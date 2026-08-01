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Tỷ lệ kèo Club Brugge vs Saint Gilloise ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
BEL D1
Club Brugge
5-0
3-0
6-10
 Saint Gilloise T
BEL D1
Saint Gilloise
2-1
1-1
3-3
 Club Brugge B
BEL D1
Saint Gilloise
1-0
1-0
5-5
 Club Brugge B
BEL D1
Club Brugge
1-0
0-0
7-3
 Saint Gilloise T
BEL SC
Saint Gilloise
1-2
1-2
4-7
 Club Brugge T
BEL D1
Saint Gilloise
0-0
0-0
5-5
 Club Brugge H
BEL D1
Club Brugge
0-1
0-1
2-2
 Saint Gilloise B
BEL D1
Saint Gilloise
2-2
1-0
5-6
 Club Brugge H
BEL D1
Club Brugge
1-1
0-0
5-1
 Saint Gilloise H
BEL SC
Club Brugge
1-2
0-1
3-3
 Saint Gilloise B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Club Brugge
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Rennes
2-1
1-0
6-6
 Club Brugge B
INT CF
Club Brugge
2-3
1-2
-
 SC Heerenveen B
INT CF
Feyenoord
3-1
0-0
3-4
 Club Brugge B
INT CF
Club Brugge
4-2
2-1
7-2
 Kortrijk T
BEL D1
Club Brugge
5-0
3-0
5-8
 KAA Gent T
BEL D1
Mechelen
2-2
0-1
3-5
 Club Brugge H
BEL D1
Club Brugge
5-0
3-0
6-10
 Saint Gilloise T
BEL D1
Club Brugge
2-0
1-0
6-2
 Sint-Truidense 1 T
BEL D1
Anderlecht
1-3
0-1
8-4
 Club Brugge T
BEL D1
KAA Gent
0-2
0-1
7-9
 Club Brugge T
BEL D1
Club Brugge
6-1
1-1
3-3
 Mechelen 1 T
BEL D1
Saint Gilloise
2-1
1-1
3-3
 Club Brugge B
BEL D1
Sint-Truidense
1-2
1-0
10-5
 Club Brugge T
BEL D1
Club Brugge
4-2
3-0
8-2
 Anderlecht T
BEL D1
Club Brugge
4-1
3-0
15-2
 Mechelen T
BEL D1
Westerlo
1-2
0-2
11-2
 Club Brugge T
BEL D1
Club Brugge
2-2
1-1
11-2
 Anderlecht H
BEL D1
1 Charleroi
1-2
1-0
2-4
 Club Brugge T
UEFA CL
Atletico Madrid
4-1
1-1
2-7
 Club Brugge B
BEL D1
Club Brugge
2-1
0-0
12-4
 Oud-Heverlee Leuven T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Saint Gilloise
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Saint Gilloise
2-1
1-0
-
 Lille B
INT CF
PSV Eindhoven
7-3
3-3
-
 Saint Gilloise B
INT CF
Saint Gilloise
2-1
1-0
-
 Aarhus AGF B
INT CF
Saint Gilloise
4-0
2-0
9-3
 FCSB B
INT CF
Diegem Sport
0-7
0-4
1-9
 Saint Gilloise B
BEL D1
Saint Gilloise
5-1
4-0
4-1
 Anderlecht B
BEL D1
KAA Gent
0-0
0-0
8-5
 Saint Gilloise H
BEL D1
Club Brugge
5-0
3-0
6-10
 Saint Gilloise T
BEL Cup
Saint Gilloise
1-1
0-0
2-4
 Anderlecht H
BEL D1
Saint Gilloise
3-0
1-0
3-3
 Mechelen B
BEL D1
Sint-Truidense
2-1
0-0
9-1
 Saint Gilloise B
BEL D1
1 Anderlecht
1-3
1-2
4-3
 Saint Gilloise B
BEL D1
Saint Gilloise
0-0
0-0
9-1
 KAA Gent H
BEL D1
Saint Gilloise
2-1
1-1
3-3
 Club Brugge B
BEL D1
Mechelen
0-1
0-1
2-9
 Saint Gilloise B
BEL D1
Saint Gilloise
1-0
0-0
7-5
 Sint-Truidense B
BEL D1
Sint-Truidense
1-3
0-2
5-5
 Saint Gilloise B
BEL D1
Saint Gilloise
2-0
0-0
5-5
 FCV Dender EH B
BEL D1
Saint Gilloise
2-1
1-0
5-1
 Racing Genk B
BEL D1
1 Westerlo
0-0
0-0
5-3
 Saint Gilloise H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Club BruggeChủ
Saint GilloiseKhách

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