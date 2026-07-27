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Ma Cao Elite League

Tỷ lệ kèo Cheng Fung vs Macau University ngày 25/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MAC D1
Macau University
0-3
0-1
4-4
 Cheng Fung T
MAC D1
Macau University
1-1
1-0
4-3
 Cheng Fung H
MAC D1
Cheng Fung
1-2
0-1
4-3
 Macau University B
MAC D1
Cheng Fung
1-1
1-1
4-5
 Macau University H
MAC FA CUP
Macau University
0-1
0-1
4-8
 Cheng Fung T
MAC D1
Macau University
0-3
0-1
2-4
 Cheng Fung T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Cheng Fung
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MAC D1
Cheng Fung
0-4
0-0
0-9
 Shao Jiang B
MAC D1
Cheng Fung
1-6
0-3
1-14
 Chao Pak Kei B
MAC D1
Macau Chiba FC
1-1
1-1
5-6
 Cheng Fung H
MAC D1
Cheng Fung
1-4
0-1
2-8
 Gala FC B
MAC D1
Cheng Fung
4-4
1-1
8-7
 G. Universe H
MAC FA CUP
Chao Pak Kei
5-0
1-0
11-0
 Cheng Fung B
MAC D1
1 Benfica de Macau
0-0
0-0
6-5
 Cheng Fung H
MAC D1
Hang Sai
1-1
0-0
3-3
 Cheng Fung H
MAC D1
Cheng Fung
5-0
3-0
5-3
 Artilheiros T
MAC D1
Macau University
0-3
0-1
4-4
 Cheng Fung T
MAC D1
Shao Jiang
2-1
1-0
7-0
 Cheng Fung B
MAC D1
2 Chao Pak Kei
1-2
0-0
9-4
 Cheng Fung T
MAC D1
Cheng Fung
2-5
1-3
-
 Macau Chiba FC B
MAC D1
1 Gala FC
1-2
0-0
6-1
 Cheng Fung T
MAC D1
G. Universe
1-2
0-1
5-2
 Cheng Fung T
MAC D1
Cheng Fung
1-3
0-1
4-5
 Benfica de Macau B
MAC D1
Cheng Fung
1-1
0-1
5-3
 Hang Sai 1 H
MAC D1
Artilheiros
2-2
1-1
3-3
 Cheng Fung H
MAC D1
Chao Pak Kei
7-0
2-0
11-2
 Cheng Fung B
MAC FA CUP
Cheng Fung
2-6
0-1
1-2
 Benfica de Macau B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Macau University
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MAC D1
Benfica de Macau
10-0
4-0
11-5
 Macau University B
MAC D1
Artilheiros
3-2
1-0
4-3
 Macau University B
MAC D1
Macau University
1-7
0-3
2-4
 Hang Sai B
MAC D1
G. Universe
5-3
2-2
6-3
 Macau University B
MAC D1
Shao Jiang
6-0
3-0
-
 Macau University B
MAC D1
Macau University
0-2
0-0
0-14
 Chao Pak Kei B
MAC FA CUP
Macau University
1-6
0-4
4-4
 Hang Sai B
MAC D1
Macau University
0-3
0-1
2-10
 Gala FC B
MAC D1
Macau Chiba FC
7-1
3-0
10-3
 Macau University B
MAC D1
Macau University
0-3
0-1
4-4
 Cheng Fung T
MAC D1
Macau University
0-6
0-4
1-6
 Benfica de Macau B
MAC D1
Macau University
2-4
0-0
7-3
 Artilheiros B
MAC D1
Hang Sai
4-2
2-1
9-3
 Macau University B
MAC D1
Macau University
1-6
1-1
3-7
 G. Universe B
MAC D1
1 Macau University
0-5
0-2
3-12
 Macau Chiba FC B
MAC D1
Macau University
1-5
1-2
0-11
 Shao Jiang B
MAC D1
Chao Pak Kei
6-0
0-0
9-2
 Macau University B
MAC D1
Gala FC
3-0
1-0
4-1
 Macau University B
MAC D1
Shao Jiang
1-0
1-0
4-2
 Macau University B
MAC D1
1 Benfica de Macau
4-1
3-1
1-6
 Macau University B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Cheng FungChủ
Macau UniversityKhách

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