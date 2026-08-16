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Tỷ lệ kèo Chesterfield vs Fleetwood Town ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Fleetwood Town
1-0
1-0
7-9
 Chesterfield B
ENG L2
Fleetwood Town
1-1
0-0
4-6
 Chesterfield H
ENG L2
Chesterfield
1-1
1-1
9-9
 Fleetwood Town H
ENG L2
Chesterfield
3-0
0-0
9-2
 Fleetwood Town T
ENG L2
Fleetwood Town
2-0
1-0
5-5
 Chesterfield B
ENG JPT
Fleetwood Town
2-0
1-0
4-1
 Chesterfield B
ENG L1
Fleetwood Town
2-1
1-0
10-10
 Chesterfield B
ENG L1
Chesterfield
0-1
0-1
9-2
 Fleetwood Town B
ENG L1
Chesterfield
0-0
0-0
5-4
 Fleetwood Town H
ENG L1
Fleetwood Town
0-1
0-1
1-2
 Chesterfield T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Chesterfield
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Fleetwood Town
1-0
1-0
7-9
 Chesterfield B
INT CF
Scunthorpe United
1-1
0-0
-
 Chesterfield H
INT CF
Halifax Town
3-2
1-0
7-2
 Chesterfield B
INT CF
Chesterfield
0-0
0-0
5-8
 Sheffield United H
ENG L2
Notts County
0-0
0-0
3-8
 Chesterfield H
ENG L2
Chesterfield
0-1
0-1
3-3
 Notts County B
ENG L2
Swindon Town
1-2
1-1
8-3
 Chesterfield T
ENG L2
Chesterfield
2-0
1-0
0-3
 Crewe Alexandra T
ENG L2
Fleetwood Town
1-1
0-0
4-6
 Chesterfield 1 H
ENG L2
Chesterfield
2-1
2-1
8-4
 Grimsby Town T
ENG L2
Chesterfield
1-1
1-0
6-7
 Tranmere Rovers H
ENG L2
Barrow
0-1
0-0
1-12
 Chesterfield T
ENG L2
Chesterfield
1-0
1-0
6-1
 Cheltenham Town T
ENG L2
Accrington Stanley
0-1
0-0
4-7
 Chesterfield T
ENG L2
Chesterfield
0-3
0-2
13-4
 Oldham Athletic B
ENG L2
1 Notts County
2-3
2-2
2-5
 Chesterfield T
ENG L2
Chesterfield
2-3
1-1
8-1
 Shrewsbury Town B
ENG L2
Chesterfield
3-0
2-0
4-4
 Colchester United T
ENG L2
Barnet
1-0
0-0
4-4
 Chesterfield B
ENG L2
Crawley Town
1-1
0-1
4-4
 Chesterfield H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Fleetwood Town
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Fleetwood Town
1-0
1-0
7-9
 Chesterfield B
INT CF
Hartlepool United
1-0
0-0
5-4
 Fleetwood Town B
INT CF
Fleetwood Town
1-1
0-0
6-6
 Bolton Wanderers H
INT CF
Fleetwood Town
2-1
1-1
7-6
 Huddersfield Town B
INT CF
Southport FC
0-2
0-1
-
 Fleetwood Town B
INT CF
Fleetwood Town
2-0
1-0
-
 Chester FC B
INT CF
Bamber Bridge
0-5
0-1
-
 Fleetwood Town B
ENG L2
Fleetwood Town
1-1
1-1
5-3
 Milton Keynes Dons H
ENG L2
Shrewsbury Town
2-2
0-1
5-2
 Fleetwood Town H
ENG L2
Fleetwood Town
1-1
0-0
4-6
 Chesterfield H
ENG L2
Accrington Stanley
1-2
0-1
4-8
 Fleetwood Town B
ENG L2
1 Fleetwood Town
2-5
0-1
9-6
 Barnet B
ENG L2
Bristol Rovers
1-0
0-0
5-4
 Fleetwood Town B
ENG L2
Swindon Town
1-1
1-0
6-9
 Fleetwood Town H
ENG L2
Fleetwood Town
1-0
0-0
4-10
 Crawley Town B
ENG L2
Grimsby Town
1-0
0-0
10-1
 Fleetwood Town B
ENG L2
Fleetwood Town
0-0
0-0
9-3
 Tranmere Rovers H
ENG L2
Fleetwood Town
2-2
2-0
8-2
 Cheltenham Town H
ENG L2
Gillingham
1-1
0-0
1-3
 Fleetwood Town H
ENG L2
Walsall
0-1
0-1
5-5
 Fleetwood Town B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
ChesterfieldChủ
Fleetwood TownKhách

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