Tỷ lệ kèo vs Dorking ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG CS
|
|Dorking
|
2-0
|
2-0
|
8-3
|Maidenhead United
|B
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
2-0
|
1-0
|
8-6
|Dorking
|T
|
ENG CS
|
|Dorking
|
1-0
|
1-0
|
7-2
|Maidenhead United
|B
|
ENG Conf
|
|Maidenhead United
|
4-2
|
3-1
|
12-4
|Dorking
|T
|
ENG FAT
|
|Dorking
|
3-0
|
3-0
|
4-5
|Maidenhead United
|B
|
ENG Conf
|
|Dorking
|
0-2
|
0-0
|
3-5
|Maidenhead United
|T
|
ENG Conf
|
|Dorking
|
3-1
|
1-0
|
10-5
|Maidenhead United
|B
|
ENG Conf
|
|Maidenhead United
|
1-1
|
0-1
|
6-1
|Dorking
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG CS
|
|Truro City
|
2-0
|
2-0
|
9-7
|Maidenhead United
|B
|
INT CF
|
|Brackley Town
|
1-0
|
0-0
|
1-5
|Maidenhead United
|B
|
INT CF
|
|Wimborne Town
|
1-1
|
1-1
|
-
|Maidenhead United
|H
|
INT CF
|
|Maidenhead United
|
0-1
|
0-0
|
0-7
|Wolves
|B
|
INT CF
|
|Maidenhead United
|
1-3
|
1-1
|
-
|Southampton U21
|B
|
INT CF
|
|Holyport FC
|
1-4
|
0-2
|
-
|Maidenhead United
|T
|
INT CF
|
|Maidenhead United
|
1-4
|
0-1
|
3-5
|Milton Keynes Dons
|B
|
ENG CS
|
|Dorking
|
2-0
|
2-0
|
8-3
|Maidenhead United
|B
|
ENG CS
|
|Hornchurch
|
0-0
|
0-0
|
5-7
|Maidenhead United
|H
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
1-0
|
0-0
|
7-3
|Dover Athletic
|T
|
ENG CS
|
|Chelmsford City
|
1-1
|
0-0
|
9-8
|Maidenhead United
|H
|
ENG CS
|
|1 Maidenhead United
|
2-1
|
1-1
|
1-6
|Hampton Richmond Borough
|T
|
ENG CS
|
|Slough Town
|
2-2
|
0-1
|
7-1
|Maidenhead United
|H
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
3-0
|
2-0
|
12-5
|Bath City
|T
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
1-2
|
0-1
|
9-1
|Weston Super Mare
|B
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
2-0
|
1-0
|
8-6
|Dorking
|T
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
2-3
|
0-1
|
2-6
|Ebbsfleet United
|B
|
ENG CS
|
|1 Eastbourne Borough
|
0-1
|
0-0
|
3-7
|Maidenhead United
|T
|
ENG CS
|
|Worthing
|
0-0
|
0-0
|
8-3
|Maidenhead United 1
|H
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
2-1
|
1-0
|
7-4
|Maidstone United
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG CS
|
|Dorking
|
0-1
|
0-1
|
8-2
|Dagenham Redbridge
|B
|
INT CF
|
|Bracknell Town
|
5-0
|
1-0
|
-
|Dorking
|B
|
INT CF
|
|Dulwich Hamlet
|
1-0
|
0-0
|
3-2
|Dorking
|B
|
INT CF
|
|lewes
|
1-2
|
0-0
|
3-7
|Dorking
|B
|
INT CF
|
|Leatherhead
|
3-2
|
1-2
|
1-5
|Dorking
|B
|
INT CF
|
|Bognor Regis Town
|
0-1
|
0-0
|
-
|Dorking
|B
|
ENG CS
|
|Torquay United
|
4-2
|
2-0
|
7-8
|Dorking
|B
|
ENG CS
|
|Dorking
|
2-0
|
2-0
|
8-3
|Maidenhead United
|B
|
ENG CS
|
|Weston Super Mare
|
1-1
|
0-1
|
5-9
|Dorking
|H
|
ENG CS
|
|Dorking
|
1-3
|
0-1
|
11-2
|Bath City
|B
|
ENG CS
|
|AFC Totton
|
2-1
|
0-0
|
2-6
|Dorking
|B
|
ENG CS
|
|Dorking
|
1-2
|
0-0
|
5-3
|Worthing
|B
|
ENG CS
|
|Horsham
|
3-0
|
1-0
|
2-8
|Dorking
|B
|
ENG CS
|
|Dorking
|
2-1
|
0-1
|
3-3
|Hemel Hempstead Town
|B
|
ENG CS
|
|Torquay United
|
2-2
|
0-1
|
8-2
|Dorking
|H
|
ENG CS
|
|Maidenhead United
|
2-0
|
1-0
|
8-6
|Dorking
|T
|
ENG CS
|
|Enfield Town
|
2-4
|
0-2
|
5-5
|Dorking
|B
|
ENG CS
|
|Dorking
|
3-1
|
0-1
|
10-9
|Ebbsfleet United
|B
|
ENG CS
|
|Dorking
|
1-1
|
0-0
|
0-4
|Chelmsford City
|H
|
ENG CS
|
|Dagenham Redbridge
|
1-0
|
0-0
|
5-2
|Dorking
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|Dorking
|Khách
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