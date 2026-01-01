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Tỷ lệ kèo FSV Babelsberg (w) vs Turbine Potsdam (w) ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

FSV Babelsberg (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GERWC
FSV Babelsberg (W)
1-1
1-1
-
 ATS Buntentor (W) H
GERWC
FSV Babelsberg (W)
0-6
0-4
-
 Sportfreunde Siegen (W) B
GERWC
FSV Babelsberg (W)
5-2
3-1
-
 Pfeil Broistedt (W) T
GERWC
Fortuna Koln (W)
0-0
0-0
-
 FSV Babelsberg (W) H
GERWC
FSV Babelsberg (W)
1-6
0-3
-
 Walddorfer SV (W) B
GERWC
Neubrandenburg (W)
1-0
1-0
-
 FSV Babelsberg (W) B
GERWC
FSV Babelsberg (W)
0-9
0-4
1-11
 SV Meppen (W) B
GERWC
FSV Babelsberg (W)
2-0
0-0
6-8
 Weimarer FFC (W) T
GERWC
FSV Babelsberg (W)
0-4
0-0
-
 FC Lubars (W) B
GERWC
Lokomotive Dresden (W)
0-5
0-1
-
 FSV Babelsberg (W) T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Turbine Potsdam (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
1-4
1-2
-
 Monchengladbach (W) B
GER WD2
Ingolstadt 04 (W)
1-0
0-0
-
 Turbine Potsdam (W) B
INT CF
Turbine Potsdam (W)
2-6
1-5
-
 Union Berlin (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
0-2
0-1
-
 Viktoria Berlin (W) B
GER WD2
FFC Frankfurt II (W)
3-0
1-0
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
4-3
0-2
-
 Bayern Munich II (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
3-0
1-0
-
 Warbeyen (W) B
GER WD2
Wolfsburg II (W)
0-3
0-1
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
0-3
0-3
-
 VfB Stuttgart (W) B
GER WD2
SV Meppen (W)
2-1
2-0
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
1-0
0-0
-
 SC Sand (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
0-4
0-3
-
 1.FSV Mainz 05 (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
1-3
0-2
-
 Monchengladbach (W) B
GER WD2
VfL Bochum (W)
0-0
0-0
-
 Turbine Potsdam (W) H
GER WD2
Andernach (W)
2-1
2-0
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Bayern Munich II (W)
6-0
4-0
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Ingolstadt 04 (W)
3-0
1-0
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Viktoria Berlin (W)
0-2
0-2
-
 Turbine Potsdam (W) B
GER WD2
Turbine Potsdam (W)
2-1
0-0
-
 FFC Frankfurt II (W) B
GERWC
Turbine Potsdam (W)
0-1
0-0
4-7
 SG Essen-Schonebeck (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
FSV Babelsberg (w)Chủ
Turbine Potsdam (w)Khách

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