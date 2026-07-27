Tỷ lệ kèo Macau Chiba FC vs Chao Pak Kei ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
0-0
|
0-0
|
12-2
|Macau Chiba FC
|H
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
4-0
|
2-0
|
9-1
|Macau Chiba FC
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
6-0
|
2-0
|
8-0
|G. Universe
|T
|
MAC D1
|
|Gala FC
|
3-0
|
1-0
|
3-3
|Macau Chiba FC 1
|B
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
1-1
|
1-1
|
5-6
|Cheng Fung
|H
|
MAC D1
|
|Benfica de Macau
|
2-1
|
0-1
|
4-0
|Macau Chiba FC
|B
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
3-1
|
0-0
|
8-3
|Artilheiros
|T
|
MAC FA CUP
|
|G. Universe
|
0-7
|
0-2
|
4-5
|Macau Chiba FC
|T
|
MAC D1
|
|Hang Sai
|
1-2
|
0-1
|
5-8
|Macau Chiba FC
|T
|
MAC D1
|
|Shao Jiang
|
3-3
|
0-2
|
18-2
|Macau Chiba FC
|H
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
7-1
|
3-0
|
10-3
|Macau University
|T
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
0-0
|
0-0
|
12-2
|Macau Chiba FC 1
|H
|
MAC D1
|
|G. Universe
|
5-1
|
2-0
|
4-13
|Macau Chiba FC
|B
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
2-4
|
1-2
|
8-7
|Gala FC
|B
|
MAC D1
|
|Cheng Fung
|
2-5
|
1-3
|
-
|Macau Chiba FC
|T
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
2-2
|
2-0
|
4-4
|Benfica de Macau 1
|H
|
MAC D1
|
|1 Macau University
|
0-5
|
0-2
|
3-12
|Macau Chiba FC
|T
|
MAC D1
|
|Artilheiros
|
1-4
|
1-1
|
-
|Macau Chiba FC
|T
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
2-0
|
1-0
|
8-3
|Hang Sai
|T
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
0-2
|
0-0
|
1-6
|Shao Jiang
|B
|
MAC D1
|
|1 Macau Chiba FC
|
1-0
|
1-0
|
7-7
|Gala FC
|T
|
MAC D1
|
|Macau Chiba FC
|
3-0
|
0-0
|
-
|Lun Lok
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MAC D1
|
|Gala FC
|
2-2
|
0-0
|
4-7
|Chao Pak Kei
|H
|
MAC D1
|
|Cheng Fung
|
1-6
|
0-3
|
1-14
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
3-1
|
2-1
|
4-0
|Benfica de Macau
|B
|
MAC D1
|
|Artilheiros
|
1-10
|
0-6
|
-
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
3-0
|
1-0
|
9-2
|Hang Sai
|B
|
MAC FA CUP
|
|Chao Pak Kei
|
5-0
|
1-0
|
11-0
|Cheng Fung
|B
|
MAC D1
|
|Macau University
|
0-2
|
0-0
|
0-14
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|G. Universe
|
0-13
|
0-9
|
1-8
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
1-0
|
0-0
|
4-3
|Shao Jiang
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
0-0
|
0-0
|
12-2
|Macau Chiba FC
|H
|
MAC D1
|
|1 Chao Pak Kei
|
3-1
|
1-1
|
4-3
|Gala FC
|B
|
MAC D1
|
|2 Chao Pak Kei
|
1-2
|
0-0
|
9-4
|Cheng Fung
|B
|
MAC D1
|
|Benfica de Macau
|
0-7
|
0-3
|
2-4
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
13-0
|
8-0
|
15-0
|Artilheiros
|B
|
MAC D1
|
|Hang Sai
|
1-3
|
0-0
|
2-16
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
6-0
|
0-0
|
9-2
|Macau University
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
6-2
|
2-1
|
-
|G. Universe
|B
|
MAC D1
|
|Shao Jiang
|
3-2
|
2-1
|
3-10
|Chao Pak Kei
|B
|
MAC D1
|
|Chao Pak Kei
|
7-0
|
2-0
|
11-2
|Cheng Fung
|B
|
MAC D1
|
|1 Chao Pak Kei
|
1-2
|
1-0
|
5-4
|Shao Jiang
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Macau Chiba FC
|Chủ
|Chao Pak Kei
|Khách
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