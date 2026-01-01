Tỷ lệ kèo Jesteburg (W) vs Hertha BSC Berlin (W) ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
GERWC
|
|Jesteburg (W)
|
2-2
|
2-1
|
-
|Henstedt-Ulzburg (W)
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
GER WD2
|
|Hertha BSC Berlin (W)
|
2-0
|
0-0
|
-
|Koln II (W)
|B
|
GER WD2
|
|VfL Bochum (W)
|
3-0
|
2-0
|
-
|Hertha BSC Berlin (W)
|B
|
INT FRL
|
|Hertha BSC Berlin (W)
|
0-1
|
0-1
|
-
|India (W)
|B
|
INT CF
|
|Hertha BSC Berlin (W)
|
0-4
|
0-4
|
-
|Carl Zeiss Jena (W)
|B
|
INT CF
|
|Hertha BSC Berlin (W)
|
3-5
|
1-2
|
-
|Viktoria Berlin (W)
|B
|
GERWC
|
|Hertha BSC Berlin (W)
|
0-6
|
0-3
|
-
|VfL Wolfsburg (W)
|B
|
GERWC
|
|Hertha BSC Berlin (W)
|
5-0
|
2-0
|
-
|ATS Buntentor (W)
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Jesteburg (W)
|Chủ
|Hertha BSC Berlin (W)
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]