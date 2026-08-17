GMT +7
Hạng 2 Montenegro
Địa điểm: Gradski stadion Tetovo Thời tiết: Nắng ,25°C

Tỷ lệ kèo FK Rudar Pljevlja vs FK Iskra Danilovgrad ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
3-1
2-0
5-4
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-2
0-1
2-4
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
2-0
2-0
3-3
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-1
0-0
5-4
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-2
0-0
3-3
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
0-2
0-0
4-5
 FK Rudar Pljevlja T
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-0
0-0
5-4
 FK Iskra Danilovgrad H
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
0-2
0-1
2-0
 FK Rudar Pljevlja T
MNE CUP
FK Iskra Danilovgrad
1-2
0-1
4-6
 FK Rudar Pljevlja T
MNE D1
FK Rudar Pljevlja
3-1
2-0
5-7
 FK Iskra Danilovgrad T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

FK Rudar Pljevlja
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
5-0
4-0
6-5
 Brskovo 1 T
MNE D2
Brskovo
1-2
0-0
2-5
 FK Rudar Pljevlja T
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
3-1
2-0
5-4
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-0
0-0
5-2
 FK Podgorica H
MNE D2
OSK Igalo
0-0
0-0
6-2
 FK Rudar Pljevlja H
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
1-2
1-2
1-6
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
FK Berane
0-1
0-0
5-3
 FK Rudar Pljevlja T
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
4-1
2-0
5-4
 KOM Podgorica 1 T
MNE D2
2 FK Rudar Pljevlja
1-1
1-0
4-7
 Internacional Podgorica H
MNE D2
Otrant
4-0
2-0
9-0
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
1-2
1-1
1-5
 FK Grbalj Radanovici B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-2
0-1
2-4
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Podgorica
3-2
0-0
9-1
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
2-0
2-0
4-3
 OSK Igalo T
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-0
0-0
6-5
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-0
0-0
1-2
 FK Berane H
MNE D2
KOM Podgorica
4-0
1-0
7-1
 FK Rudar Pljevlja 1 B
MNE D2
Internacional Podgorica
1-0
0-0
2-7
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
1-1
1-1
2-5
 Otrant H
INT CF
Karlovac
4-0
1-0
8-2
 FK Rudar Pljevlja B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
FK Iskra Danilovgrad
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
FK Iskra Danilovgrad
2-0
0-0
-
 Lovcen Cetinje B
INT CF
FK Buducnost Podgorica
2-0
0-0
-
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D1
FK Iskra Danilovgrad
1-5
0-2
4-4
 Jezero Plav B
MNE D1
Jezero Plav
3-0
2-0
3-7
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
3-1
2-0
5-4
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
Internacional Podgorica
1-3
1-3
4-3
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
2-2
1-0
3-2
 Otrant H
MNE D2
FK Grbalj Radanovici
2-2
1-1
7-2
 FK Iskra Danilovgrad H
MNE D2
KOM Podgorica
1-2
0-2
13-1
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
0-0
0-0
6-5
 FK Podgorica H
MNE D2
1 OSK Igalo
0-1
0-0
0-6
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
1-0
0-0
6-4
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
FK Berane
2-0
0-0
3-1
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-2
0-1
2-4
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
4-1
1-1
2-6
 Internacional Podgorica B
MNE D2
Otrant
2-2
1-0
5-7
 FK Iskra Danilovgrad H
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
5-1
1-1
3-5
 FK Grbalj Radanovici B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
1-0
1-0
2-5
 KOM Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
0-1
0-0
4-3
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
0-0
0-0
5-2
 OSK Igalo H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
FK Rudar PljevljaChủ
FK Iskra DanilovgradKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2