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Tỷ lệ kèo York City vs Bristol Rovers ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG L2
York City
1-4
0-1
1-3
 Bristol Rovers B
ENG L2
Bristol Rovers
2-1
0-1
5-1
 York City B
ENG L2
York City
0-0
0-0
-
 Bristol Rovers H
ENG FAC
York City
2-3
0-2
-
 Bristol Rovers B
ENG FAC
Bristol Rovers
3-3
1-2
-
 York City H
ENG L2
Bristol Rovers
3-2
2-1
-
 York City B
ENG L2
Bristol Rovers
0-0
0-0
-
 York City H
ENG L2
York City
4-1
4-1
-
 Bristol Rovers T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

York City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
York City
0-2
0-1
6-3
 Crawley Town B
INT CF
York City
1-2
0-1
2-7
 Peterborough United B
INT CF
Al-Ettifaq
2-2
1-1
3-2
 York City 1 H
INT CF
York City
6-0
2-0
-
 Al-Ettifaq (Youth) T
INT CF
York City
1-5
0-4
5-1
 Sunderland A.F.C B
INT CF
Pickering Town
4-2
2-1
-
 York City B
INT CF
York City
2-1
1-1
2-6
 Barnsley T
ENG Conf
Rochdale
1-1
0-0
2-6
 York City H
ENG Conf
York City
3-0
2-0
6-2
 Yeovil Town T
ENG Conf
Tamworth
0-1
0-1
1-5
 York City T
ENG Conf
York City
2-1
1-1
9-1
 Altrincham T
ENG Conf
Boston United
0-1
0-0
2-6
 York City T
ENG Conf
York City
1-0
0-0
8-1
 Woking T
ENG Conf
Gateshead
3-1
1-0
2-3
 York City B
ENG Conf
York City
4-0
2-0
9-0
 Brackley Town T
ENG Conf
Aldershot Town
0-3
0-1
6-5
 York City T
ENG Conf
York City
3-1
2-1
13-0
 Eastleigh T
ENG Conf
Boreham Wood
3-2
0-1
5-5
 York City 1 B
ENG Conf
1 Morecambe
0-1
0-0
3-12
 York City T
ENG Conf
Scunthorpe United
0-3
0-2
1-6
 York City T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Bristol Rovers
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Bristol Rovers
0-1
0-1
2-5
 Peterborough United B
INT CF
Forest Green Rovers
2-2
2-0
9-5
 Bristol Rovers H
INT CF
Bristol Rovers
1-1
0-0
5-6
 Portsmouth H
INT CF
Bristol Rovers
1-2
1-1
3-8
 Leicester City B
INT CF
Salisbury FC
2-3
2-2
-
 Bristol Rovers B
INT CF
Weston Super Mare
0-3
0-2
4-9
 Bristol Rovers B
ENG L2
Notts County
1-1
1-0
5-3
 Bristol Rovers H
ENG L2
Bristol Rovers
4-0
2-0
1-7
 Cheltenham Town B
ENG L2
Tranmere Rovers
1-2
0-0
5-2
 Bristol Rovers B
ENG L2
1 Bristol Rovers
3-1
2-0
4-2
 Crawley Town B
ENG L2
Harrogate Town
2-3
1-0
5-4
 Bristol Rovers B
ENG L2
Bristol Rovers
1-0
0-0
5-4
 Fleetwood Town B
ENG L2
Bristol Rovers
2-0
1-0
5-7
 Accrington Stanley B
ENG L2
1 Gillingham
1-2
1-0
4-5
 Bristol Rovers B
ENG L2
Bristol Rovers
1-0
0-0
3-0
 Shrewsbury Town B
ENG L2
Bromley
1-0
1-0
9-1
 Bristol Rovers B
ENG L2
Barrow
0-2
0-1
2-6
 Bristol Rovers B
ENG L2
Bristol Rovers
2-1
0-1
7-7
 Crewe Alexandra B
ENG L2
Swindon Town
1-1
0-1
13-1
 Bristol Rovers H
ENG L2
Bristol Rovers
3-1
2-1
5-4
 Grimsby Town B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
York CityChủ
Bristol RoversKhách

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