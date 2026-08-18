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Tỷ lệ kèo Araz Nakhchivan vs Mil Mugan ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
AZE D1
Araz Nakhchivan
0-1
0-1
6-2
 Mil Mugan B
AZE D1
Mil Mugan
2-2
1-1
6-2
 Araz Nakhchivan H
AZE D1
Araz Nakhchivan
2-0
1-0
2-5
 Mil Mugan T
AZE D2
Araz Nakhchivan
3-0
2-0
-
 Mil Mugan T
AZE D2
Mil Mugan
0-3
0-1
-
 Araz Nakhchivan T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Araz Nakhchivan
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
AZE D1
Araz Nakhchivan
3-2
2-0
4-7
 Zira FK T
AZE D1
Araz Nakhchivan
2-0
1-0
5-2
 FK Kapaz Ganca T
AZE D1
Standard Sumgayit
2-1
1-0
6-3
 Araz Nakhchivan B
AZE D1
Araz Nakhchivan
0-1
0-1
6-2
 Mil Mugan B
AZE D1
Qabala
1-1
0-0
1-5
 Araz Nakhchivan H
AZE D1
Araz Nakhchivan
0-3
0-0
5-5
 Turan Tovuz B
AZE D1
FC Neftci Baku
2-1
1-0
6-2
 Araz Nakhchivan B
AZE D1
Araz Nakhchivan
2-4
2-2
1-7
 Sabah FK Baku B
AZE D1
Samaxı FC
0-1
0-0
7-3
 Araz Nakhchivan T
AZE D1
Araz Nakhchivan
2-1
2-0
5-1
 Karvan Evlakh T
AZE D1
Qarabag
6-0
3-0
10-0
 Araz Nakhchivan B
AZE D1
Araz Nakhchivan
0-1
0-0
4-5
 Zira FK B
AZE D1
Karvan Evlakh
0-2
0-1
5-2
 Araz Nakhchivan T
AZE D1
Araz Nakhchivan
1-0
1-0
5-7
 Standard Sumgayit 1 T
AZE D1
Sabah FK Baku
4-1
3-0
4-4
 Araz Nakhchivan B
AZE D1
Araz Nakhchivan
0-4
0-2
5-7
 FC Neftci Baku B
AZE D1
Mil Mugan
2-2
1-1
6-2
 Araz Nakhchivan H
AZE D1
Araz Nakhchivan
2-0
0-0
3-4
 Samaxı FC T
AZE D1
Qarabag
5-1
2-0
8-1
 Araz Nakhchivan B
AZE D1
Araz Nakhchivan
2-0
1-0
5-11
 FK Kapaz Ganca T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Mil Mugan
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
AZE D1
Mil Mugan
1-1
0-1
4-7
 Karvan Evlakh H
AZE D1
Qarabag
3-0
0-0
10-1
 Mil Mugan B
AZE D1
Mil Mugan
0-0
0-0
3-2
 Zira FK H
AZE D1
Araz Nakhchivan
0-1
0-1
6-2
 Mil Mugan B
AZE D1
Mil Mugan
0-2
0-1
6-4
 Standard Sumgayit B
AZE D1
FK Kapaz Ganca
0-1
0-1
2-4
 Mil Mugan B
AZE D1
Qabala
0-1
0-1
8-2
 Mil Mugan B
AZE D1
Mil Mugan
1-1
1-0
4-6
 Turan Tovuz H
AZE D1
FC Neftci Baku
6-0
3-0
3-4
 Mil Mugan B
AZE D1
Mil Mugan
0-5
0-3
1-2
 Sabah FK Baku B
AZE D1
Samaxı FC
0-0
0-0
3-6
 Mil Mugan H
AZE D1
Turan Tovuz
0-0
0-0
4-1
 Mil Mugan H
AZE D1
Mil Mugan
0-0
0-0
4-3
 Samaxı FC H
AZE D1
1 Mil Mugan
0-1
0-0
1-13
 Qarabag B
AZE D1
Mil Mugan
0-0
0-0
4-3
 FK Kapaz Ganca H
AZE D1
Qabala
3-2
2-1
2-6
 Mil Mugan B
AZE D1
Mil Mugan
2-2
1-1
6-2
 Araz Nakhchivan H
AZE D1
Zira FK
0-0
0-0
7-1
 Mil Mugan H
AZE D1
Mil Mugan
1-1
1-1
10-1
 Karvan Evlakh H
AZE D1
Standard Sumgayit
1-0
0-0
2-3
 Mil Mugan B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Araz NakhchivanChủ
Mil MuganKhách

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