Tỷ lệ kèo UMF Vidir vs KF Fjallabyggdar ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
1-2
|
0-1
|
7-5
|UMF Vidir
|T
|
ICE D2
|
|UMF Vidir
|
2-0
|
1-0
|
10-4
|KF Fjallabyggdar
|T
|
ICE D2
|
|KF Fjallabyggdar
|
0-1
|
0-1
|
8-3
|UMF Vidir
|T
|
ICE LCB
|
|KF Fjallabyggdar
|
0-3
|
0-3
|
-
|UMF Vidir
|T
|
ICE D2
|
|KF Fjallabyggdar
|
2-0
|
1-0
|
-
|UMF Vidir
|B
|
ICE D2
|
|UMF Vidir
|
0-2
|
0-1
|
-
|KF Fjallabyggdar
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
0-1
|
0-1
|
-
|UMF Sindri Hofn 1
|B
|
LCE D3
|
|1 UMF Vidir
|
1-1
|
1-1
|
6-4
|KH Hlidarendi
|H
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
0-0
|
0-0
|
7-3
|Augnablik Kopavogur
|H
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
3-0
|
0-0
|
3-3
|Tindastoll Sauda 1
|T
|
LCE D3
|
|KV Reykjavik
|
5-3
|
3-1
|
-
|UMF Vidir 1
|B
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
5-0
|
3-0
|
4-6
|Reynir Sandgerdi
|T
|
LCE D3
|
|HotturHuginn
|
1-2
|
1-1
|
-
|UMF Vidir
|T
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
1-0
|
1-0
|
9-2
|FC Arbaer
|T
|
LCE D3
|
|KA Asvellir
|
1-4
|
1-0
|
8-13
|UMF Vidir
|T
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
3-1
|
2-1
|
3-5
|Ymir 1
|T
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
1-2
|
0-1
|
7-5
|UMF Vidir
|T
|
LCE D3
|
|UMF Sindri Hofn
|
1-0
|
1-0
|
-
|UMF Vidir
|B
|
LCE D3
|
|UMF Vidir
|
4-3
|
1-2
|
-
|KH Hlidarendi
|T
|
LCE D3
|
|1 Augnablik Kopavogur
|
1-1
|
0-0
|
2-5
|UMF Vidir
|H
|
ICE LCB
|
|Haukar Hafnarfjordur
|
2-2
|
0-0
|
6-3
|UMF Vidir
|H
|
ICE CUP
|
|Fjolnir
|
1-1
|
0-1
|
8-5
|UMF Vidir
|H
|
ICE CUP
|
|KF Gardabaer
|
2-2
|
0-0
|
2-10
|UMF Vidir
|H
|
ICE LCB
|
|KH Hlidarendi
|
2-2
|
0-0
|
4-4
|UMF Vidir 1
|H
|
ICE LCB
|
|Hviti Riddarinn
|
2-5
|
0-2
|
8-5
|UMF Vidir
|T
|
ICE LCB
|
|1 Throttur Vogum
|
2-3
|
1-0
|
-
|UMF Vidir
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
0-3
|
0-2
|
10-5
|Reynir Sandgerdi
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
2-0
|
2-0
|
10-5
|UMF Sindri Hofn
|B
|
LCE D3
|
|2 KF Fjallabyggdar
|
0-0
|
0-0
|
-
|HotturHuginn
|H
|
LCE D3
|
|KH Hlidarendi
|
0-1
|
0-1
|
19-6
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
2-2
|
1-0
|
12-1
|FC Arbaer
|H
|
LCE D3
|
|Augnablik Kopavogur
|
1-3
|
1-1
|
13-2
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
2-1
|
0-0
|
-
|KA Asvellir
|B
|
LCE D3
|
|Tindastoll Sauda
|
1-3
|
1-2
|
5-1
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
0-0
|
0-0
|
-
|Ymir
|H
|
LCE D3
|
|KV Reykjavik
|
5-3
|
2-0
|
3-7
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
1-2
|
0-1
|
7-5
|UMF Vidir
|T
|
LCE D3
|
|Reynir Sandgerdi
|
2-0
|
1-0
|
7-5
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|UMF Sindri Hofn
|
1-1
|
0-1
|
-
|KF Fjallabyggdar
|H
|
ICE CUP
|
|Tindastoll Sauda
|
3-1
|
1-0
|
-
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|Augnablik Kopavogur
|
2-2
|
1-2
|
11-0
|KF Fjallabyggdar
|H
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
0-3
|
0-1
|
-
|Reynir Sandgerdi
|B
|
LCE D3
|
|Hviti Riddarinn
|
12-0
|
4-0
|
9-3
|KF Fjallabyggdar
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
3-4
|
0-2
|
-
|UMF Sindri Hofn
|B
|
LCE D3
|
|KF Fjallabyggdar
|
3-4
|
3-3
|
-
|Tindastoll Sauda
|B
|
LCE D3
|
|Ymir
|
4-3
|
1-1
|
9-3
|KF Fjallabyggdar
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|UMF Vidir
|Chủ
|KF Fjallabyggdar
|Khách
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