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Tỷ lệ kèo UMF Vidir vs KF Fjallabyggdar ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
LCE D3
KF Fjallabyggdar
1-2
0-1
7-5
 UMF Vidir T
ICE D2
UMF Vidir
2-0
1-0
10-4
 KF Fjallabyggdar T
ICE D2
KF Fjallabyggdar
0-1
0-1
8-3
 UMF Vidir T
ICE LCB
KF Fjallabyggdar
0-3
0-3
-
 UMF Vidir T
ICE D2
KF Fjallabyggdar
2-0
1-0
-
 UMF Vidir B
ICE D2
UMF Vidir
0-2
0-1
-
 KF Fjallabyggdar B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

UMF Vidir
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
LCE D3
UMF Vidir
0-1
0-1
-
 UMF Sindri Hofn 1 B
LCE D3
1 UMF Vidir
1-1
1-1
6-4
 KH Hlidarendi H
LCE D3
UMF Vidir
0-0
0-0
7-3
 Augnablik Kopavogur H
LCE D3
UMF Vidir
3-0
0-0
3-3
 Tindastoll Sauda 1 T
LCE D3
KV Reykjavik
5-3
3-1
-
 UMF Vidir 1 B
LCE D3
UMF Vidir
5-0
3-0
4-6
 Reynir Sandgerdi T
LCE D3
HotturHuginn
1-2
1-1
-
 UMF Vidir T
LCE D3
UMF Vidir
1-0
1-0
9-2
 FC Arbaer T
LCE D3
KA Asvellir
1-4
1-0
8-13
 UMF Vidir T
LCE D3
UMF Vidir
3-1
2-1
3-5
 Ymir 1 T
LCE D3
KF Fjallabyggdar
1-2
0-1
7-5
 UMF Vidir T
LCE D3
UMF Sindri Hofn
1-0
1-0
-
 UMF Vidir B
LCE D3
UMF Vidir
4-3
1-2
-
 KH Hlidarendi T
LCE D3
1 Augnablik Kopavogur
1-1
0-0
2-5
 UMF Vidir H
ICE LCB
Haukar Hafnarfjordur
2-2
0-0
6-3
 UMF Vidir H
ICE CUP
Fjolnir
1-1
0-1
8-5
 UMF Vidir H
ICE CUP
KF Gardabaer
2-2
0-0
2-10
 UMF Vidir H
ICE LCB
KH Hlidarendi
2-2
0-0
4-4
 UMF Vidir 1 H
ICE LCB
Hviti Riddarinn
2-5
0-2
8-5
 UMF Vidir T
ICE LCB
1 Throttur Vogum
2-3
1-0
-
 UMF Vidir T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
KF Fjallabyggdar
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
LCE D3
KF Fjallabyggdar
0-3
0-2
10-5
 Reynir Sandgerdi B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
2-0
2-0
10-5
 UMF Sindri Hofn B
LCE D3
2 KF Fjallabyggdar
0-0
0-0
-
 HotturHuginn H
LCE D3
KH Hlidarendi
0-1
0-1
19-6
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
2-2
1-0
12-1
 FC Arbaer H
LCE D3
Augnablik Kopavogur
1-3
1-1
13-2
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
2-1
0-0
-
 KA Asvellir B
LCE D3
Tindastoll Sauda
1-3
1-2
5-1
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
0-0
0-0
-
 Ymir H
LCE D3
KV Reykjavik
5-3
2-0
3-7
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
1-2
0-1
7-5
 UMF Vidir T
LCE D3
Reynir Sandgerdi
2-0
1-0
7-5
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
UMF Sindri Hofn
1-1
0-1
-
 KF Fjallabyggdar H
ICE CUP
Tindastoll Sauda
3-1
1-0
-
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
Augnablik Kopavogur
2-2
1-2
11-0
 KF Fjallabyggdar H
LCE D3
KF Fjallabyggdar
0-3
0-1
-
 Reynir Sandgerdi B
LCE D3
Hviti Riddarinn
12-0
4-0
9-3
 KF Fjallabyggdar B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
3-4
0-2
-
 UMF Sindri Hofn B
LCE D3
KF Fjallabyggdar
3-4
3-3
-
 Tindastoll Sauda B
LCE D3
Ymir
4-3
1-1
9-3
 KF Fjallabyggdar B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
UMF VidirChủ
KF FjallabyggdarKhách

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