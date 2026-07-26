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Tỷ lệ kèo Chotebor vs Velke Mezirici ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CZE DFL
Velke Mezirici
1-1
1-0
7-5
 Chotebor H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Chotebor
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CZE DFL
Havlickuv Brod
1-2
1-1
5-5
 Chotebor T
CZE DFL
TJ Tatran Bohunice
2-1
1-0
4-1
 Chotebor B
CZE DFL
Chotebor
2-1
2-0
6-5
 AFC Humpolec T
CZE DFL
SK Zdirec Nad Doubravou
1-0
1-0
1-5
 Chotebor B
CZE DFL
FC Kurim
3-0
1-0
9-1
 Chotebor B
CZE DFL
1 Velke Mezirici
1-1
1-0
7-5
 Chotebor H
CZE DFL
Sokol Tasovice
3-0
0-0
7-2
 Chotebor B
CZEC
Chotebor
0-5
0-2
1-10
 Vysocina jihlava B
CZE DFL
Zdar nad Sazavou
4-0
1-0
3-2
 Chotebor B
CZEC
Chotebor
3-2
2-1
3-5
 SK Zdirec Nad Doubravou T
CZE DFL 5
SK Okrisky
1-1
1-1
0-8
 Chotebor H
CZE DFL 5
1 Sapeli Polna
0-1
0-0
2-1
 Chotebor T
CZE DFL 5
Sapeli Polna
0-2
0-2
4-8
 Chotebor T
CZE DFL 5
Chotebor
1-2
0-1
7-6
 Sapeli Polna B
CZE DFL 5
Chotebor
3-1
1-0
3-7
 Slovan Kamenice nad Lipou T
CZE DFL 5
Polna
2-2
0-2
4-5
 Chotebor H
CZE DFL 5
Chotebor
5-1
4-0
3-7
 Zirovnice T
CZE DFL 5
TJ Sokol Bedrichov
3-1
1-1
2-6
 Chotebor B
CZE DFL 5
FC Velke Mezirici B
1-3
0-0
5-3
 Chotebor T
CZE DFL 5
FC Velke Mezirici B
1-2
1-0
2-4
 Chotebor T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Velke Mezirici
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CZE DFL
1 Velke Mezirici
1-2
0-0
1-3
 FC Kurim B
CZE DFL
SC Znojmo
2-2
2-2
7-4
 Velke Mezirici H
CZE DFL
Velke Mezirici
2-5
2-1
5-6
 Velka Bites B
CZE DFL
SK Artis Brno B
1-0
1-0
9-1
 Velke Mezirici B
CZE DFL
Velke Mezirici
2-2
1-0
4-4
 FK Pelhrimov H
CZE DFL
Velke Mezirici
2-1
1-1
6-9
 Havlickuv Brod B
CZE DFL
Sokol Tasovice
1-1
0-0
2-3
 Velke Mezirici H
INT CF
Velke Mezirici
0-2
0-1
1-4
 Vrchovina B
CZE DFL
TJ Tatran Bohunice
1-0
0-0
8-6
 Velke Mezirici B
CZE DFL
Velke Mezirici
2-1
1-1
4-0
 AFC Humpolec B
CZE DFL
SK Zdirec Nad Doubravou
2-1
1-0
3-4
 Velke Mezirici B
CZE DFL
Velke Mezirici
1-2
0-1
3-2
 Zdar nad Sazavou B
CZE DFL
FC Sparta Brno
1-2
1-0
7-2
 Velke Mezirici B
CZE DFL
1 Velke Mezirici
1-1
1-0
7-5
 Chotebor H
CZE DFL
FC Kurim
1-3
0-3
12-2
 Velke Mezirici B
CZE DFL
Velke Mezirici
2-2
0-1
2-4
 SC Znojmo H
CZE DFL
Velka Bites
3-3
0-2
9-4
 Velke Mezirici H
CZE DFL
Velke Mezirici
1-2
1-1
4-8
 SK Artis Brno B B
CZE DFL
Havlickuv Brod
1-3
1-3
7-4
 Velke Mezirici B
CZE DFL
Velke Mezirici
2-2
2-1
3-5
 Sokol Tasovice H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
ChoteborChủ
Velke MeziriciKhách

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