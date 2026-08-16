Tỷ lệ kèo Gillingham vs Walsall ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG L2
|
|Walsall
|
2-2
|
1-0
|
5-3
|Gillingham
|H
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-0
|
0-0
|
5-2
|Walsall
|T
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
0-0
|
0-0
|
1-2
|Walsall
|H
|
ENG L2
|
|Walsall
|
1-1
|
0-0
|
8-1
|Gillingham
|H
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-1
|
0-0
|
5-4
|Walsall
|H
|
ENG L2
|
|Walsall
|
4-1
|
2-0
|
0-4
|Gillingham
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
2-0
|
0-0
|
7-4
|Gillingham
|B
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
0-0
|
0-0
|
6-5
|Walsall
|H
|
ENG L1
|
|Gillingham
|
0-3
|
0-2
|
7-2
|Walsall
|B
|
ENG L1
|
|Walsall
|
2-1
|
2-0
|
3-8
|Gillingham
|B
|
ENG L1
|
|Gillingham
|
0-0
|
0-0
|
5-0
|Walsall
|H
|
ENG L1
|
|Walsall
|
0-1
|
0-1
|
9-3
|Gillingham
|T
|
ENG L1
|
|Walsall
|
1-2
|
1-1
|
11-3
|Gillingham
|T
|
ENG L1
|
|Gillingham
|
1-1
|
1-0
|
5-2
|Walsall
|H
|
ENG L1
|
|Gillingham
|
1-2
|
0-0
|
6-5
|Walsall
|B
|
ENG L1
|
|Walsall
|
3-2
|
2-2
|
6-6
|Gillingham
|B
|
ENG L1
|
|Walsall
|
1-1
|
0-0
|
8-4
|Gillingham
|H
|
ENG L1
|
|Gillingham
|
0-0
|
0-0
|
6-5
|Walsall
|H
|
ENG L1
|
|Walsall
|
1-1
|
0-0
|
9-5
|Gillingham
|H
|
ENG L1
|
|Gillingham
|
2-2
|
0-0
|
-
|Walsall
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Gillingham
|
0-3
|
0-1
|
2-9
|Luton Town
|B
|
INT CF
|
|Ebbsfleet United
|
1-2
|
1-1
|
7-3
|Gillingham
|T
|
INT CF
|
|Gillingham
|
1-0
|
1-0
|
3-6
|Millwall
|T
|
INT CF
|
|Gillingham
|
0-1
|
0-0
|
1-4
|Charlton Athletic
|B
|
INT CF
|
|Dover Athletic
|
0-3
|
0-1
|
-
|Gillingham
|T
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-0
|
0-0
|
2-5
|Shrewsbury Town
|T
|
ENG L2
|
|Barnet
|
6-2
|
5-1
|
9-3
|Gillingham
|B
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-4
|
0-1
|
5-3
|Grimsby Town
|B
|
ENG L2
|
|Cheltenham Town
|
2-1
|
0-1
|
8-4
|Gillingham
|B
|
ENG L2
|
|Salford City
|
0-0
|
0-0
|
3-5
|Gillingham
|H
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
2-0
|
1-0
|
6-2
|Accrington Stanley 2
|T
|
ENG L2
|
|Walsall
|
2-2
|
1-0
|
5-3
|Gillingham
|H
|
ENG L2
|
|Crawley Town
|
2-0
|
0-0
|
2-7
|Gillingham
|B
|
ENG L2
|
|1 Gillingham
|
1-2
|
1-0
|
4-5
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
0-2
|
0-0
|
9-2
|Swindon Town
|B
|
ENG L2
|
|Cambridge United
|
5-0
|
2-0
|
8-1
|Gillingham
|B
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-5
|
0-3
|
3-5
|Milton Keynes Dons
|B
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-1
|
0-0
|
1-3
|Fleetwood Town
|H
|
ENG L2
|
|Barrow
|
0-1
|
0-0
|
3-8
|Gillingham
|T
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
0-3
|
0-2
|
10-2
|Oldham Athletic
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Bristol City
|
0-1
|
0-0
|
13-4
|Walsall
|B
|
INT CF
|
|Walsall
|
0-0
|
0-0
|
1-2
|Notts County
|H
|
INT CF
|
|AFC Telford United
|
1-0
|
1-0
|
1-4
|Walsall
|B
|
INT CF
|
|Walsall
|
0-5
|
0-3
|
6-4
|Aston Villa
|B
|
INT CF
|
|Leamington
|
0-0
|
0-0
|
1-7
|Walsall
|H
|
ENG L2
|
|Bromley
|
3-1
|
1-0
|
11-5
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
0-2
|
0-1
|
10-3
|Harrogate Town
|B
|
ENG L2
|
|Barrow
|
1-3
|
0-2
|
5-3
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
0-4
|
0-0
|
0-5
|Cheltenham Town
|B
|
ENG L2
|
|Swindon Town
|
2-1
|
0-0
|
4-8
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
2-2
|
1-0
|
5-3
|Gillingham
|H
|
ENG L2
|
|Colchester United
|
1-1
|
0-0
|
9-8
|Walsall
|H
|
ENG L2
|
|Walsall
|
2-1
|
0-1
|
7-5
|Newport County
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
0-0
|
0-0
|
6-4
|Cambridge United
|H
|
ENG L2
|
|Crewe Alexandra
|
0-3
|
0-1
|
4-1
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Salford City
|
1-0
|
0-0
|
11-2
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
1-2
|
1-0
|
5-2
|Notts County
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
0-1
|
0-1
|
5-5
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L2
|
|1 Shrewsbury Town
|
1-2
|
1-1
|
8-2
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Walsall
|
0-2
|
0-1
|
2-7
|Milton Keynes Dons
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Gillingham
|Chủ
|Walsall
|Khách
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