Tỷ lệ kèo Araz Nakhchivan vs Mil Mugan ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
0-1
|
0-1
|
6-2
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
2-2
|
1-1
|
6-2
|Araz Nakhchivan
|H
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
2-0
|
1-0
|
2-5
|Mil Mugan
|T
|
AZE D2
|
|Araz Nakhchivan
|
3-0
|
2-0
|
-
|Mil Mugan
|T
|
AZE D2
|
|Mil Mugan
|
0-3
|
0-1
|
-
|Araz Nakhchivan
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
3-2
|
2-0
|
4-7
|Zira FK
|T
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
2-0
|
1-0
|
5-2
|FK Kapaz Ganca
|T
|
AZE D1
|
|Standard Sumgayit
|
2-1
|
1-0
|
6-3
|Araz Nakhchivan
|B
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
0-1
|
0-1
|
6-2
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Qabala
|
1-1
|
0-0
|
1-5
|Araz Nakhchivan
|H
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
0-3
|
0-0
|
5-5
|Turan Tovuz
|B
|
AZE D1
|
|FC Neftci Baku
|
2-1
|
1-0
|
6-2
|Araz Nakhchivan
|B
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
2-4
|
2-2
|
1-7
|Sabah FK Baku
|B
|
AZE D1
|
|Samaxı FC
|
0-1
|
0-0
|
7-3
|Araz Nakhchivan
|T
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
2-1
|
2-0
|
5-1
|Karvan Evlakh
|T
|
AZE D1
|
|Qarabag
|
6-0
|
3-0
|
10-0
|Araz Nakhchivan
|B
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
0-1
|
0-0
|
4-5
|Zira FK
|B
|
AZE D1
|
|Karvan Evlakh
|
0-2
|
0-1
|
5-2
|Araz Nakhchivan
|T
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
1-0
|
1-0
|
5-7
|Standard Sumgayit 1
|T
|
AZE D1
|
|Sabah FK Baku
|
4-1
|
3-0
|
4-4
|Araz Nakhchivan
|B
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
0-4
|
0-2
|
5-7
|FC Neftci Baku
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
2-2
|
1-1
|
6-2
|Araz Nakhchivan
|H
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
2-0
|
0-0
|
3-4
|Samaxı FC
|T
|
AZE D1
|
|Qarabag
|
5-1
|
2-0
|
8-1
|Araz Nakhchivan
|B
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
2-0
|
1-0
|
5-11
|FK Kapaz Ganca
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
1-1
|
0-1
|
4-7
|Karvan Evlakh
|H
|
AZE D1
|
|Qarabag
|
3-0
|
0-0
|
10-1
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
0-0
|
0-0
|
3-2
|Zira FK
|H
|
AZE D1
|
|Araz Nakhchivan
|
0-1
|
0-1
|
6-2
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
0-2
|
0-1
|
6-4
|Standard Sumgayit
|B
|
AZE D1
|
|FK Kapaz Ganca
|
0-1
|
0-1
|
2-4
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Qabala
|
0-1
|
0-1
|
8-2
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
1-1
|
1-0
|
4-6
|Turan Tovuz
|H
|
AZE D1
|
|FC Neftci Baku
|
6-0
|
3-0
|
3-4
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
0-5
|
0-3
|
1-2
|Sabah FK Baku
|B
|
AZE D1
|
|Samaxı FC
|
0-0
|
0-0
|
3-6
|Mil Mugan
|H
|
AZE D1
|
|Turan Tovuz
|
0-0
|
0-0
|
4-1
|Mil Mugan
|H
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|Samaxı FC
|H
|
AZE D1
|
|1 Mil Mugan
|
0-1
|
0-0
|
1-13
|Qarabag
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|FK Kapaz Ganca
|H
|
AZE D1
|
|Qabala
|
3-2
|
2-1
|
2-6
|Mil Mugan
|B
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
2-2
|
1-1
|
6-2
|Araz Nakhchivan
|H
|
AZE D1
|
|Zira FK
|
0-0
|
0-0
|
7-1
|Mil Mugan
|H
|
AZE D1
|
|Mil Mugan
|
1-1
|
1-1
|
10-1
|Karvan Evlakh
|H
|
AZE D1
|
|Standard Sumgayit
|
1-0
|
0-0
|
2-3
|Mil Mugan
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Araz Nakhchivan
|Chủ
|Mil Mugan
|Khách
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