Tỷ lệ kèo FK Sutjeska Niksic vs Dnepr Rohachev ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|ML Vitebsk
|
3-0
|
2-0
|
4-7
|FK Sutjeska Niksic
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|ML Vitebsk
|
3-0
|
2-0
|
4-7
|FK Sutjeska Niksic
|B
|
UEFA CL
|
|1 FK Sutjeska Niksic
|
0-2
|
0-0
|
6-3
|FC Kairat Almaty
|B
|
UEFA CL
|
|FC Kairat Almaty
|
2-1
|
0-0
|
7-1
|FK Sutjeska Niksic
|B
|
INT CF
|
|FK Sutjeska Niksic
|
1-2
|
0-1
|
7-2
|Sarajevo
|B
|
INT CF
|
|FK Mornar Bar
|
1-0
|
1-0
|
2-5
|FK Sutjeska Niksic
|B
|
INT CF
|
|Borac Banja Luka
|
1-0
|
0-0
|
3-1
|FK Sutjeska Niksic
|B
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
1-3
|
0-3
|
9-10
|Jedinstvo Bijelo Polje
|B
|
MNE D1
|
|FK Mladost DG
|
0-1
|
0-0
|
5-2
|FK Sutjeska Niksic
|T
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
3-0
|
1-0
|
3-5
|Decic Tuzi 1
|T
|
MNE D1
|
|Arsenal Tivat
|
1-1
|
0-0
|
5-5
|FK Sutjeska Niksic
|H
|
MNE D1
|
|Bokelj Kotor
|
2-3
|
1-1
|
1-3
|FK Sutjeska Niksic
|T
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
1-1
|
0-0
|
8-1
|Jezero Plav
|H
|
MNE D1
|
|OFK Petrovac
|
0-1
|
0-1
|
2-3
|FK Sutjeska Niksic
|T
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
2-0
|
0-0
|
4-2
|FK Buducnost Podgorica
|T
|
MNE D1
|
|FK Mornar Bar
|
2-1
|
1-1
|
5-1
|FK Sutjeska Niksic
|B
|
MNE D1
|
|Jedinstvo Bijelo Polje
|
0-2
|
0-1
|
2-2
|FK Sutjeska Niksic
|T
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
1-0
|
0-0
|
1-3
|FK Mladost DG
|T
|
MNE D1
|
|Decic Tuzi
|
1-2
|
1-1
|
1-3
|FK Sutjeska Niksic
|T
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
4-1
|
1-0
|
5-4
|Arsenal Tivat
|T
|
MNE D1
|
|FK Sutjeska Niksic
|
2-1
|
1-1
|
5-0
|Bokelj Kotor
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|ML Vitebsk
|
3-0
|
2-0
|
4-7
|FK Sutjeska Niksic
|B
|
UEFA CL
|
|CS Universitatea Craiova
|
1-0
|
0-0
|
8-6
|ML Vitebsk
|B
|
UEFA CL
|
|ML Vitebsk
|
1-4
|
1-3
|
4-5
|CS Universitatea Craiova
|B
|
BLR D1
|
|1 Slavia Mozyr
|
2-4
|
1-2
|
2-5
|ML Vitebsk
|B
|
BLR D1
|
|ML Vitebsk
|
2-1
|
1-1
|
14-1
|Naftan Novopolock
|B
|
BLR D1
|
|FC Minsk
|
2-2
|
1-1
|
4-3
|ML Vitebsk
|H
|
BLR CUP
|
|Energetik-BGU Minsk
|
2-2
|
0-0
|
9-10
|ML Vitebsk
|H
|
BLR D1
|
|ML Vitebsk
|
1-2
|
0-1
|
3-3
|FK Vitebsk
|B
|
BLR D1
|
|Neman Grodno
|
1-2
|
1-0
|
4-3
|ML Vitebsk
|B
|
BLR D1
|
|ML Vitebsk
|
0-0
|
0-0
|
7-3
|FC Gomel
|H
|
BLR D1
|
|Arsenal Dzyarzhynsk
|
0-3
|
0-2
|
6-2
|ML Vitebsk
|B
|
BLR D1
|
|ML Vitebsk
|
5-1
|
2-1
|
13-1
|Dnepr Mogilev
|B
|
BLR D1
|
|Dinamo Minsk
|
2-3
|
1-2
|
4-3
|ML Vitebsk
|B
|
BLR CUP
|
|Dinamo Minsk
|
1-0
|
0-0
|
1-5
|ML Vitebsk
|B
|
BLR D1
|
|ML Vitebsk
|
0-0
|
0-0
|
6-4
|Dinamo Brest
|H
|
BLR D1
|
|BATE Borisov
|
1-2
|
1-1
|
1-9
|ML Vitebsk
|B
|
BLR CUP
|
|ML Vitebsk
|
0-2
|
0-0
|
3-5
|Dinamo Minsk
|B
|
BLR D1
|
|FC Baranovichi
|
0-4
|
0-1
|
4-4
|ML Vitebsk
|B
|
BLR D1
|
|ML Vitebsk
|
1-1
|
1-1
|
6-5
|FK Isloch Minsk
|H
|
INT CF
|
|ML Vitebsk
|
4-2
|
2-0
|
4-2
|Smorgon FC
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|FK Sutjeska Niksic
|Chủ
|Dnepr Rohachev
|Khách
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