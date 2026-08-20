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Dorking
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Tỷ lệ kèo vs Dorking ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG CS
Dorking
2-0
2-0
8-3
 Maidenhead United B
ENG CS
Maidenhead United
2-0
1-0
8-6
 Dorking T
ENG CS
Dorking
1-0
1-0
7-2
 Maidenhead United B
ENG Conf
Maidenhead United
4-2
3-1
12-4
 Dorking T
ENG FAT
Dorking
3-0
3-0
4-5
 Maidenhead United B
ENG Conf
Dorking
0-2
0-0
3-5
 Maidenhead United T
ENG Conf
Dorking
3-1
1-0
10-5
 Maidenhead United B
ENG Conf
Maidenhead United
1-1
0-1
6-1
 Dorking H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG CS
Truro City
2-0
2-0
9-7
 Maidenhead United B
INT CF
Brackley Town
1-0
0-0
1-5
 Maidenhead United B
INT CF
Wimborne Town
1-1
1-1
-
 Maidenhead United H
INT CF
Maidenhead United
0-1
0-0
0-7
 Wolves B
INT CF
Maidenhead United
1-3
1-1
-
 Southampton U21 B
INT CF
Holyport FC
1-4
0-2
-
 Maidenhead United T
INT CF
Maidenhead United
1-4
0-1
3-5
 Milton Keynes Dons B
ENG CS
Dorking
2-0
2-0
8-3
 Maidenhead United B
ENG CS
Hornchurch
0-0
0-0
5-7
 Maidenhead United H
ENG CS
Maidenhead United
1-0
0-0
7-3
 Dover Athletic T
ENG CS
Chelmsford City
1-1
0-0
9-8
 Maidenhead United H
ENG CS
1 Maidenhead United
2-1
1-1
1-6
 Hampton Richmond Borough T
ENG CS
Slough Town
2-2
0-1
7-1
 Maidenhead United H
ENG CS
Maidenhead United
3-0
2-0
12-5
 Bath City T
ENG CS
Maidenhead United
1-2
0-1
9-1
 Weston Super Mare B
ENG CS
Maidenhead United
2-0
1-0
8-6
 Dorking T
ENG CS
Maidenhead United
2-3
0-1
2-6
 Ebbsfleet United B
ENG CS
1 Eastbourne Borough
0-1
0-0
3-7
 Maidenhead United T
ENG CS
Worthing
0-0
0-0
8-3
 Maidenhead United 1 H
ENG CS
Maidenhead United
2-1
1-0
7-4
 Maidstone United T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Dorking
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG CS
Dorking
0-1
0-1
8-2
 Dagenham Redbridge B
INT CF
Bracknell Town
5-0
1-0
-
 Dorking B
INT CF
Dulwich Hamlet
1-0
0-0
3-2
 Dorking B
INT CF
lewes
1-2
0-0
3-7
 Dorking B
INT CF
Leatherhead
3-2
1-2
1-5
 Dorking B
INT CF
Bognor Regis Town
0-1
0-0
-
 Dorking B
ENG CS
Torquay United
4-2
2-0
7-8
 Dorking B
ENG CS
Dorking
2-0
2-0
8-3
 Maidenhead United B
ENG CS
Weston Super Mare
1-1
0-1
5-9
 Dorking H
ENG CS
Dorking
1-3
0-1
11-2
 Bath City B
ENG CS
AFC Totton
2-1
0-0
2-6
 Dorking B
ENG CS
Dorking
1-2
0-0
5-3
 Worthing B
ENG CS
Horsham
3-0
1-0
2-8
 Dorking B
ENG CS
Dorking
2-1
0-1
3-3
 Hemel Hempstead Town B
ENG CS
Torquay United
2-2
0-1
8-2
 Dorking H
ENG CS
Maidenhead United
2-0
1-0
8-6
 Dorking T
ENG CS
Enfield Town
2-4
0-2
5-5
 Dorking B
ENG CS
Dorking
3-1
0-1
10-9
 Ebbsfleet United B
ENG CS
Dorking
1-1
0-0
0-4
 Chelmsford City H
ENG CS
Dagenham Redbridge
1-0
0-0
5-2
 Dorking B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
DorkingKhách

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