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Tỷ lệ kèo Lovcen Cetinje vs FK Podgorica ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-2
0-1
7-3
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
1-0
1-0
3-11
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
Lovcen Cetinje
0-1
0-1
2-2
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
0-1
0-0
3-5
 Lovcen Cetinje T
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-5
0-2
5-1
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
1-1
0-1
8-5
 Lovcen Cetinje H
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-4
1-3
7-6
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
3-1
1-1
4-4
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-1
0-0
1-5
 FK Podgorica H
MNE D2
FK Podgorica
2-2
0-1
4-2
 Lovcen Cetinje H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Lovcen Cetinje
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
FK Iskra Danilovgrad
2-0
0-0
-
 Lovcen Cetinje B
INT CF
FK Mladost DG
1-1
1-0
7-1
 Lovcen Cetinje H
INT CF
Lovcen Cetinje
1-0
0-0
-
 FK Adria Podgorica T
MNE D2
OSK Igalo
2-4
0-1
1-5
 Lovcen Cetinje T
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-0
0-0
11-3
 KOM Podgorica T
MNE D2
Lovcen Cetinje
0-0
0-0
9-3
 FK Berane H
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
1-2
1-2
1-6
 Lovcen Cetinje T
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-0
0-0
9-2
 Internacional Podgorica T
MNE D2
Otrant
2-1
2-0
5-3
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
1 Lovcen Cetinje
0-2
0-1
3-6
 FK Grbalj Radanovici B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
1-0
0-0
6-4
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-2
0-1
7-3
 FK Podgorica B
MNE D2
Lovcen Cetinje
0-0
0-0
3-0
 OSK Igalo H
MNE D2
KOM Podgorica
0-0
0-0
8-3
 Lovcen Cetinje H
MNE D2
FK Berane
1-1
0-0
1-3
 Lovcen Cetinje 1 H
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-0
0-0
6-5
 FK Rudar Pljevlja T
MNE D2
Internacional Podgorica
2-2
2-1
2-3
 Lovcen Cetinje H
MNE D2
Lovcen Cetinje
4-2
1-1
1-8
 Otrant 1 T
MNE D2
FK Grbalj Radanovici
1-0
0-0
6-2
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
Lovcen Cetinje
2-0
2-0
4-3
 FK Iskra Danilovgrad T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
FK Podgorica
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
MNE D2
FK Podgorica
3-1
1-1
6-3
 FK Berane B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
0-0
0-0
5-2
 FK Podgorica H
MNE D2
FK Podgorica
5-2
4-2
2-2
 Internacional Podgorica B
MNE D2
Otrant
1-0
1-0
1-3
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
3-2
2-0
5-6
 FK Grbalj Radanovici B
MNE D2
FK Iskra Danilovgrad
0-0
0-0
6-5
 FK Podgorica H
MNE D2
KOM Podgorica
1-0
0-0
3-6
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
2-0
2-0
8-2
 OSK Igalo B
MNE D2
Lovcen Cetinje
1-2
0-1
7-3
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Berane
2-1
2-1
0-2
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
3-2
0-0
9-1
 FK Rudar Pljevlja B
MNE D2
1 Internacional Podgorica
0-4
0-2
7-8
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
0-3
0-1
5-4
 Otrant B
MNE D2
FK Grbalj Radanovici
3-1
0-0
6-5
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
0-1
0-0
4-3
 FK Iskra Danilovgrad B
MNE D2
FK Podgorica
1-0
0-0
4-2
 KOM Podgorica B
MNE D2
OSK Igalo
0-3
0-1
7-3
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Rudar Pljevlja
4-0
3-0
3-3
 FK Podgorica B
MNE D2
FK Podgorica
1-0
1-0
3-11
 Lovcen Cetinje B
MNE D2
FK Podgorica
0-0
0-0
5-7
 FK Berane H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Lovcen CetinjeChủ
FK PodgoricaKhách

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