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Cup Thụy Sĩ
Koniz
VS
FC Munsingen
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Tỷ lệ kèo Koniz vs FC Munsingen ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SUI D3
FC Munsingen
3-1
1-1
-
 Koniz B
SUI D3
Koniz
0-1
0-0
-
 FC Munsingen B
SUI D3
FC Munsingen
1-2
0-1
-
 Koniz T
SUI D3
Koniz
4-1
0-0
-
 FC Munsingen T
SUI D3
FC Munsingen
1-1
0-0
-
 Koniz H
SUI D3
Koniz
3-0
2-0
-
 FC Munsingen T
SUI D3
Koniz
2-0
1-0
1-9
 FC Munsingen T
SUI D3
Koniz
2-1
1-1
7-5
 FC Munsingen T
SUI D3
Koniz
1-1
0-1
6-4
 FC Munsingen H
SUI D3
FC Munsingen
2-1
1-1
6-5
 Koniz B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Koniz
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SUI D4
FC Thun U21
4-2
1-1
8-1
 Koniz B
SUI D4
1 Koniz
2-0
0-0
4-1
 FC Saint-Blaise 1 T
SUI D3
Lausanne SportsU21
10-1
4-1
7-2
 Koniz 1 B
SUI D3
Koniz
1-2
1-0
4-7
 FC Naters 1 B
SUI D3
Meyrin
1-0
1-0
8-12
 Koniz B
SUI D3
Koniz
2-3
0-1
6-2
 Chenois B
SUI D3
La Chaux-de-Fonds
2-1
1-0
-
 Koniz B
SUI D3
Koniz
1-1
0-1
-
 Portalban/Gletterens H
SUI D3
FC Coffrane
0-2
0-1
-
 Koniz T
SUI D3
Koniz
2-1
2-1
-
 Yverdon II T
SUI D3
Monthey
1-0
1-0
8-3
 Koniz B
SUI D3
Koniz
0-2
0-0
1-3
 Servette U21 B
SUI D3
2 Grand-Lancy
2-2
1-1
6-1
 Koniz 1 H
SUI D3
Koniz
0-1
0-1
-
 FC Sion U21 B
SUI D3
Stade Payerne
0-1
0-1
-
 Koniz T
SUI D3
Koniz
1-3
1-2
6-8
 La Sarraz-Eclepens B
SUI D3
Koniz
2-1
0-0
4-7
 Echallens 1 T
SUI D3
Koniz
1-3
1-2
3-6
 Lausanne SportsU21 B
SUI D3
FC Naters
1-1
1-0
-
 Koniz H
SUI D3
1 Koniz
0-5
0-4
4-4
 Meyrin B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
FC Munsingen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SUI D3
FC Munsingen
1-4
0-1
-
 Concordia B
INT CF
FC Munsingen
2-3
2-2
7-6
 FC Thun U21 B
SUI D3
Besa Biel Bienne
2-4
1-0
-
 FC Munsingen B
SUI D3
FC Munsingen
4-4
2-2
-
 FC Schotz H
SUI D3
Bassecourt
2-1
2-0
-
 FC Munsingen B
SUI D3
1 FC Munsingen
2-4
2-2
5-4
 Concordia B
SUI D3
FC Black Stars Basel
1-1
1-1
-
 FC Munsingen H
SUI D3
FC Munsingen
1-1
0-1
5-1
 FC Courtetelle H
SUI D3
Delemont
1-2
1-1
-
 FC Munsingen B
SUI D3
FC Munsingen
1-3
1-2
8-8
 solothurn B
SUI D3
Langenthal
4-2
0-0
-
 FC Munsingen B
SUI D3
1 FC Munsingen
1-0
0-0
6-7
 SC Buochs B
SUI D3
BSC Old Boys
1-2
0-2
-
 FC Munsingen B
SUI D3
FC Munsingen
0-0
0-0
4-6
 SV Muttenz H
SUI D3
Grasshoppers U21
1-0
0-0
-
 FC Munsingen B
SUI D3
FC Munsingen
1-0
0-0
-
 Wohlen B
SUI D3
Zug 94
3-2
1-2
-
 FC Munsingen B
INT CF
Breitenrain
1-3
0-1
8-3
 FC Munsingen B
SUI D3
FC Munsingen
0-1
0-1
7-1
 Besa Biel Bienne B
SUI D3
FC Schotz
3-4
2-3
-
 FC Munsingen B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
KonizChủ
FC MunsingenKhách

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