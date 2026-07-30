Tỷ lệ kèo KH Hlidarendi vs KA Asvellir ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-4
|
0-3
|
-
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D4
|
|KH Hlidarendi
|
0-2
|
0-2
|
11-15
|KA Asvellir
|B
|
LCE D4
|
|KA Asvellir
|
7-3
|
4-3
|
10-4
|KH Hlidarendi
|B
|
ICE LCC
|
|KH Hlidarendi
|
4-2
|
2-1
|
8-6
|KA Asvellir
|T
|
LCE D4
|
|KH Hlidarendi
|
2-4
|
1-2
|
7-2
|KA Asvellir
|B
|
LCE D4
|
|KA Asvellir
|
2-2
|
1-2
|
11-2
|KH Hlidarendi
|H
|
ICE LCC
|
|KA Asvellir
|
4-3
|
4-2
|
2-5
|KH Hlidarendi
|B
|
LCE D4
|
|KA Asvellir
|
0-3
|
0-1
|
5-7
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D4
|
|KH Hlidarendi
|
5-5
|
2-1
|
2-14
|KA Asvellir
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
LCE D3
|
|Ymir
|
1-0
|
1-0
|
2-6
|KH Hlidarendi 1
|B
|
LCE D3
|
|1 UMF Vidir
|
1-1
|
1-1
|
6-4
|KH Hlidarendi
|H
|
LCE D3
|
|UMF Sindri Hofn
|
3-5
|
2-3
|
-
|KH Hlidarendi
|T
|
ICE LLC
|
|1 KH Hlidarendi
|
2-2
|
2-0
|
4-15
|Reynir Sandgerdi
|H
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
0-1
|
0-1
|
19-6
|KF Fjallabyggdar 1
|B
|
LCE D3
|
|Augnablik Kopavogur
|
1-3
|
1-1
|
7-4
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
2-1
|
0-1
|
3-7
|Tindastoll Sauda
|T
|
LCE D3
|
|KV Reykjavik
|
1-5
|
0-2
|
8-8
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
2-2
|
1-1
|
7-11
|Reynir Sandgerdi
|H
|
LCE D3
|
|HotturHuginn
|
1-1
|
1-1
|
-
|KH Hlidarendi
|H
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
3-0
|
3-0
|
3-6
|FC Arbaer
|T
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-4
|
0-3
|
-
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
2-2
|
1-1
|
11-5
|Ymir
|H
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
4-3
|
1-2
|
-
|KH Hlidarendi
|B
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
6-1
|
2-0
|
4-3
|UMF Sindri Hofn
|T
|
ICE LCB
|
|1 Hviti Riddarinn
|
4-4
|
1-2
|
5-3
|KH Hlidarendi 1
|H
|
ICE CUP
|
|KH Hlidarendi
|
1-2
|
1-1
|
4-7
|Hviti Riddarinn 1
|B
|
ICE LCB
|
|KH Hlidarendi
|
2-2
|
0-0
|
4-4
|UMF Vidir 1
|H
|
ICE LCB
|
|Ymir
|
2-0
|
2-0
|
-
|KH Hlidarendi
|B
|
ICE LCB
|
|KH Hlidarendi
|
1-3
|
0-1
|
-
|Haukar Hafnarfjordur
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
3-2
|
3-0
|
-
|Augnablik Kopavogur
|B
|
LCE D3
|
|Tindastoll Sauda
|
7-3
|
3-0
|
6-6
|KA Asvellir
|B
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-3
|
1-1
|
3-4
|KV Reykjavik
|B
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
2-7
|
0-4
|
-
|Reynir Sandgerdi
|B
|
LCE D3
|
|HotturHuginn
|
1-1
|
0-0
|
-
|KA Asvellir
|H
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
2-1
|
0-0
|
4-1
|FC Arbaer
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
2-1
|
0-0
|
-
|KA Asvellir
|B
|
LCE D3
|
|Ymir
|
2-0
|
1-0
|
9-4
|KA Asvellir
|B
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-4
|
1-0
|
8-13
|UMF Vidir
|B
|
LCE D3
|
|UMF Sindri Hofn
|
1-3
|
0-1
|
-
|KA Asvellir
|B
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-4
|
0-3
|
-
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D3
|
|Augnablik Kopavogur
|
2-4
|
1-0
|
5-15
|KA Asvellir
|B
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-3
|
0-1
|
9-4
|Tindastoll Sauda
|B
|
LCE D3
|
|1 KV Reykjavik
|
3-2
|
2-2
|
7-10
|KA Asvellir
|B
|
ICE LCB
|
|Augnablik Kopavogur
|
0-0
|
0-0
|
4-8
|KA Asvellir
|H
|
ICE CUP
|
|KA Asvellir
|
0-3
|
0-2
|
4-11
|UMF Selfoss
|B
|
ICE LCB
|
|KA Asvellir
|
3-3
|
1-1
|
-
|KV Reykjavik
|H
|
ICE LCB
|
|KA Asvellir
|
1-4
|
0-1
|
-
|Kari Akranes
|B
|
ICE LCB
|
|KA Asvellir
|
5-1
|
4-0
|
-
|Kormakur
|B
|
ICE LCB
|
|Fjolnir
|
3-2
|
1-2
|
7-5
|KA Asvellir
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|KH Hlidarendi
|Chủ
|KA Asvellir
|Khách
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