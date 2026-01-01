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Brunnen
VS
Taverne

Tỷ lệ kèo Brunnen vs Taverne ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Brunnen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SUI D4
Locarno
0-0
0-0
9-2
 Brunnen H
SUI D4
Sursee
2-1
1-0
4-7
 Brunnen B
SUI D4
1 SC Buochs
1-1
1-1
9-6
 Brunnen H
SUI D4
Locarno
1-3
0-0
9-5
 Brunnen T
SUI Cup
Brunnen
0-2
0-1
0-8
 FC Sion B
SUI Cup
Brunnen
0-5
0-1
-
 FC Wil 1900 B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Taverne
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SUI D3
Taverne
1-2
0-0
6-5
 USV Eschen Mauren B
INT CF
Taverne
2-2
0-1
2-6
 FC Paradiso H
INT CF
Sampdoria
2-0
2-0
11-3
 Taverne B
SUI D3
1 Servette U21
1-0
1-0
4-6
 Taverne B
SUI D3
Taverne
1-1
1-0
1-4
 Servette U21 H
SUI D3
1 FC Mendrisio Stabio
1-1
0-0
7-11
 Taverne H
SUI D3
YF Juventus Zurich
0-0
0-0
-
 Taverne H
SUI D3
Taverne
3-1
2-0
-
 SV Hongg B
SUI D3
Widnau
0-2
0-0
4-4
 Taverne B
SUI D3
Taverne
1-0
1-0
-
 Collina d Oro B
SUI D3
Freienbach
1-2
1-1
-
 Taverne B
SUI D3
Taverne
2-2
2-1
5-7
 FC Wettswil Bonstetten H
SUI D3
SV Schaffhausen
0-7
0-4
-
 Taverne B
SUI D3
Taverne
1-0
0-0
13-4
 Baden B
SUI D3
FC Kosova Zurich
1-2
1-0
-
 Taverne B
INT CF
Lugano
1-3
1-2
11-1
 Taverne B
SUI D3
Taverne
2-2
1-1
-
 FC Winterthur U21 H
SUI D3
FC St.Gallen U21
4-1
2-0
4-8
 Taverne B
SUI D3
FC Dietikon
2-3
1-2
6-3
 Taverne B
SUI D3
Taverne
0-2
0-1
4-4
 FC Tuggen B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
BrunnenChủ
TaverneKhách

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