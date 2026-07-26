Tỷ lệ kèo Bedrichov vs AFC Humpolec ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CZE DFL
|
|TJ Dalnice Sperice
|
2-0
|
1-0
|
4-10
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|TJ Tatran Bohunice
|
4-0
|
3-0
|
9-3
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|1 AFC Humpolec
|
4-0
|
2-0
|
1-10
|SK Zdirec Nad Doubravou
|B
|
CZE DFL
|
|Chotebor
|
2-1
|
2-0
|
6-5
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|AFC Humpolec
|
1-3
|
0-0
|
6-9
|FC Kurim
|B
|
CZE DFL
|
|Velka Bites
|
1-3
|
0-1
|
7-9
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|Velke Mezirici
|
2-1
|
1-1
|
4-0
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|Sokol Tasovice
|
1-2
|
0-0
|
8-3
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|AFC Humpolec
|
0-1
|
0-1
|
13-4
|FK Pelhrimov
|B
|
CZE DFL
|
|AFC Humpolec
|
3-2
|
1-0
|
7-5
|Zdar nad Sazavou
|B
|
CZE DFL
|
|1 FC Sparta Brno
|
1-1
|
0-1
|
3-2
|AFC Humpolec
|H
|
CZE DFL
|
|FC Kurim
|
4-0
|
1-0
|
7-3
|AFC Humpolec
|B
|
CZEC
|
|AFC Humpolec
|
0-1
|
0-1
|
6-3
|FS Trebic
|B
|
CZE DFL
|
|SK Artis Brno B
|
2-0
|
1-0
|
7-1
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|Sokol Lanzho
|
0-0
|
0-0
|
-
|AFC Humpolec
|H
|
CZE DFL
|
|FC Kurim
|
2-0
|
2-0
|
8-2
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|TJ Dalnice Sperice
|
1-0
|
0-0
|
6-4
|AFC Humpolec
|B
|
CZE DFL
|
|AFC Humpolec
|
1-1
|
0-1
|
4-3
|Havlickuv Brod
|H
|
INT CF
|
|AFC Humpolec
|
1-3
|
0-2
|
-
|FK Kraluv Dvur
|B
|
CZE DFL
|
|1 TJ Tatran Bohunice
|
1-2
|
1-2
|
7-7
|AFC Humpolec
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Bedrichov
|Chủ
|AFC Humpolec
|Khách
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