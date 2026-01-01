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Tỷ lệ kèo Freiburg Zahringen (W) vs SC Sand (w) ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Freiburg Zahringen (W)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GERWC
TSV Jahn Calden (W)
2-0
0-0
-
 Freiburg Zahringen (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
SC Sand (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GER WD2
SC Sand (W)
1-2
0-1
-
 Andernach (W) B
GER WD2
Koln II (W)
1-3
0-3
-
 SC Sand (W) B
INT CF
SC Sand (W)
2-0
1-0
-
 Basel (W) B
INT CF
Eintracht Frankfurt (W)
3-1
2-0
8-0
 SC Sand (W) B
INT CF
SC Sand (W)
0-8
0-5
-
 Hoffenheim (W) B
GER WD2
SC Sand (W)
2-2
1-1
-
 VfB Stuttgart (W) H
GER WD2
Andernach (W)
1-1
0-0
-
 SC Sand (W) H
GER WD2
FFC Frankfurt II (W)
3-1
2-0
-
 SC Sand (W) B
GER WD2
SC Sand (W)
2-0
0-0
-
 Bayern Munich II (W) B
GER WD2
SV Meppen (W)
1-1
0-1
-
 SC Sand (W) H
GER WD2
SC Sand (W)
2-0
1-0
-
 Monchengladbach (W) B
GER WD2
SC Sand (W)
2-1
2-0
-
 Viktoria Berlin (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
1-0
0-0
-
 SC Sand (W) B
GER WD2
Warbeyen (W)
1-3
0-1
-
 SC Sand (W) B
GERWC
Carl Zeiss Jena (W)
4-1
1-1
6-4
 SC Sand (W) B
GER WD2
SC Sand (W)
3-0
2-0
-
 Ingolstadt 04 (W) B
GER WD2
SC Sand (W)
1-1
1-1
-
 VfL Bochum (W) H
GER WD2
Wolfsburg II (W)
1-2
0-2
-
 SC Sand (W) B
GER WD2
SC Sand (W)
2-0
1-0
-
 1.FSV Mainz 05 (W) B
GER WD2
VfB Stuttgart (W)
2-0
2-0
-
 SC Sand (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Freiburg Zahringen (W)Chủ
SC Sand (w)Khách

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