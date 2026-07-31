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Tỷ lệ kèo FK Sutjeska Niksic vs Dnepr Rohachev ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
ML Vitebsk
3-0
2-0
4-7
 FK Sutjeska Niksic B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

FK Sutjeska Niksic
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
ML Vitebsk
3-0
2-0
4-7
 FK Sutjeska Niksic B
UEFA CL
1 FK Sutjeska Niksic
0-2
0-0
6-3
 FC Kairat Almaty B
UEFA CL
FC Kairat Almaty
2-1
0-0
7-1
 FK Sutjeska Niksic B
INT CF
FK Sutjeska Niksic
1-2
0-1
7-2
 Sarajevo B
INT CF
FK Mornar Bar
1-0
1-0
2-5
 FK Sutjeska Niksic B
INT CF
Borac Banja Luka
1-0
0-0
3-1
 FK Sutjeska Niksic B
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
1-3
0-3
9-10
 Jedinstvo Bijelo Polje B
MNE D1
FK Mladost DG
0-1
0-0
5-2
 FK Sutjeska Niksic T
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
3-0
1-0
3-5
 Decic Tuzi 1 T
MNE D1
Arsenal Tivat
1-1
0-0
5-5
 FK Sutjeska Niksic H
MNE D1
Bokelj Kotor
2-3
1-1
1-3
 FK Sutjeska Niksic T
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
1-1
0-0
8-1
 Jezero Plav H
MNE D1
OFK Petrovac
0-1
0-1
2-3
 FK Sutjeska Niksic T
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
2-0
0-0
4-2
 FK Buducnost Podgorica T
MNE D1
FK Mornar Bar
2-1
1-1
5-1
 FK Sutjeska Niksic B
MNE D1
Jedinstvo Bijelo Polje
0-2
0-1
2-2
 FK Sutjeska Niksic T
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
1-0
0-0
1-3
 FK Mladost DG T
MNE D1
Decic Tuzi
1-2
1-1
1-3
 FK Sutjeska Niksic T
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
4-1
1-0
5-4
 Arsenal Tivat T
MNE D1
FK Sutjeska Niksic
2-1
1-1
5-0
 Bokelj Kotor T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Dnepr Rohachev
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
ML Vitebsk
3-0
2-0
4-7
 FK Sutjeska Niksic B
UEFA CL
CS Universitatea Craiova
1-0
0-0
8-6
 ML Vitebsk B
UEFA CL
ML Vitebsk
1-4
1-3
4-5
 CS Universitatea Craiova B
BLR D1
1 Slavia Mozyr
2-4
1-2
2-5
 ML Vitebsk B
BLR D1
ML Vitebsk
2-1
1-1
14-1
 Naftan Novopolock B
BLR D1
FC Minsk
2-2
1-1
4-3
 ML Vitebsk H
BLR CUP
Energetik-BGU Minsk
2-2
0-0
9-10
 ML Vitebsk H
BLR D1
ML Vitebsk
1-2
0-1
3-3
 FK Vitebsk B
BLR D1
Neman Grodno
1-2
1-0
4-3
 ML Vitebsk B
BLR D1
ML Vitebsk
0-0
0-0
7-3
 FC Gomel H
BLR D1
Arsenal Dzyarzhynsk
0-3
0-2
6-2
 ML Vitebsk B
BLR D1
ML Vitebsk
5-1
2-1
13-1
 Dnepr Mogilev B
BLR D1
Dinamo Minsk
2-3
1-2
4-3
 ML Vitebsk B
BLR CUP
Dinamo Minsk
1-0
0-0
1-5
 ML Vitebsk B
BLR D1
ML Vitebsk
0-0
0-0
6-4
 Dinamo Brest H
BLR D1
BATE Borisov
1-2
1-1
1-9
 ML Vitebsk B
BLR CUP
ML Vitebsk
0-2
0-0
3-5
 Dinamo Minsk B
BLR D1
FC Baranovichi
0-4
0-1
4-4
 ML Vitebsk B
BLR D1
ML Vitebsk
1-1
1-1
6-5
 FK Isloch Minsk H
INT CF
ML Vitebsk
4-2
2-0
4-2
 Smorgon FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
FK Sutjeska NiksicChủ
Dnepr RohachevKhách

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