Tỷ lệ kèo Jong Sparta Rotterdam (Youth) vs Rohda Raalte ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
2-3
|
1-0
|
5-9
|AZ Alkmaar (Youth)
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
3-2
|
1-2
|
5-5
|FC Groningen Reserves
|T
|
HOL D3
|
|FC Groningen Reserves
|
1-1
|
1-0
|
4-9
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|H
|
HOL D3
|
|Katwijk
|
4-1
|
1-1
|
3-4
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
1-4
|
0-2
|
4-8
|De Treffers
|B
|
HOL D3
|
|Rijnsburgse Boys
|
4-2
|
2-1
|
6-4
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
4-1
|
1-0
|
5-8
|Barendrecht
|T
|
HOL D3
|
|Almere City Youth
|
3-0
|
0-0
|
5-4
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
3-0
|
2-0
|
3-6
|AFC Amsterdam
|T
|
HOL D3
|
|Kozakken Boys
|
1-4
|
0-3
|
7-4
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|T
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
4-0
|
2-0
|
4-2
|IJsselmeervogels
|T
|
HOL D3
|
|Quick Boys
|
5-1
|
1-0
|
3-3
|Jong Sparta Rotterdam (Youth) 1
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
2-2
|
1-1
|
5-9
|HHC Hardenberg
|H
|
HOL D3
|
|GVVV Veenendaal
|
3-0
|
1-0
|
6-3
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
0-4
|
0-1
|
4-9
|Excelsior Maassluis
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
4-1
|
2-1
|
8-4
|Koninklijke HFC
|T
|
HOL D3
|
|RKAV Volendam
|
1-1
|
0-1
|
4-8
|Jong Sparta Rotterdam (Youth) 1
|H
|
HOL D3
|
|1 Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
1-4
|
1-1
|
9-11
|HSV Hoek
|B
|
HOL D3
|
|ACV Assen
|
1-2
|
1-0
|
11-2
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|T
|
HOL D3
|
|Spakenburg
|
1-1
|
0-0
|
15-1
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
NLD D4
|
|Staphorst
|
2-1
|
1-0
|
-
|Rohda Raalte
|B
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
0-1
|
0-1
|
-
|TEC
|B
|
NLD D4
|
|Harkemase Boys
|
2-1
|
1-1
|
-
|Rohda Raalte
|B
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
2-1
|
0-0
|
-
|USV Hercules
|B
|
NLD D4
|
|Sportlust 46
|
1-2
|
1-2
|
-
|Rohda Raalte
|B
|
NLD D4
|
|Excelsior 31
|
1-1
|
1-0
|
-
|Rohda Raalte
|H
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|VV DOVO
|H
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
3-2
|
2-1
|
8-1
|HSC 21 Haaksbergen
|B
|
NLD D4
|
|ADO '20
|
0-0
|
0-0
|
1-3
|Rohda Raalte
|H
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
1-1
|
1-1
|
-
|SC Genemuiden
|H
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
3-1
|
0-0
|
4-4
|Urk
|B
|
NLD D4
|
|Hoogeveen
|
0-1
|
0-1
|
4-4
|Rohda Raalte
|B
|
NLD D4
|
|VV Scherpenzeel
|
1-2
|
0-0
|
-
|Rohda Raalte
|B
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
2-2
|
1-0
|
-
|Staphorst
|H
|
NLD D4
|
|USV Hercules
|
2-1
|
1-1
|
6-3
|Rohda Raalte
|B
|
HOLC
|
|Rohda Raalte
|
1-4
|
1-1
|
2-9
|FC Twente Enschede
|B
|
NLD D4
|
|HSC 21 Haaksbergen
|
0-4
|
0-1
|
3-5
|Rohda Raalte
|B
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
4-0
|
2-0
|
3-2
|ADO '20
|B
|
NLD D4
|
|Rohda Raalte
|
3-1
|
0-1
|
-
|SV Huizen
|B
|
HOLC
|
|Rohda Raalte
|
1-0
|
0-0
|
1-5
|DVS 33 Ermelo
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|Chủ
|Rohda Raalte
|Khách
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