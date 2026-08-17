Tỷ lệ kèo Lovcen Cetinje vs FK Podgorica ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-2
|
0-1
|
7-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
1-0
|
1-0
|
3-11
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
0-1
|
0-1
|
2-2
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
0-1
|
0-0
|
3-5
|Lovcen Cetinje
|T
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-5
|
0-2
|
5-1
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
1-1
|
0-1
|
8-5
|Lovcen Cetinje
|H
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-4
|
1-3
|
7-6
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-1
|
1-1
|
4-4
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-1
|
0-0
|
1-5
|FK Podgorica
|H
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
2-2
|
0-1
|
4-2
|Lovcen Cetinje
|H
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-4
|
1-3
|
3-2
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
6-0
|
4-0
|
2-2
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-1
|
0-0
|
6-1
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-1
|
1-0
|
3-4
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
0-3
|
0-1
|
4-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE CUP
|
|FK Podgorica
|
3-2
|
0-1
|
1-6
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE CUP
|
|Lovcen Cetinje
|
3-0
|
3-0
|
12-1
|FK Podgorica
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
2-0
|
0-0
|
-
|Lovcen Cetinje
|B
|
INT CF
|
|FK Mladost DG
|
1-1
|
1-0
|
7-1
|Lovcen Cetinje
|H
|
INT CF
|
|Lovcen Cetinje
|
1-0
|
0-0
|
-
|FK Adria Podgorica
|T
|
MNE D2
|
|OSK Igalo
|
2-4
|
0-1
|
1-5
|Lovcen Cetinje
|T
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-0
|
0-0
|
11-3
|KOM Podgorica
|T
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
0-0
|
0-0
|
9-3
|FK Berane
|H
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
1-2
|
1-2
|
1-6
|Lovcen Cetinje
|T
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-0
|
0-0
|
9-2
|Internacional Podgorica
|T
|
MNE D2
|
|Otrant
|
2-1
|
2-0
|
5-3
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|1 Lovcen Cetinje
|
0-2
|
0-1
|
3-6
|FK Grbalj Radanovici
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
1-0
|
0-0
|
6-4
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-2
|
0-1
|
7-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
0-0
|
0-0
|
3-0
|OSK Igalo
|H
|
MNE D2
|
|KOM Podgorica
|
0-0
|
0-0
|
8-3
|Lovcen Cetinje
|H
|
MNE D2
|
|FK Berane
|
1-1
|
0-0
|
1-3
|Lovcen Cetinje 1
|H
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-0
|
0-0
|
6-5
|FK Rudar Pljevlja
|T
|
MNE D2
|
|Internacional Podgorica
|
2-2
|
2-1
|
2-3
|Lovcen Cetinje
|H
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
4-2
|
1-1
|
1-8
|Otrant 1
|T
|
MNE D2
|
|FK Grbalj Radanovici
|
1-0
|
0-0
|
6-2
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
2-0
|
2-0
|
4-3
|FK Iskra Danilovgrad
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-1
|
1-1
|
6-3
|FK Berane
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
0-0
|
0-0
|
5-2
|FK Podgorica
|H
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
5-2
|
4-2
|
2-2
|Internacional Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|Otrant
|
1-0
|
1-0
|
1-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-2
|
2-0
|
5-6
|FK Grbalj Radanovici
|B
|
MNE D2
|
|FK Iskra Danilovgrad
|
0-0
|
0-0
|
6-5
|FK Podgorica
|H
|
MNE D2
|
|KOM Podgorica
|
1-0
|
0-0
|
3-6
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
2-0
|
2-0
|
8-2
|OSK Igalo
|B
|
MNE D2
|
|Lovcen Cetinje
|
1-2
|
0-1
|
7-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Berane
|
2-1
|
2-1
|
0-2
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
3-2
|
0-0
|
9-1
|FK Rudar Pljevlja
|B
|
MNE D2
|
|1 Internacional Podgorica
|
0-4
|
0-2
|
7-8
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
0-3
|
0-1
|
5-4
|Otrant
|B
|
MNE D2
|
|FK Grbalj Radanovici
|
3-1
|
0-0
|
6-5
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
0-1
|
0-0
|
4-3
|FK Iskra Danilovgrad
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
1-0
|
0-0
|
4-2
|KOM Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|OSK Igalo
|
0-3
|
0-1
|
7-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Rudar Pljevlja
|
4-0
|
3-0
|
3-3
|FK Podgorica
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
1-0
|
1-0
|
3-11
|Lovcen Cetinje
|B
|
MNE D2
|
|FK Podgorica
|
0-0
|
0-0
|
5-7
|FK Berane
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Lovcen Cetinje
|Chủ
|FK Podgorica
|Khách
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