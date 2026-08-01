Tỷ lệ kèo Club Brugge vs Saint Gilloise ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
5-0
|
3-0
|
6-10
|Saint Gilloise
|T
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-1
|
3-3
|Club Brugge
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
1-0
|
1-0
|
5-5
|Club Brugge
|B
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
1-0
|
0-0
|
7-3
|Saint Gilloise
|T
|
BEL SC
|
|Saint Gilloise
|
1-2
|
1-2
|
4-7
|Club Brugge
|T
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
0-0
|
0-0
|
5-5
|Club Brugge
|H
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
0-1
|
0-1
|
2-2
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-2
|
1-0
|
5-6
|Club Brugge
|H
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
1-1
|
0-0
|
5-1
|Saint Gilloise
|H
|
BEL SC
|
|Club Brugge
|
1-2
|
0-1
|
3-3
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
2-2
|
0-0
|
8-3
|Saint Gilloise
|H
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
1-2
|
0-0
|
10-8
|Club Brugge
|T
|
BEL Cup
|
|Saint Gilloise
|
2-0
|
0-0
|
5-8
|Club Brugge
|B
|
BEL Cup
|
|Club Brugge
|
2-1
|
1-0
|
2-1
|Saint Gilloise
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
1-1
|
0-1
|
6-0
|Saint Gilloise
|H
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-0
|
9-4
|Club Brugge
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
1-3
|
0-0
|
5-6
|Club Brugge
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
1-2
|
0-1
|
10-2
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
1-1
|
1-1
|
5-3
|Saint Gilloise
|H
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-2
|
1-2
|
4-4
|Club Brugge
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Rennes
|
2-1
|
1-0
|
6-6
|Club Brugge
|B
|
INT CF
|
|Club Brugge
|
2-3
|
1-2
|
-
|SC Heerenveen
|B
|
INT CF
|
|Feyenoord
|
3-1
|
0-0
|
3-4
|Club Brugge
|B
|
INT CF
|
|Club Brugge
|
4-2
|
2-1
|
7-2
|Kortrijk
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
5-0
|
3-0
|
5-8
|KAA Gent
|T
|
BEL D1
|
|Mechelen
|
2-2
|
0-1
|
3-5
|Club Brugge
|H
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
5-0
|
3-0
|
6-10
|Saint Gilloise
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
2-0
|
1-0
|
6-2
|Sint-Truidense 1
|T
|
BEL D1
|
|Anderlecht
|
1-3
|
0-1
|
8-4
|Club Brugge
|T
|
BEL D1
|
|KAA Gent
|
0-2
|
0-1
|
7-9
|Club Brugge
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
6-1
|
1-1
|
3-3
|Mechelen 1
|T
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-1
|
3-3
|Club Brugge
|B
|
BEL D1
|
|Sint-Truidense
|
1-2
|
1-0
|
10-5
|Club Brugge
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
4-2
|
3-0
|
8-2
|Anderlecht
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
4-1
|
3-0
|
15-2
|Mechelen
|T
|
BEL D1
|
|Westerlo
|
1-2
|
0-2
|
11-2
|Club Brugge
|T
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
2-2
|
1-1
|
11-2
|Anderlecht
|H
|
BEL D1
|
|1 Charleroi
|
1-2
|
1-0
|
2-4
|Club Brugge
|T
|
UEFA CL
|
|Atletico Madrid
|
4-1
|
1-1
|
2-7
|Club Brugge
|B
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
2-1
|
0-0
|
12-4
|Oud-Heverlee Leuven
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-0
|
-
|Lille
|B
|
INT CF
|
|PSV Eindhoven
|
7-3
|
3-3
|
-
|Saint Gilloise
|B
|
INT CF
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-0
|
-
|Aarhus AGF
|B
|
INT CF
|
|Saint Gilloise
|
4-0
|
2-0
|
9-3
|FCSB
|B
|
INT CF
|
|Diegem Sport
|
0-7
|
0-4
|
1-9
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
5-1
|
4-0
|
4-1
|Anderlecht
|B
|
BEL D1
|
|KAA Gent
|
0-0
|
0-0
|
8-5
|Saint Gilloise
|H
|
BEL D1
|
|Club Brugge
|
5-0
|
3-0
|
6-10
|Saint Gilloise
|T
|
BEL Cup
|
|Saint Gilloise
|
1-1
|
0-0
|
2-4
|Anderlecht
|H
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
3-0
|
1-0
|
3-3
|Mechelen
|B
|
BEL D1
|
|Sint-Truidense
|
2-1
|
0-0
|
9-1
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|1 Anderlecht
|
1-3
|
1-2
|
4-3
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
0-0
|
0-0
|
9-1
|KAA Gent
|H
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-1
|
3-3
|Club Brugge
|B
|
BEL D1
|
|Mechelen
|
0-1
|
0-1
|
2-9
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
1-0
|
0-0
|
7-5
|Sint-Truidense
|B
|
BEL D1
|
|Sint-Truidense
|
1-3
|
0-2
|
5-5
|Saint Gilloise
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-0
|
0-0
|
5-5
|FCV Dender EH
|B
|
BEL D1
|
|Saint Gilloise
|
2-1
|
1-0
|
5-1
|Racing Genk
|B
|
BEL D1
|
|1 Westerlo
|
0-0
|
0-0
|
5-3
|Saint Gilloise
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Club Brugge
|Chủ
|Saint Gilloise
|Khách
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