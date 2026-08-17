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Tỷ lệ kèo Quick Boys vs RKAV Volendam ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
HOL D3
Quick Boys
1-0
0-0
3-3
 RKAV Volendam T
HOL D3
RKAV Volendam
2-1
1-1
1-12
 Quick Boys B
HOL D3
RKAV Volendam
0-3
0-1
6-5
 Quick Boys T
HOL D3
Quick Boys
4-1
2-0
-
 RKAV Volendam T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Quick Boys
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Quick Boys
1-4
1-0
3-6
 AZ Alkmaar (Youth) B
INT CF
Den Bosch
3-1
1-1
-
 Quick Boys B
INT CF
Willem II
1-2
1-0
-
 Quick Boys T
HOL D3
Kozakken Boys
1-2
0-2
7-6
 Quick Boys T
HOL D3
Quick Boys
2-2
1-2
8-5
 IJsselmeervogels H
HOL D3
ACV Assen
1-2
1-1
5-6
 Quick Boys T
HOL D3
1 HHC Hardenberg
1-2
0-1
3-8
 Quick Boys T
HOL D3
Quick Boys
6-0
3-0
4-2
 GVVV Veenendaal T
HOL D3
Excelsior Maassluis
1-2
0-0
3-5
 Quick Boys T
HOL D3
Quick Boys
1-0
0-0
3-3
 RKAV Volendam T
INT CF
Quick Boys
4-4
2-2
4-7
 FC Utrecht H
HOL D3
HSV Hoek
1-1
0-0
2-5
 Quick Boys H
HOL D3
Quick Boys
5-1
1-0
3-3
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) 1 T
HOL D3
Spakenburg
3-1
1-1
3-5
 Quick Boys B
HOL D3
Quick Boys
0-1
0-1
10-2
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Katwijk
1-2
0-0
4-3
 Quick Boys T
HOL D3
Quick Boys
1-1
0-0
2-4
 AFC Amsterdam H
HOL D3
Quick Boys
0-2
0-1
13-3
 De Treffers B
HOL D3
Rijnsburgse Boys
1-1
1-0
4-4
 Quick Boys H
HOL D3
Quick Boys
1-3
1-2
7-1
 Barendrecht B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
RKAV Volendam
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
RKAV Volendam
2-3
0-2
5-4
 Volendam B
HOL D3
Rijnsburgse Boys
7-0
3-0
8-3
 RKAV Volendam B
HOL D3
RKAV Volendam
5-2
0-1
2-7
 Barendrecht B
HOL D3
Almere City Youth
3-2
0-2
7-1
 RKAV Volendam B
HOL D3
RKAV Volendam
0-3
0-2
3-7
 AFC Amsterdam B
HOL D3
Kozakken Boys
0-0
0-0
3-6
 RKAV Volendam H
HOL D3
RKAV Volendam
0-2
0-1
5-2
 IJsselmeervogels B
HOL D3
RKAV Volendam
0-1
0-1
5-6
 De Treffers B
HOL D3
Quick Boys
1-0
0-0
3-3
 RKAV Volendam T
HOL D3
RKAV Volendam
1-0
0-0
5-4
 HHC Hardenberg B
HOL D3
GVVV Veenendaal
1-3
0-0
4-4
 RKAV Volendam B
HOL D3
RKAV Volendam
4-0
2-0
2-6
 Excelsior Maassluis B
HOL D3
ACV Assen
1-2
1-0
6-8
 RKAV Volendam B
HOL D3
HSV Hoek
1-0
0-0
4-3
 RKAV Volendam B
HOL D3
RKAV Volendam
1-1
0-1
4-8
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) H
HOL D3
Spakenburg
3-4
1-0
5-4
 RKAV Volendam B
HOL D3
RKAV Volendam
1-0
1-0
3-6
 Koninklijke HFC B
HOL D3
1 Katwijk
1-2
0-0
8-6
 RKAV Volendam B
HOL D3
RKAV Volendam
3-4
1-2
3-9
 Rijnsburgse Boys B
HOL D3
Barendrecht
2-1
2-0
8-7
 RKAV Volendam B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Quick BoysChủ
RKAV VolendamKhách

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