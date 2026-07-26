Tỷ lệ kèo Chotebor vs Velke Mezirici ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
1-1
|
1-0
|
7-5
|Chotebor
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CZE DFL
|
|Havlickuv Brod
|
1-2
|
1-1
|
5-5
|Chotebor
|T
|
CZE DFL
|
|TJ Tatran Bohunice
|
2-1
|
1-0
|
4-1
|Chotebor
|B
|
CZE DFL
|
|Chotebor
|
2-1
|
2-0
|
6-5
|AFC Humpolec
|T
|
CZE DFL
|
|SK Zdirec Nad Doubravou
|
1-0
|
1-0
|
1-5
|Chotebor
|B
|
CZE DFL
|
|FC Kurim
|
3-0
|
1-0
|
9-1
|Chotebor
|B
|
CZE DFL
|
|1 Velke Mezirici
|
1-1
|
1-0
|
7-5
|Chotebor
|H
|
CZE DFL
|
|Sokol Tasovice
|
3-0
|
0-0
|
7-2
|Chotebor
|B
|
CZEC
|
|Chotebor
|
0-5
|
0-2
|
1-10
|Vysocina jihlava
|B
|
CZE DFL
|
|Zdar nad Sazavou
|
4-0
|
1-0
|
3-2
|Chotebor
|B
|
CZEC
|
|Chotebor
|
3-2
|
2-1
|
3-5
|SK Zdirec Nad Doubravou
|T
|
CZE DFL 5
|
|SK Okrisky
|
1-1
|
1-1
|
0-8
|Chotebor
|H
|
CZE DFL 5
|
|1 Sapeli Polna
|
0-1
|
0-0
|
2-1
|Chotebor
|T
|
CZE DFL 5
|
|Sapeli Polna
|
0-2
|
0-2
|
4-8
|Chotebor
|T
|
CZE DFL 5
|
|Chotebor
|
1-2
|
0-1
|
7-6
|Sapeli Polna
|B
|
CZE DFL 5
|
|Chotebor
|
3-1
|
1-0
|
3-7
|Slovan Kamenice nad Lipou
|T
|
CZE DFL 5
|
|Polna
|
2-2
|
0-2
|
4-5
|Chotebor
|H
|
CZE DFL 5
|
|Chotebor
|
5-1
|
4-0
|
3-7
|Zirovnice
|T
|
CZE DFL 5
|
|TJ Sokol Bedrichov
|
3-1
|
1-1
|
2-6
|Chotebor
|B
|
CZE DFL 5
|
|FC Velke Mezirici B
|
1-3
|
0-0
|
5-3
|Chotebor
|T
|
CZE DFL 5
|
|FC Velke Mezirici B
|
1-2
|
1-0
|
2-4
|Chotebor
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CZE DFL
|
|1 Velke Mezirici
|
1-2
|
0-0
|
1-3
|FC Kurim
|B
|
CZE DFL
|
|SC Znojmo
|
2-2
|
2-2
|
7-4
|Velke Mezirici
|H
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-5
|
2-1
|
5-6
|Velka Bites
|B
|
CZE DFL
|
|SK Artis Brno B
|
1-0
|
1-0
|
9-1
|Velke Mezirici
|B
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-2
|
1-0
|
4-4
|FK Pelhrimov
|H
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-1
|
1-1
|
6-9
|Havlickuv Brod
|B
|
CZE DFL
|
|Sokol Tasovice
|
1-1
|
0-0
|
2-3
|Velke Mezirici
|H
|
INT CF
|
|Velke Mezirici
|
0-2
|
0-1
|
1-4
|Vrchovina
|B
|
CZE DFL
|
|TJ Tatran Bohunice
|
1-0
|
0-0
|
8-6
|Velke Mezirici
|B
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-1
|
1-1
|
4-0
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|SK Zdirec Nad Doubravou
|
2-1
|
1-0
|
3-4
|Velke Mezirici
|B
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
1-2
|
0-1
|
3-2
|Zdar nad Sazavou
|B
|
CZE DFL
|
|FC Sparta Brno
|
1-2
|
1-0
|
7-2
|Velke Mezirici
|B
|
CZE DFL
|
|1 Velke Mezirici
|
1-1
|
1-0
|
7-5
|Chotebor
|H
|
CZE DFL
|
|FC Kurim
|
1-3
|
0-3
|
12-2
|Velke Mezirici
|B
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-2
|
0-1
|
2-4
|SC Znojmo
|H
|
CZE DFL
|
|Velka Bites
|
3-3
|
0-2
|
9-4
|Velke Mezirici
|H
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
1-2
|
1-1
|
4-8
|SK Artis Brno B
|B
|
CZE DFL
|
|Havlickuv Brod
|
1-3
|
1-3
|
7-4
|Velke Mezirici
|B
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-2
|
2-1
|
3-5
|Sokol Tasovice
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chotebor
|Chủ
|Velke Mezirici
|Khách
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