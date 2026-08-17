GMT +7
Tweede Divisie Hà Lan
Spakenburg
VS
Katwijk
Thời tiết: Nhiều mây ,22°C

Tỷ lệ kèo Spakenburg vs Katwijk ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
HOL D3
Spakenburg
2-1
1-0
6-2
 Katwijk T
HOL D3
Katwijk
2-2
1-2
7-3
 Spakenburg H
HOL D3
Katwijk
2-1
2-0
8-3
 Spakenburg B
HOLC
Spakenburg
2-2
1-0
3-7
 Katwijk H
HOL D3
Spakenburg
0-0
0-0
10-5
 Katwijk H
HOL D3
Spakenburg
2-2
0-2
6-1
 Katwijk H
HOL D3
Katwijk
1-4
0-3
-
 Spakenburg T
HOL D3
Katwijk
2-1
0-0
5-2
 Spakenburg B
HOLC
Spakenburg
1-1
1-0
6-4
 Katwijk H
HOL D3
Spakenburg
2-1
2-0
5-3
 Katwijk T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Spakenburg
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Spakenburg
3-0
2-0
-
 FC Utrecht (Youth) T
HOL D3
Koninklijke HFC
3-2
0-1
4-5
 Spakenburg B
HOL D3
Spakenburg
2-1
1-0
6-2
 Katwijk T
HOL D3
De Treffers
0-0
0-0
8-10
 Spakenburg H
HOL D3
1 Spakenburg
3-2
2-1
7-7
 Rijnsburgse Boys T
HOL D3
Barendrecht
0-3
0-0
5-7
 Spakenburg T
HOL D3
Spakenburg
1-0
0-0
12-4
 Almere City Youth T
HOL D3
AFC Amsterdam
2-0
0-0
2-3
 Spakenburg 1 B
HOL D3
Spakenburg
3-4
3-1
5-2
 Kozakken Boys B
HOL D3
IJsselmeervogels
0-2
0-1
5-4
 Spakenburg T
HOL D3
Spakenburg
3-1
1-1
3-5
 Quick Boys T
HOL D3
HHC Hardenberg
1-1
1-1
6-2
 Spakenburg H
HOL D3
Spakenburg
3-2
2-0
5-12
 GVVV Veenendaal T
HOL D3
ACV Assen
2-2
1-0
3-5
 Spakenburg H
HOL D3
Excelsior Maassluis
3-1
2-0
6-8
 Spakenburg B
HOL D3
Spakenburg
3-4
1-0
5-4
 RKAV Volendam B
HOL D3
HSV Hoek
1-1
0-0
0-1
 Spakenburg H
HOL D3
Spakenburg
1-1
0-0
15-1
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) H
HOLC
Spakenburg
3-6
0-1
5-3
 FC Twente Enschede B
HOL D3
Spakenburg
3-2
2-1
6-5
 Koninklijke HFC T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Katwijk
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
FC Lisse
2-1
1-1
1-6
 Katwijk B
INT CF
Katwijk
1-1
1-1
3-1
 Sparta Rotterdam Reserves H
HOL D3
Katwijk
4-1
1-1
3-4
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) B
HOL D3
Spakenburg
2-1
1-0
6-2
 Katwijk T
HOL D3
Katwijk
4-0
0-0
14-2
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Katwijk
3-2
2-1
6-9
 ACV Assen B
HOL D3
De Treffers
4-1
0-0
0-8
 Katwijk B
HOL D3
Katwijk
3-2
2-1
14-0
 Rijnsburgse Boys B
HOL D3
HSV Hoek
2-0
1-0
4-10
 Katwijk B
HOL D3
Barendrecht
2-3
2-1
1-6
 Katwijk B
HOL D3
Katwijk
3-0
2-0
3-5
 Almere City Youth B
HOL D3
AFC Amsterdam
2-2
1-2
5-9
 Katwijk H
HOL D3
Katwijk
2-1
0-1
3-3
 Kozakken Boys B
HOL D3
IJsselmeervogels
2-3
2-1
4-10
 Katwijk B
HOL D3
Katwijk
1-2
0-0
4-3
 Quick Boys B
HOL D3
HHC Hardenberg
1-1
1-1
4-6
 Katwijk H
HOL D3
Katwijk
2-1
0-1
9-2
 GVVV Veenendaal B
HOL D3
Excelsior Maassluis
0-0
0-0
11-2
 Katwijk H
HOL D3
1 Katwijk
1-2
0-0
8-6
 RKAV Volendam B
HOLC
Den Bosch
2-1
1-1
5-10
 Katwijk B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
SpakenburgChủ
KatwijkKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2