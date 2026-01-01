Tỷ lệ kèo York City vs Bristol Rovers ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG L2
|
|York City
|
1-4
|
0-1
|
1-3
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
2-1
|
0-1
|
5-1
|York City
|B
|
ENG L2
|
|York City
|
0-0
|
0-0
|
-
|Bristol Rovers
|H
|
ENG FAC
|
|York City
|
2-3
|
0-2
|
-
|Bristol Rovers
|B
|
ENG FAC
|
|Bristol Rovers
|
3-3
|
1-2
|
-
|York City
|H
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
3-2
|
2-1
|
-
|York City
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
0-0
|
0-0
|
-
|York City
|H
|
ENG L2
|
|York City
|
4-1
|
4-1
|
-
|Bristol Rovers
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|York City
|
0-2
|
0-1
|
6-3
|Crawley Town
|B
|
INT CF
|
|York City
|
1-2
|
0-1
|
2-7
|Peterborough United
|B
|
INT CF
|
|Al-Ettifaq
|
2-2
|
1-1
|
3-2
|York City 1
|H
|
INT CF
|
|York City
|
6-0
|
2-0
|
-
|Al-Ettifaq (Youth)
|T
|
INT CF
|
|York City
|
1-5
|
0-4
|
5-1
|Sunderland A.F.C
|B
|
INT CF
|
|Pickering Town
|
4-2
|
2-1
|
-
|York City
|B
|
INT CF
|
|York City
|
2-1
|
1-1
|
2-6
|Barnsley
|T
|
ENG Conf
|
|Rochdale
|
1-1
|
0-0
|
2-6
|York City
|H
|
ENG Conf
|
|York City
|
3-0
|
2-0
|
6-2
|Yeovil Town
|T
|
ENG Conf
|
|Tamworth
|
0-1
|
0-1
|
1-5
|York City
|T
|
ENG Conf
|
|York City
|
2-1
|
1-1
|
9-1
|Altrincham
|T
|
ENG Conf
|
|Boston United
|
0-1
|
0-0
|
2-6
|York City
|T
|
ENG Conf
|
|York City
|
1-0
|
0-0
|
8-1
|Woking
|T
|
ENG Conf
|
|Gateshead
|
3-1
|
1-0
|
2-3
|York City
|B
|
ENG Conf
|
|York City
|
4-0
|
2-0
|
9-0
|Brackley Town
|T
|
ENG Conf
|
|Aldershot Town
|
0-3
|
0-1
|
6-5
|York City
|T
|
ENG Conf
|
|York City
|
3-1
|
2-1
|
13-0
|Eastleigh
|T
|
ENG Conf
|
|Boreham Wood
|
3-2
|
0-1
|
5-5
|York City 1
|B
|
ENG Conf
|
|1 Morecambe
|
0-1
|
0-0
|
3-12
|York City
|T
|
ENG Conf
|
|Scunthorpe United
|
0-3
|
0-2
|
1-6
|York City
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Bristol Rovers
|
0-1
|
0-1
|
2-5
|Peterborough United
|B
|
INT CF
|
|Forest Green Rovers
|
2-2
|
2-0
|
9-5
|Bristol Rovers
|H
|
INT CF
|
|Bristol Rovers
|
1-1
|
0-0
|
5-6
|Portsmouth
|H
|
INT CF
|
|Bristol Rovers
|
1-2
|
1-1
|
3-8
|Leicester City
|B
|
INT CF
|
|Salisbury FC
|
2-3
|
2-2
|
-
|Bristol Rovers
|B
|
INT CF
|
|Weston Super Mare
|
0-3
|
0-2
|
4-9
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Notts County
|
1-1
|
1-0
|
5-3
|Bristol Rovers
|H
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
4-0
|
2-0
|
1-7
|Cheltenham Town
|B
|
ENG L2
|
|Tranmere Rovers
|
1-2
|
0-0
|
5-2
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|1 Bristol Rovers
|
3-1
|
2-0
|
4-2
|Crawley Town
|B
|
ENG L2
|
|Harrogate Town
|
2-3
|
1-0
|
5-4
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
1-0
|
0-0
|
5-4
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
2-0
|
1-0
|
5-7
|Accrington Stanley
|B
|
ENG L2
|
|1 Gillingham
|
1-2
|
1-0
|
4-5
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
1-0
|
0-0
|
3-0
|Shrewsbury Town
|B
|
ENG L2
|
|Bromley
|
1-0
|
1-0
|
9-1
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Barrow
|
0-2
|
0-1
|
2-6
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
2-1
|
0-1
|
7-7
|Crewe Alexandra
|B
|
ENG L2
|
|Swindon Town
|
1-1
|
0-1
|
13-1
|Bristol Rovers
|H
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
3-1
|
2-1
|
5-4
|Grimsby Town
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|York City
|Chủ
|Bristol Rovers
|Khách
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