0
|
1-3
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|1 Real Jaen CF
|
1-2
|
1-1
|
-
|Alaves B
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
1-1
|
1-0
|
-
|CA Antoniano
|H
|
SPA D3
|
|UCAM Murcia
|
1-2
|
0-0
|
3-2
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
2-1
|
2-0
|
6-7
|Puente Genil
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
1-0
|
0-0
|
1-5
|La Union CF
|B
|
SPA D3
|
|Atletico Malagueno
|
2-1
|
1-1
|
-
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
2-0
|
1-0
|
0-7
|Xerez Deportivo
|B
|
SPA D3
|
|Recreativo Huelva
|
1-0
|
0-0
|
5-7
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
1-0
|
0-0
|
2-2
|Yeclano Deportivo
|B
|
SPA D3
|
|CD Linares Deportivo
|
1-1
|
0-0
|
-
|Real Jaen CF
|H
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
3-1
|
3-1
|
-
|Aguilas CF
|B
|
SPA D3
|
|1 Xerez Deportivo FC
|
1-2
|
0-0
|
4-2
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|1 UD Melilla
|
0-1
|
0-1
|
-
|Real Jaen CF
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
2-0
|
2-0
|
-
|Deportiva Minera
|B
|
SPA D3
|
|Real Jaen CF
|
0-0
|
0-0
|
3-5
|CD Estebona
|H
|
SPA D3
|
|Almeria B
|
1-1
|
1-0
|
1-12
|Real Jaen CF
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|Real Jaen CF
|Khách
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