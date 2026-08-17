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Tỷ lệ kèo Jong Sparta Rotterdam (Youth) vs Rohda Raalte ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Jong Sparta Rotterdam (Youth)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
2-3
1-0
5-9
 AZ Alkmaar (Youth) B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
3-2
1-2
5-5
 FC Groningen Reserves T
HOL D3
FC Groningen Reserves
1-1
1-0
4-9
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) H
HOL D3
Katwijk
4-1
1-1
3-4
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
1-4
0-2
4-8
 De Treffers B
HOL D3
Rijnsburgse Boys
4-2
2-1
6-4
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
4-1
1-0
5-8
 Barendrecht T
HOL D3
Almere City Youth
3-0
0-0
5-4
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
3-0
2-0
3-6
 AFC Amsterdam T
HOL D3
Kozakken Boys
1-4
0-3
7-4
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) T
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
4-0
2-0
4-2
 IJsselmeervogels T
HOL D3
Quick Boys
5-1
1-0
3-3
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) 1 B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
2-2
1-1
5-9
 HHC Hardenberg H
HOL D3
GVVV Veenendaal
3-0
1-0
6-3
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
0-4
0-1
4-9
 Excelsior Maassluis B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
4-1
2-1
8-4
 Koninklijke HFC T
HOL D3
RKAV Volendam
1-1
0-1
4-8
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) 1 H
HOL D3
1 Jong Sparta Rotterdam (Youth)
1-4
1-1
9-11
 HSV Hoek B
HOL D3
ACV Assen
1-2
1-0
11-2
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) T
HOL D3
Spakenburg
1-1
0-0
15-1
 Jong Sparta Rotterdam (Youth) H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Rohda Raalte
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
NLD D4
Staphorst
2-1
1-0
-
 Rohda Raalte B
NLD D4
Rohda Raalte
0-1
0-1
-
 TEC B
NLD D4
Harkemase Boys
2-1
1-1
-
 Rohda Raalte B
NLD D4
Rohda Raalte
2-1
0-0
-
 USV Hercules B
NLD D4
Sportlust 46
1-2
1-2
-
 Rohda Raalte B
NLD D4
Excelsior 31
1-1
1-0
-
 Rohda Raalte H
NLD D4
Rohda Raalte
0-0
0-0
4-3
 VV DOVO H
NLD D4
Rohda Raalte
3-2
2-1
8-1
 HSC 21 Haaksbergen B
NLD D4
ADO '20
0-0
0-0
1-3
 Rohda Raalte H
NLD D4
Rohda Raalte
1-1
1-1
-
 SC Genemuiden H
NLD D4
Rohda Raalte
3-1
0-0
4-4
 Urk B
NLD D4
Hoogeveen
0-1
0-1
4-4
 Rohda Raalte B
NLD D4
VV Scherpenzeel
1-2
0-0
-
 Rohda Raalte B
NLD D4
Rohda Raalte
2-2
1-0
-
 Staphorst H
NLD D4
USV Hercules
2-1
1-1
6-3
 Rohda Raalte B
HOLC
Rohda Raalte
1-4
1-1
2-9
 FC Twente Enschede B
NLD D4
HSC 21 Haaksbergen
0-4
0-1
3-5
 Rohda Raalte B
NLD D4
Rohda Raalte
4-0
2-0
3-2
 ADO '20 B
NLD D4
Rohda Raalte
3-1
0-1
-
 SV Huizen B
HOLC
Rohda Raalte
1-0
0-0
1-5
 DVS 33 Ermelo B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Jong Sparta Rotterdam (Youth)Chủ
Rohda RaalteKhách

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