Tỷ lệ kèo HSV Hoek vs Koninklijke HFC ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
2-1
|
2-1
|
8-9
|HSV Hoek
|B
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
2-0
|
0-0
|
5-7
|Koninklijke HFC
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|HSV Hoek
|
1-2
|
0-2
|
4-8
|NAC Breda
|B
|
HOL D3
|
|De Treffers
|
2-2
|
1-1
|
8-0
|HSV Hoek
|H
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
2-0
|
0-0
|
5-4
|Rijnsburgse Boys
|T
|
HOL D3
|
|Barendrecht
|
4-2
|
3-1
|
4-6
|HSV Hoek
|B
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
4-0
|
1-0
|
2-3
|Almere City Youth
|T
|
HOL D3
|
|AFC Amsterdam
|
1-5
|
0-4
|
8-3
|HSV Hoek
|T
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
1-2
|
1-0
|
8-2
|Kozakken Boys
|B
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
2-0
|
1-0
|
4-10
|Katwijk
|T
|
HOL D3
|
|IJsselmeervogels
|
2-1
|
1-0
|
5-11
|HSV Hoek
|B
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
1-1
|
0-0
|
2-5
|Quick Boys
|H
|
HOL D3
|
|HHC Hardenberg
|
1-3
|
1-1
|
6-7
|HSV Hoek
|T
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
0-1
|
0-1
|
7-4
|GVVV Veenendaal
|B
|
HOL D3
|
|Excelsior Maassluis
|
3-1
|
3-1
|
6-8
|HSV Hoek
|B
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
1-0
|
0-0
|
4-3
|RKAV Volendam
|T
|
HOL D3
|
|ACV Assen
|
0-1
|
0-0
|
10-5
|HSV Hoek
|T
|
HOL D3
|
|1 Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
1-4
|
1-1
|
9-11
|HSV Hoek
|T
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
1-1
|
0-0
|
0-1
|Spakenburg
|H
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
2-1
|
2-1
|
8-9
|HSV Hoek
|B
|
HOLC
|
|HSV Hoek
|
1-4
|
0-1
|
5-4
|SC Telstar
|B
|
HOL D3
|
|HSV Hoek
|
2-1
|
1-1
|
6-4
|De Treffers
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|ADO '20
|
1-0
|
1-0
|
1-10
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
3-2
|
0-1
|
4-5
|Spakenburg
|B
|
HOL D3
|
|ACV Assen
|
1-0
|
0-0
|
8-1
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Katwijk
|
4-0
|
0-0
|
14-2
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
0-1
|
0-0
|
7-11
|De Treffers
|B
|
HOL D3
|
|Rijnsburgse Boys
|
2-0
|
2-0
|
9-3
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
1-2
|
1-0
|
8-11
|Barendrecht
|B
|
HOL D3
|
|Almere City Youth
|
2-1
|
2-1
|
5-5
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
2-1
|
1-0
|
0-11
|AFC Amsterdam
|B
|
HOL D3
|
|Kozakken Boys
|
3-2
|
0-0
|
14-1
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|1 Koninklijke HFC
|
1-0
|
1-0
|
0-6
|IJsselmeervogels
|B
|
HOL D3
|
|Quick Boys
|
0-1
|
0-1
|
10-2
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
1-0
|
0-0
|
1-5
|HHC Hardenberg
|B
|
HOL D3
|
|Jong Sparta Rotterdam (Youth)
|
4-1
|
2-1
|
8-4
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|GVVV Veenendaal
|
2-1
|
1-0
|
5-3
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
1-0
|
1-0
|
5-5
|Excelsior Maassluis
|B
|
HOL D3
|
|RKAV Volendam
|
1-0
|
1-0
|
3-6
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
2-1
|
2-1
|
8-9
|HSV Hoek
|B
|
HOL D3
|
|Spakenburg
|
3-2
|
2-1
|
6-5
|Koninklijke HFC
|B
|
HOL D3
|
|Koninklijke HFC
|
1-1
|
0-0
|
3-4
|ACV Assen
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|HSV Hoek
|Chủ
|Koninklijke HFC
|Khách
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