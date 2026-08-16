Tỷ lệ kèo Chesterfield vs Fleetwood Town ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Fleetwood Town
|
1-0
|
1-0
|
7-9
|Chesterfield
|B
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
0-0
|
4-6
|Chesterfield
|H
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
1-1
|
1-1
|
9-9
|Fleetwood Town
|H
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
3-0
|
0-0
|
9-2
|Fleetwood Town
|T
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
2-0
|
1-0
|
5-5
|Chesterfield
|B
|
ENG JPT
|
|Fleetwood Town
|
2-0
|
1-0
|
4-1
|Chesterfield
|B
|
ENG L1
|
|Fleetwood Town
|
2-1
|
1-0
|
10-10
|Chesterfield
|B
|
ENG L1
|
|Chesterfield
|
0-1
|
0-1
|
9-2
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L1
|
|Chesterfield
|
0-0
|
0-0
|
5-4
|Fleetwood Town
|H
|
ENG L1
|
|Fleetwood Town
|
0-1
|
0-1
|
1-2
|Chesterfield
|T
|
ENG L1
|
|Chesterfield
|
3-0
|
2-0
|
8-2
|Fleetwood Town
|T
|
ENG L1
|
|Fleetwood Town
|
0-0
|
0-0
|
6-6
|Chesterfield
|H
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
2-1
|
0-1
|
-
|Fleetwood Town
|T
|
ENG JPT
|
|Chesterfield
|
0-1
|
0-0
|
8-6
|Fleetwood Town
|B
|
ENG JPT
|
|Fleetwood Town
|
1-3
|
1-2
|
-
|Chesterfield
|T
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
0-0
|
-
|Chesterfield
|H
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-3
|
0-2
|
-
|Chesterfield
|T
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
1-2
|
1-1
|
-
|Fleetwood Town
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Fleetwood Town
|
1-0
|
1-0
|
7-9
|Chesterfield
|B
|
INT CF
|
|Scunthorpe United
|
1-1
|
0-0
|
-
|Chesterfield
|H
|
INT CF
|
|Halifax Town
|
3-2
|
1-0
|
7-2
|Chesterfield
|B
|
INT CF
|
|Chesterfield
|
0-0
|
0-0
|
5-8
|Sheffield United
|H
|
ENG L2
|
|Notts County
|
0-0
|
0-0
|
3-8
|Chesterfield
|H
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
0-1
|
0-1
|
3-3
|Notts County
|B
|
ENG L2
|
|Swindon Town
|
1-2
|
1-1
|
8-3
|Chesterfield
|T
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
2-0
|
1-0
|
0-3
|Crewe Alexandra
|T
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
0-0
|
4-6
|Chesterfield 1
|H
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
2-1
|
2-1
|
8-4
|Grimsby Town
|T
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
1-1
|
1-0
|
6-7
|Tranmere Rovers
|H
|
ENG L2
|
|Barrow
|
0-1
|
0-0
|
1-12
|Chesterfield
|T
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
1-0
|
1-0
|
6-1
|Cheltenham Town
|T
|
ENG L2
|
|Accrington Stanley
|
0-1
|
0-0
|
4-7
|Chesterfield
|T
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
0-3
|
0-2
|
13-4
|Oldham Athletic
|B
|
ENG L2
|
|1 Notts County
|
2-3
|
2-2
|
2-5
|Chesterfield
|T
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
2-3
|
1-1
|
8-1
|Shrewsbury Town
|B
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
3-0
|
2-0
|
4-4
|Colchester United
|T
|
ENG L2
|
|Barnet
|
1-0
|
0-0
|
4-4
|Chesterfield
|B
|
ENG L2
|
|Crawley Town
|
1-1
|
0-1
|
4-4
|Chesterfield
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Fleetwood Town
|
1-0
|
1-0
|
7-9
|Chesterfield
|B
|
INT CF
|
|Hartlepool United
|
1-0
|
0-0
|
5-4
|Fleetwood Town
|B
|
INT CF
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
0-0
|
6-6
|Bolton Wanderers
|H
|
INT CF
|
|Fleetwood Town
|
2-1
|
1-1
|
7-6
|Huddersfield Town
|B
|
INT CF
|
|Southport FC
|
0-2
|
0-1
|
-
|Fleetwood Town
|B
|
INT CF
|
|Fleetwood Town
|
2-0
|
1-0
|
-
|Chester FC
|B
|
INT CF
|
|Bamber Bridge
|
0-5
|
0-1
|
-
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
1-1
|
5-3
|Milton Keynes Dons
|H
|
ENG L2
|
|Shrewsbury Town
|
2-2
|
0-1
|
5-2
|Fleetwood Town
|H
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
0-0
|
4-6
|Chesterfield
|H
|
ENG L2
|
|Accrington Stanley
|
1-2
|
0-1
|
4-8
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L2
|
|1 Fleetwood Town
|
2-5
|
0-1
|
9-6
|Barnet
|B
|
ENG L2
|
|Bristol Rovers
|
1-0
|
0-0
|
5-4
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L2
|
|Swindon Town
|
1-1
|
1-0
|
6-9
|Fleetwood Town
|H
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
1-0
|
0-0
|
4-10
|Crawley Town
|B
|
ENG L2
|
|Grimsby Town
|
1-0
|
0-0
|
10-1
|Fleetwood Town
|B
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
0-0
|
0-0
|
9-3
|Tranmere Rovers
|H
|
ENG L2
|
|Fleetwood Town
|
2-2
|
2-0
|
8-2
|Cheltenham Town
|H
|
ENG L2
|
|Gillingham
|
1-1
|
0-0
|
1-3
|Fleetwood Town
|H
|
ENG L2
|
|Walsall
|
0-1
|
0-1
|
5-5
|Fleetwood Town
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chesterfield
|Chủ
|Fleetwood Town
|Khách
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