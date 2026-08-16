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Gillingham
VS
Walsall
Địa điểm: Priestfield Stadium Thời tiết:  ,20℃～21℃

Tỷ lệ kèo Gillingham vs Walsall ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG L2
Walsall
2-2
1-0
5-3
 Gillingham H
ENG L2
Gillingham
1-0
0-0
5-2
 Walsall T
ENG L2
Gillingham
0-0
0-0
1-2
 Walsall H
ENG L2
Walsall
1-1
0-0
8-1
 Gillingham H
ENG L2
Gillingham
1-1
0-0
5-4
 Walsall H
ENG L2
Walsall
4-1
2-0
0-4
 Gillingham B
ENG L2
Walsall
2-0
0-0
7-4
 Gillingham B
ENG L2
Gillingham
0-0
0-0
6-5
 Walsall H
ENG L1
Gillingham
0-3
0-2
7-2
 Walsall B
ENG L1
Walsall
2-1
2-0
3-8
 Gillingham B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Gillingham
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Gillingham
0-3
0-1
2-9
 Luton Town B
INT CF
Ebbsfleet United
1-2
1-1
7-3
 Gillingham T
INT CF
Gillingham
1-0
1-0
3-6
 Millwall T
INT CF
Gillingham
0-1
0-0
1-4
 Charlton Athletic B
INT CF
Dover Athletic
0-3
0-1
-
 Gillingham T
ENG L2
Gillingham
1-0
0-0
2-5
 Shrewsbury Town T
ENG L2
Barnet
6-2
5-1
9-3
 Gillingham B
ENG L2
Gillingham
1-4
0-1
5-3
 Grimsby Town B
ENG L2
Cheltenham Town
2-1
0-1
8-4
 Gillingham B
ENG L2
Salford City
0-0
0-0
3-5
 Gillingham H
ENG L2
Gillingham
2-0
1-0
6-2
 Accrington Stanley 2 T
ENG L2
Walsall
2-2
1-0
5-3
 Gillingham H
ENG L2
Crawley Town
2-0
0-0
2-7
 Gillingham B
ENG L2
1 Gillingham
1-2
1-0
4-5
 Bristol Rovers B
ENG L2
Gillingham
0-2
0-0
9-2
 Swindon Town B
ENG L2
Cambridge United
5-0
2-0
8-1
 Gillingham B
ENG L2
Gillingham
1-5
0-3
3-5
 Milton Keynes Dons B
ENG L2
Gillingham
1-1
0-0
1-3
 Fleetwood Town H
ENG L2
Barrow
0-1
0-0
3-8
 Gillingham T
ENG L2
Gillingham
0-3
0-2
10-2
 Oldham Athletic B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Walsall
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Bristol City
0-1
0-0
13-4
 Walsall B
INT CF
Walsall
0-0
0-0
1-2
 Notts County H
INT CF
AFC Telford United
1-0
1-0
1-4
 Walsall B
INT CF
Walsall
0-5
0-3
6-4
 Aston Villa B
INT CF
Leamington
0-0
0-0
1-7
 Walsall H
ENG L2
Bromley
3-1
1-0
11-5
 Walsall B
ENG L2
Walsall
0-2
0-1
10-3
 Harrogate Town B
ENG L2
Barrow
1-3
0-2
5-3
 Walsall B
ENG L2
Walsall
0-4
0-0
0-5
 Cheltenham Town B
ENG L2
Swindon Town
2-1
0-0
4-8
 Walsall B
ENG L2
Walsall
2-2
1-0
5-3
 Gillingham H
ENG L2
Colchester United
1-1
0-0
9-8
 Walsall H
ENG L2
Walsall
2-1
0-1
7-5
 Newport County B
ENG L2
Walsall
0-0
0-0
6-4
 Cambridge United H
ENG L2
Crewe Alexandra
0-3
0-1
4-1
 Walsall B
ENG L2
Salford City
1-0
0-0
11-2
 Walsall B
ENG L2
Walsall
1-2
1-0
5-2
 Notts County B
ENG L2
Walsall
0-1
0-1
5-5
 Fleetwood Town B
ENG L2
1 Shrewsbury Town
1-2
1-1
8-2
 Walsall B
ENG L2
Walsall
0-2
0-1
2-7
 Milton Keynes Dons B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
GillinghamChủ
WalsallKhách

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