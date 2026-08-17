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Tỷ lệ kèo HSV Hoek vs Koninklijke HFC ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
HOL D3
Koninklijke HFC
2-1
2-1
8-9
 HSV Hoek B
HOL D3
HSV Hoek
2-0
0-0
5-7
 Koninklijke HFC T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

HSV Hoek
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
HSV Hoek
1-2
0-2
4-8
 NAC Breda B
HOL D3
De Treffers
2-2
1-1
8-0
 HSV Hoek H
HOL D3
HSV Hoek
2-0
0-0
5-4
 Rijnsburgse Boys T
HOL D3
Barendrecht
4-2
3-1
4-6
 HSV Hoek B
HOL D3
HSV Hoek
4-0
1-0
2-3
 Almere City Youth T
HOL D3
AFC Amsterdam
1-5
0-4
8-3
 HSV Hoek T
HOL D3
HSV Hoek
1-2
1-0
8-2
 Kozakken Boys B
HOL D3
HSV Hoek
2-0
1-0
4-10
 Katwijk T
HOL D3
IJsselmeervogels
2-1
1-0
5-11
 HSV Hoek B
HOL D3
HSV Hoek
1-1
0-0
2-5
 Quick Boys H
HOL D3
HHC Hardenberg
1-3
1-1
6-7
 HSV Hoek T
HOL D3
HSV Hoek
0-1
0-1
7-4
 GVVV Veenendaal B
HOL D3
Excelsior Maassluis
3-1
3-1
6-8
 HSV Hoek B
HOL D3
HSV Hoek
1-0
0-0
4-3
 RKAV Volendam T
HOL D3
ACV Assen
0-1
0-0
10-5
 HSV Hoek T
HOL D3
1 Jong Sparta Rotterdam (Youth)
1-4
1-1
9-11
 HSV Hoek T
HOL D3
HSV Hoek
1-1
0-0
0-1
 Spakenburg H
HOL D3
Koninklijke HFC
2-1
2-1
8-9
 HSV Hoek B
HOLC
HSV Hoek
1-4
0-1
5-4
 SC Telstar B
HOL D3
HSV Hoek
2-1
1-1
6-4
 De Treffers T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Koninklijke HFC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
ADO '20
1-0
1-0
1-10
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
3-2
0-1
4-5
 Spakenburg B
HOL D3
ACV Assen
1-0
0-0
8-1
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Katwijk
4-0
0-0
14-2
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
0-1
0-0
7-11
 De Treffers B
HOL D3
Rijnsburgse Boys
2-0
2-0
9-3
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
1-2
1-0
8-11
 Barendrecht B
HOL D3
Almere City Youth
2-1
2-1
5-5
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
2-1
1-0
0-11
 AFC Amsterdam B
HOL D3
Kozakken Boys
3-2
0-0
14-1
 Koninklijke HFC B
HOL D3
1 Koninklijke HFC
1-0
1-0
0-6
 IJsselmeervogels B
HOL D3
Quick Boys
0-1
0-1
10-2
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
1-0
0-0
1-5
 HHC Hardenberg B
HOL D3
Jong Sparta Rotterdam (Youth)
4-1
2-1
8-4
 Koninklijke HFC B
HOL D3
GVVV Veenendaal
2-1
1-0
5-3
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
1-0
1-0
5-5
 Excelsior Maassluis B
HOL D3
RKAV Volendam
1-0
1-0
3-6
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
2-1
2-1
8-9
 HSV Hoek B
HOL D3
Spakenburg
3-2
2-1
6-5
 Koninklijke HFC B
HOL D3
Koninklijke HFC
1-1
0-0
3-4
 ACV Assen H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
HSV HoekChủ
Koninklijke HFCKhách

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