Tỷ lệ kèo Brunnen vs Taverne ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SUI D4
|
|Locarno
|
0-0
|
0-0
|
9-2
|Brunnen
|H
|
SUI D4
|
|Sursee
|
2-1
|
1-0
|
4-7
|Brunnen
|B
|
SUI D4
|
|1 SC Buochs
|
1-1
|
1-1
|
9-6
|Brunnen
|H
|
SUI D4
|
|Locarno
|
1-3
|
0-0
|
9-5
|Brunnen
|T
|
SUI Cup
|
|Brunnen
|
0-2
|
0-1
|
0-8
|FC Sion
|B
|
SUI Cup
|
|Brunnen
|
0-5
|
0-1
|
-
|FC Wil 1900
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SUI D3
|
|Taverne
|
1-2
|
0-0
|
6-5
|USV Eschen Mauren
|B
|
INT CF
|
|Taverne
|
2-2
|
0-1
|
2-6
|FC Paradiso
|H
|
INT CF
|
|Sampdoria
|
2-0
|
2-0
|
11-3
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|1 Servette U21
|
1-0
|
1-0
|
4-6
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|Taverne
|
1-1
|
1-0
|
1-4
|Servette U21
|H
|
SUI D3
|
|1 FC Mendrisio Stabio
|
1-1
|
0-0
|
7-11
|Taverne
|H
|
SUI D3
|
|YF Juventus Zurich
|
0-0
|
0-0
|
-
|Taverne
|H
|
SUI D3
|
|Taverne
|
3-1
|
2-0
|
-
|SV Hongg
|B
|
SUI D3
|
|Widnau
|
0-2
|
0-0
|
4-4
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|Taverne
|
1-0
|
1-0
|
-
|Collina d Oro
|B
|
SUI D3
|
|Freienbach
|
1-2
|
1-1
|
-
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|Taverne
|
2-2
|
2-1
|
5-7
|FC Wettswil Bonstetten
|H
|
SUI D3
|
|SV Schaffhausen
|
0-7
|
0-4
|
-
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|Taverne
|
1-0
|
0-0
|
13-4
|Baden
|B
|
SUI D3
|
|FC Kosova Zurich
|
1-2
|
1-0
|
-
|Taverne
|B
|
INT CF
|
|Lugano
|
1-3
|
1-2
|
11-1
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|Taverne
|
2-2
|
1-1
|
-
|FC Winterthur U21
|H
|
SUI D3
|
|FC St.Gallen U21
|
4-1
|
2-0
|
4-8
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|FC Dietikon
|
2-3
|
1-2
|
6-3
|Taverne
|B
|
SUI D3
|
|Taverne
|
0-2
|
0-1
|
4-4
|FC Tuggen
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Brunnen
|Chủ
|Taverne
|Khách
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