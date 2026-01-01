Tỷ lệ kèo Koniz vs FC Munsingen ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
3-1
|
1-1
|
-
|Koniz
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
0-1
|
0-0
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
1-2
|
0-1
|
-
|Koniz
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
4-1
|
0-0
|
-
|FC Munsingen
|T
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
1-1
|
0-0
|
-
|Koniz
|H
|
SUI D3
|
|Koniz
|
3-0
|
2-0
|
-
|FC Munsingen
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
2-0
|
1-0
|
1-9
|FC Munsingen
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
2-1
|
1-1
|
7-5
|FC Munsingen
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
1-1
|
0-1
|
6-4
|FC Munsingen
|H
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
2-1
|
1-1
|
6-5
|Koniz
|B
|
INT CF
|
|Koniz
|
4-0
|
0-0
|
2-2
|FC Munsingen
|T
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
2-0
|
0-0
|
-
|Koniz
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
1-1
|
0-0
|
-
|FC Munsingen
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SUI D4
|
|FC Thun U21
|
4-2
|
1-1
|
8-1
|Koniz
|B
|
SUI D4
|
|1 Koniz
|
2-0
|
0-0
|
4-1
|FC Saint-Blaise 1
|T
|
SUI D3
|
|Lausanne SportsU21
|
10-1
|
4-1
|
7-2
|Koniz 1
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
1-2
|
1-0
|
4-7
|FC Naters 1
|B
|
SUI D3
|
|Meyrin
|
1-0
|
1-0
|
8-12
|Koniz
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
2-3
|
0-1
|
6-2
|Chenois
|B
|
SUI D3
|
|La Chaux-de-Fonds
|
2-1
|
1-0
|
-
|Koniz
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
1-1
|
0-1
|
-
|Portalban/Gletterens
|H
|
SUI D3
|
|FC Coffrane
|
0-2
|
0-1
|
-
|Koniz
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
2-1
|
2-1
|
-
|Yverdon II
|T
|
SUI D3
|
|Monthey
|
1-0
|
1-0
|
8-3
|Koniz
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
0-2
|
0-0
|
1-3
|Servette U21
|B
|
SUI D3
|
|2 Grand-Lancy
|
2-2
|
1-1
|
6-1
|Koniz 1
|H
|
SUI D3
|
|Koniz
|
0-1
|
0-1
|
-
|FC Sion U21
|B
|
SUI D3
|
|Stade Payerne
|
0-1
|
0-1
|
-
|Koniz
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
1-3
|
1-2
|
6-8
|La Sarraz-Eclepens
|B
|
SUI D3
|
|Koniz
|
2-1
|
0-0
|
4-7
|Echallens 1
|T
|
SUI D3
|
|Koniz
|
1-3
|
1-2
|
3-6
|Lausanne SportsU21
|B
|
SUI D3
|
|FC Naters
|
1-1
|
1-0
|
-
|Koniz
|H
|
SUI D3
|
|1 Koniz
|
0-5
|
0-4
|
4-4
|Meyrin
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
1-4
|
0-1
|
-
|Concordia
|B
|
INT CF
|
|FC Munsingen
|
2-3
|
2-2
|
7-6
|FC Thun U21
|B
|
SUI D3
|
|Besa Biel Bienne
|
2-4
|
1-0
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
4-4
|
2-2
|
-
|FC Schotz
|H
|
SUI D3
|
|Bassecourt
|
2-1
|
2-0
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|1 FC Munsingen
|
2-4
|
2-2
|
5-4
|Concordia
|B
|
SUI D3
|
|FC Black Stars Basel
|
1-1
|
1-1
|
-
|FC Munsingen
|H
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
1-1
|
0-1
|
5-1
|FC Courtetelle
|H
|
SUI D3
|
|Delemont
|
1-2
|
1-1
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
1-3
|
1-2
|
8-8
|solothurn
|B
|
SUI D3
|
|Langenthal
|
4-2
|
0-0
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|1 FC Munsingen
|
1-0
|
0-0
|
6-7
|SC Buochs
|B
|
SUI D3
|
|BSC Old Boys
|
1-2
|
0-2
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
0-0
|
0-0
|
4-6
|SV Muttenz
|H
|
SUI D3
|
|Grasshoppers U21
|
1-0
|
0-0
|
-
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
1-0
|
0-0
|
-
|Wohlen
|B
|
SUI D3
|
|Zug 94
|
3-2
|
1-2
|
-
|FC Munsingen
|B
|
INT CF
|
|Breitenrain
|
1-3
|
0-1
|
8-3
|FC Munsingen
|B
|
SUI D3
|
|FC Munsingen
|
0-1
|
0-1
|
7-1
|Besa Biel Bienne
|B
|
SUI D3
|
|FC Schotz
|
3-4
|
2-3
|
-
|FC Munsingen
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Koniz
|Chủ
|FC Munsingen
|Khách
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