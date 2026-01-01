Tỷ lệ kèo Torino vs Carrarese ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Avellino
|
1-1
|
0-1
|
5-3
|Torino
|H
|
INT CF
|
|Torino
|
3-1
|
2-0
|
4-2
|FC Vado
|T
|
INT CF
|
|Burnley
|
0-1
|
0-1
|
7-0
|Torino
|T
|
INT CF
|
|Torino
|
0-1
|
0-0
|
5-6
|Cittadella
|B
|
INT CF
|
|Torino
|
1-0
|
0-0
|
5-2
|ASD Alcione
|T
|
ITA D1
|
|Torino
|
2-2
|
0-1
|
6-6
|Juventus
|H
|
ITA D1
|
|Cagliari
|
2-1
|
2-1
|
5-1
|Torino
|B
|
ITA D1
|
|Torino
|
2-1
|
0-0
|
7-5
|Sassuolo
|T
|
ITA D1
|
|Udinese
|
2-0
|
1-0
|
5-2
|Torino
|B
|
ITA D1
|
|Torino
|
2-2
|
0-1
|
5-5
|Inter Milan
|H
|
ITA D1
|
|Cremonese
|
0-0
|
0-0
|
6-1
|Torino
|H
|
ITA D1
|
|Torino
|
2-1
|
1-1
|
3-6
|Verona
|T
|
ITA D1
|
|Pisa
|
0-1
|
0-0
|
1-2
|Torino
|T
|
ITA D1
|
|AC Milan
|
3-2
|
1-1
|
4-6
|Torino
|B
|
ITA D1
|
|Torino
|
4-1
|
1-1
|
2-7
|Parma
|T
|
ITA D1
|
|Napoli
|
2-1
|
1-0
|
11-2
|Torino
|B
|
ITA D1
|
|Torino
|
2-0
|
1-0
|
6-9
|Lazio
|T
|
ITA D1
|
|Genoa
|
3-0
|
2-0
|
1-3
|Torino 1
|B
|
ITA D1
|
|Torino
|
1-2
|
0-0
|
4-2
|Bologna
|B
|
ITA D1
|
|Fiorentina
|
2-2
|
0-1
|
9-4
|Torino
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|ACD Virtus Entella
|
0-1
|
0-0
|
4-2
|Carrarese
|B
|
INT CF
|
|Napoli
|
2-0
|
2-0
|
3-5
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|ACD Virtus Entella
|
2-1
|
1-0
|
5-5
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
0-0
|
0-0
|
10-4
|Cesena
|H
|
ITA D2
|
|Frosinone
|
3-0
|
0-0
|
8-8
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
2-2
|
1-1
|
6-5
|Pescara
|H
|
ITA D2
|
|A.C. Reggiana 1919
|
2-0
|
2-0
|
4-8
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|1 Carrarese
|
3-1
|
2-0
|
2-5
|Spezia
|B
|
ITA D2
|
|Bari
|
0-3
|
0-0
|
12-6
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
2-0
|
0-0
|
4-2
|Sampdoria
|B
|
ITA D2
|
|Juve Stabia
|
1-1
|
1-0
|
6-8
|Carrarese
|H
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
0-1
|
0-1
|
9-5
|Palermo
|B
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
3-3
|
1-2
|
4-2
|Catanzaro
|H
|
ITA D2
|
|Mantova
|
1-1
|
1-0
|
6-9
|Carrarese
|H
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
0-1
|
0-0
|
4-7
|Monza
|B
|
ITA D2
|
|Modena
|
2-0
|
1-0
|
6-5
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|Padova
|
1-0
|
1-0
|
3-8
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
0-0
|
0-0
|
5-6
|SudTirol
|H
|
ITA D2
|
|Venezia
|
2-1
|
1-0
|
3-6
|Carrarese
|B
|
ITA D2
|
|Carrarese
|
3-0
|
1-0
|
2-5
|Empoli
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Torino
|Chủ
|Carrarese
|Khách
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