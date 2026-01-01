GMT +7
Coppa Italia
Torino
VS
Carrarese
Địa điểm: Stadio Olimpico di Torino Thời tiết: Nhiều mây ,26℃～27℃

Tỷ lệ kèo Torino vs Carrarese ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Torino
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Avellino
1-1
0-1
5-3
 Torino H
INT CF
Torino
3-1
2-0
4-2
 FC Vado T
INT CF
Burnley
0-1
0-1
7-0
 Torino T
INT CF
Torino
0-1
0-0
5-6
 Cittadella B
INT CF
Torino
1-0
0-0
5-2
 ASD Alcione T
ITA D1
Torino
2-2
0-1
6-6
 Juventus H
ITA D1
Cagliari
2-1
2-1
5-1
 Torino B
ITA D1
Torino
2-1
0-0
7-5
 Sassuolo T
ITA D1
Udinese
2-0
1-0
5-2
 Torino B
ITA D1
Torino
2-2
0-1
5-5
 Inter Milan H
ITA D1
Cremonese
0-0
0-0
6-1
 Torino H
ITA D1
Torino
2-1
1-1
3-6
 Verona T
ITA D1
Pisa
0-1
0-0
1-2
 Torino T
ITA D1
AC Milan
3-2
1-1
4-6
 Torino B
ITA D1
Torino
4-1
1-1
2-7
 Parma T
ITA D1
Napoli
2-1
1-0
11-2
 Torino B
ITA D1
Torino
2-0
1-0
6-9
 Lazio T
ITA D1
Genoa
3-0
2-0
1-3
 Torino 1 B
ITA D1
Torino
1-2
0-0
4-2
 Bologna B
ITA D1
Fiorentina
2-2
0-1
9-4
 Torino H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Carrarese
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
ACD Virtus Entella
0-1
0-0
4-2
 Carrarese B
INT CF
Napoli
2-0
2-0
3-5
 Carrarese B
ITA D2
ACD Virtus Entella
2-1
1-0
5-5
 Carrarese B
ITA D2
Carrarese
0-0
0-0
10-4
 Cesena H
ITA D2
Frosinone
3-0
0-0
8-8
 Carrarese B
ITA D2
Carrarese
2-2
1-1
6-5
 Pescara H
ITA D2
A.C. Reggiana 1919
2-0
2-0
4-8
 Carrarese B
ITA D2
1 Carrarese
3-1
2-0
2-5
 Spezia B
ITA D2
Bari
0-3
0-0
12-6
 Carrarese B
ITA D2
Carrarese
2-0
0-0
4-2
 Sampdoria B
ITA D2
Juve Stabia
1-1
1-0
6-8
 Carrarese H
ITA D2
Carrarese
0-1
0-1
9-5
 Palermo B
ITA D2
Carrarese
3-3
1-2
4-2
 Catanzaro H
ITA D2
Mantova
1-1
1-0
6-9
 Carrarese H
ITA D2
Carrarese
0-1
0-0
4-7
 Monza B
ITA D2
Modena
2-0
1-0
6-5
 Carrarese B
ITA D2
Padova
1-0
1-0
3-8
 Carrarese B
ITA D2
Carrarese
0-0
0-0
5-6
 SudTirol H
ITA D2
Venezia
2-1
1-0
3-6
 Carrarese B
ITA D2
Carrarese
3-0
1-0
2-5
 Empoli B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
TorinoChủ
CarrareseKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2