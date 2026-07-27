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Tỷ lệ kèo Macau Chiba FC vs Chao Pak Kei ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MAC D1
Chao Pak Kei
0-0
0-0
12-2
 Macau Chiba FC H
MAC D1
Chao Pak Kei
4-0
2-0
9-1
 Macau Chiba FC B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Macau Chiba FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MAC D1
Macau Chiba FC
6-0
2-0
8-0
 G. Universe T
MAC D1
Gala FC
3-0
1-0
3-3
 Macau Chiba FC 1 B
MAC D1
Macau Chiba FC
1-1
1-1
5-6
 Cheng Fung H
MAC D1
Benfica de Macau
2-1
0-1
4-0
 Macau Chiba FC B
MAC D1
Macau Chiba FC
3-1
0-0
8-3
 Artilheiros T
MAC FA CUP
G. Universe
0-7
0-2
4-5
 Macau Chiba FC T
MAC D1
Hang Sai
1-2
0-1
5-8
 Macau Chiba FC T
MAC D1
Shao Jiang
3-3
0-2
18-2
 Macau Chiba FC H
MAC D1
Macau Chiba FC
7-1
3-0
10-3
 Macau University T
MAC D1
Chao Pak Kei
0-0
0-0
12-2
 Macau Chiba FC 1 H
MAC D1
G. Universe
5-1
2-0
4-13
 Macau Chiba FC B
MAC D1
Macau Chiba FC
2-4
1-2
8-7
 Gala FC B
MAC D1
Cheng Fung
2-5
1-3
-
 Macau Chiba FC T
MAC D1
Macau Chiba FC
2-2
2-0
4-4
 Benfica de Macau 1 H
MAC D1
1 Macau University
0-5
0-2
3-12
 Macau Chiba FC T
MAC D1
Artilheiros
1-4
1-1
-
 Macau Chiba FC T
MAC D1
Macau Chiba FC
2-0
1-0
8-3
 Hang Sai T
MAC D1
Macau Chiba FC
0-2
0-0
1-6
 Shao Jiang B
MAC D1
1 Macau Chiba FC
1-0
1-0
7-7
 Gala FC T
MAC D1
Macau Chiba FC
3-0
0-0
-
 Lun Lok T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Chao Pak Kei
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MAC D1
Gala FC
2-2
0-0
4-7
 Chao Pak Kei H
MAC D1
Cheng Fung
1-6
0-3
1-14
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Chao Pak Kei
3-1
2-1
4-0
 Benfica de Macau B
MAC D1
Artilheiros
1-10
0-6
-
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Chao Pak Kei
3-0
1-0
9-2
 Hang Sai B
MAC FA CUP
Chao Pak Kei
5-0
1-0
11-0
 Cheng Fung B
MAC D1
Macau University
0-2
0-0
0-14
 Chao Pak Kei B
MAC D1
G. Universe
0-13
0-9
1-8
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Chao Pak Kei
1-0
0-0
4-3
 Shao Jiang B
MAC D1
Chao Pak Kei
0-0
0-0
12-2
 Macau Chiba FC H
MAC D1
1 Chao Pak Kei
3-1
1-1
4-3
 Gala FC B
MAC D1
2 Chao Pak Kei
1-2
0-0
9-4
 Cheng Fung B
MAC D1
Benfica de Macau
0-7
0-3
2-4
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Chao Pak Kei
13-0
8-0
15-0
 Artilheiros B
MAC D1
Hang Sai
1-3
0-0
2-16
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Chao Pak Kei
6-0
0-0
9-2
 Macau University B
MAC D1
Chao Pak Kei
6-2
2-1
-
 G. Universe B
MAC D1
Shao Jiang
3-2
2-1
3-10
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Chao Pak Kei
7-0
2-0
11-2
 Cheng Fung B
MAC D1
1 Chao Pak Kei
1-2
1-0
5-4
 Shao Jiang B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Macau Chiba FCChủ
Chao Pak KeiKhách

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