Tỷ lệ kèo FK Rudar Pljevlja vs FK Iskra Danilovgrad ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
3-1
|
2-0
|
5-4
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-2
|
0-1
|
2-4
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
2-0
|
2-0
|
3-3
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-1
|
0-0
|
5-4
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-2
|
0-0
|
3-3
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-2
|
0-0
|
4-5
|FK Rudar Pljevlja
|T
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-0
|
0-0
|
5-4
|FK Iskra Danilovgrad
|H
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-2
|
0-1
|
2-0
|FK Rudar Pljevlja
|T
|
MNE CUP
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
1-2
|
0-1
|
4-6
|FK Rudar Pljevlja
|T
|
MNE D1
|
|FK Rudar Pljevlja
|
3-1
|
2-0
|
5-7
|FK Iskra Danilovgrad
|T
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
2-1
|
1-0
|
4-5
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D1
|
|FK Rudar Pljevlja
|
3-1
|
1-0
|
-
|FK Iskra Danilovgrad
|T
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-0
|
0-0
|
-
|FK Rudar Pljevlja
|H
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
3-1
|
2-0
|
2-3
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D1
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-3
|
0-1
|
5-2
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
1-0
|
1-0
|
2-7
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D1
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-0
|
0-0
|
5-2
|FK Iskra Danilovgrad
|H
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
2-0
|
1-0
|
3-8
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D1
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|FK Iskra Danilovgrad
|H
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-1
|
0-0
|
-
|FK Rudar Pljevlja
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
5-0
|
4-0
|
6-5
|Brskovo 1
|T
|
MNE D2
|
|Brskovo
|
1-2
|
0-0
|
2-5
|FK Rudar Pljevlja
|T
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
3-1
|
2-0
|
5-4
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-0
|
0-0
|
5-2
|FK Podgorica
|H
|
MNE D2
|
|OSK Igalo
|
0-0
|
0-0
|
6-2
|FK Rudar Pljevlja
|H
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
1-2
|
1-2
|
1-6
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|FK Berane
|
0-1
|
0-0
|
5-3
|FK Rudar Pljevlja
|T
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
4-1
|
2-0
|
5-4
|KOM Podgorica 1
|T
|
MNE D2
|
|2 FK Rudar Pljevlja
|
1-1
|
1-0
|
4-7
|Internacional Podgorica
|H
|
MNE D2
|
|Otrant
|
4-0
|
2-0
|
9-0
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
1-2
|
1-1
|
1-5
|FK Grbalj Radanovici
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-2
|
0-1
|
2-4
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-2
|
0-0
|
9-1
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
2-0
|
2-0
|
4-3
|OSK Igalo
|T
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-0
|
0-0
|
6-5
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-0
|
0-0
|
1-2
|FK Berane
|H
|
MNE D2
|
|KOM Podgorica
|
4-0
|
1-0
|
7-1
|FK Rudar Pljevlja 1
|B
|
MNE D2
|
|Internacional Podgorica
|
1-0
|
0-0
|
2-7
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
1-1
|
1-1
|
2-5
|Otrant
|H
|
INT CF
|
|Karlovac
|
4-0
|
1-0
|
8-2
|FK Rudar Pljevlja
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
2-0
|
0-0
|
-
|Lovcen Cetinje
|B
|
INT CF
|
|FK Buducnost Podgorica
|
2-0
|
0-0
|
-
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D1
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
1-5
|
0-2
|
4-4
|Jezero Plav
|B
|
MNE D1
|
|Jezero Plav
|
3-0
|
2-0
|
3-7
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
3-1
|
2-0
|
5-4
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|Internacional Podgorica
|
1-3
|
1-3
|
4-3
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
2-2
|
1-0
|
3-2
|Otrant
|H
|
MNE D2
|
|FK Grbalj Radanovici
|
2-2
|
1-1
|
7-2
|FK Iskra Danilovgrad
|H
|
MNE D2
|
|KOM Podgorica
|
1-2
|
0-2
|
13-1
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-0
|
0-0
|
6-5
|FK Podgorica
|H
|
MNE D2
|
|1 OSK Igalo
|
0-1
|
0-0
|
0-6
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
1-0
|
0-0
|
6-4
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|FK Berane
|
2-0
|
0-0
|
3-1
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-2
|
0-1
|
2-4
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
4-1
|
1-1
|
2-6
|Internacional Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|Otrant
|
2-2
|
1-0
|
5-7
|FK Iskra Danilovgrad
|H
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
5-1
|
1-1
|
3-5
|FK Grbalj Radanovici
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
1-0
|
1-0
|
2-5
|KOM Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
0-1
|
0-0
|
4-3
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-0
|
0-0
|
5-2
|OSK Igalo
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|FK Rudar Pljevlja
|Chủ
|FK Iskra Danilovgrad
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]