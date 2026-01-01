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Tỷ lệ kèo Jesteburg (W) vs Hertha BSC Berlin (W) ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Jesteburg (W)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GERWC
Jesteburg (W)
2-2
2-1
-
 Henstedt-Ulzburg (W) H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Hertha BSC Berlin (W)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GER WD2
Hertha BSC Berlin (W)
2-0
0-0
-
 Koln II (W) B
GER WD2
VfL Bochum (W)
3-0
2-0
-
 Hertha BSC Berlin (W) B
INT FRL
Hertha BSC Berlin (W)
0-1
0-1
-
 India (W) B
INT CF
Hertha BSC Berlin (W)
0-4
0-4
-
 Carl Zeiss Jena (W) B
INT CF
Hertha BSC Berlin (W)
3-5
1-2
-
 Viktoria Berlin (W) B
GERWC
Hertha BSC Berlin (W)
0-6
0-3
-
 VfL Wolfsburg (W) B
GERWC
Hertha BSC Berlin (W)
5-0
2-0
-
 ATS Buntentor (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Jesteburg (W)Chủ
Hertha BSC Berlin (W)Khách

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