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Tỷ lệ kèo KH Hlidarendi vs KA Asvellir ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
LCE D3
KA Asvellir
1-4
0-3
-
 KH Hlidarendi T
LCE D4
KH Hlidarendi
0-2
0-2
11-15
 KA Asvellir B
LCE D4
KA Asvellir
7-3
4-3
10-4
 KH Hlidarendi B
ICE LCC
KH Hlidarendi
4-2
2-1
8-6
 KA Asvellir T
LCE D4
KH Hlidarendi
2-4
1-2
7-2
 KA Asvellir B
LCE D4
KA Asvellir
2-2
1-2
11-2
 KH Hlidarendi H
ICE LCC
KA Asvellir
4-3
4-2
2-5
 KH Hlidarendi B
LCE D4
KA Asvellir
0-3
0-1
5-7
 KH Hlidarendi T
LCE D4
KH Hlidarendi
5-5
2-1
2-14
 KA Asvellir H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

KH Hlidarendi
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
LCE D3
Ymir
1-0
1-0
2-6
 KH Hlidarendi 1 B
LCE D3
1 UMF Vidir
1-1
1-1
6-4
 KH Hlidarendi H
LCE D3
UMF Sindri Hofn
3-5
2-3
-
 KH Hlidarendi T
ICE LLC
1 KH Hlidarendi
2-2
2-0
4-15
 Reynir Sandgerdi H
LCE D3
KH Hlidarendi
0-1
0-1
19-6
 KF Fjallabyggdar 1 B
LCE D3
Augnablik Kopavogur
1-3
1-1
7-4
 KH Hlidarendi T
LCE D3
KH Hlidarendi
2-1
0-1
3-7
 Tindastoll Sauda T
LCE D3
KV Reykjavik
1-5
0-2
8-8
 KH Hlidarendi T
LCE D3
KH Hlidarendi
2-2
1-1
7-11
 Reynir Sandgerdi H
LCE D3
HotturHuginn
1-1
1-1
-
 KH Hlidarendi H
LCE D3
KH Hlidarendi
3-0
3-0
3-6
 FC Arbaer T
LCE D3
KA Asvellir
1-4
0-3
-
 KH Hlidarendi T
LCE D3
KH Hlidarendi
2-2
1-1
11-5
 Ymir H
LCE D3
UMF Vidir
4-3
1-2
-
 KH Hlidarendi B
LCE D3
KH Hlidarendi
6-1
2-0
4-3
 UMF Sindri Hofn T
ICE LCB
1 Hviti Riddarinn
4-4
1-2
5-3
 KH Hlidarendi 1 H
ICE CUP
KH Hlidarendi
1-2
1-1
4-7
 Hviti Riddarinn 1 B
ICE LCB
KH Hlidarendi
2-2
0-0
4-4
 UMF Vidir 1 H
ICE LCB
Ymir
2-0
2-0
-
 KH Hlidarendi B
ICE LCB
KH Hlidarendi
1-3
0-1
-
 Haukar Hafnarfjordur B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
KA Asvellir
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
LCE D3
KA Asvellir
3-2
3-0
-
 Augnablik Kopavogur B
LCE D3
Tindastoll Sauda
7-3
3-0
6-6
 KA Asvellir B
LCE D3
KA Asvellir
1-3
1-1
3-4
 KV Reykjavik B
LCE D3
KA Asvellir
2-7
0-4
-
 Reynir Sandgerdi B
LCE D3
HotturHuginn
1-1
0-0
-
 KA Asvellir H
LCE D3
KA Asvellir
2-1
0-0
4-1
 FC Arbaer B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
2-1
0-0
-
 KA Asvellir B
LCE D3
Ymir
2-0
1-0
9-4
 KA Asvellir B
LCE D3
KA Asvellir
1-4
1-0
8-13
 UMF Vidir B
LCE D3
UMF Sindri Hofn
1-3
0-1
-
 KA Asvellir B
LCE D3
KA Asvellir
1-4
0-3
-
 KH Hlidarendi T
LCE D3
Augnablik Kopavogur
2-4
1-0
5-15
 KA Asvellir B
LCE D3
KA Asvellir
1-3
0-1
9-4
 Tindastoll Sauda B
LCE D3
1 KV Reykjavik
3-2
2-2
7-10
 KA Asvellir B
ICE LCB
Augnablik Kopavogur
0-0
0-0
4-8
 KA Asvellir H
ICE CUP
KA Asvellir
0-3
0-2
4-11
 UMF Selfoss B
ICE LCB
KA Asvellir
3-3
1-1
-
 KV Reykjavik H
ICE LCB
KA Asvellir
1-4
0-1
-
 Kari Akranes B
ICE LCB
KA Asvellir
5-1
4-0
-
 Kormakur B
ICE LCB
Fjolnir
3-2
1-2
7-5
 KA Asvellir B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
KH HlidarendiChủ
KA AsvellirKhách

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