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Bedrichov
VS
AFC Humpolec

Tỷ lệ kèo Bedrichov vs AFC Humpolec ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

AFC Humpolec
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CZE DFL
TJ Dalnice Sperice
2-0
1-0
4-10
 AFC Humpolec B
CZE DFL
TJ Tatran Bohunice
4-0
3-0
9-3
 AFC Humpolec B
CZE DFL
1 AFC Humpolec
4-0
2-0
1-10
 SK Zdirec Nad Doubravou B
CZE DFL
Chotebor
2-1
2-0
6-5
 AFC Humpolec B
CZE DFL
AFC Humpolec
1-3
0-0
6-9
 FC Kurim B
CZE DFL
Velka Bites
1-3
0-1
7-9
 AFC Humpolec B
CZE DFL
Velke Mezirici
2-1
1-1
4-0
 AFC Humpolec B
CZE DFL
Sokol Tasovice
1-2
0-0
8-3
 AFC Humpolec B
CZE DFL
AFC Humpolec
0-1
0-1
13-4
 FK Pelhrimov B
CZE DFL
AFC Humpolec
3-2
1-0
7-5
 Zdar nad Sazavou B
CZE DFL
1 FC Sparta Brno
1-1
0-1
3-2
 AFC Humpolec H
CZE DFL
FC Kurim
4-0
1-0
7-3
 AFC Humpolec B
CZEC
AFC Humpolec
0-1
0-1
6-3
 FS Trebic B
CZE DFL
SK Artis Brno B
2-0
1-0
7-1
 AFC Humpolec B
CZE DFL
Sokol Lanzho
0-0
0-0
-
 AFC Humpolec H
CZE DFL
FC Kurim
2-0
2-0
8-2
 AFC Humpolec B
CZE DFL
TJ Dalnice Sperice
1-0
0-0
6-4
 AFC Humpolec B
CZE DFL
AFC Humpolec
1-1
0-1
4-3
 Havlickuv Brod H
INT CF
AFC Humpolec
1-3
0-2
-
 FK Kraluv Dvur B
CZE DFL
1 TJ Tatran Bohunice
1-2
1-2
7-7
 AFC Humpolec B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
BedrichovChủ
AFC HumpolecKhách

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