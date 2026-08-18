Tỷ lệ kèo Pelister Bitola vs Kamjani ngày 17/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Pogradeci
|
4-2
|
1-1
|
-
|Pelister Bitola
|B
|
INT CF
|
|Shkendija Haracine
|
0-1
|
0-0
|
-
|Pelister Bitola
|T
|
INT CF
|
|Pelister Bitola
|
1-2
|
0-1
|
-
|FK Ohrid 2004
|B
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
1-1
|
0-0
|
10-1
|Shkendija Haracine
|H
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
1-0
|
1-0
|
6-0
|FK Bashkimi
|T
|
MKD D1
|
|FK Tikves Kavadarci
|
2-2
|
2-0
|
7-8
|Pelister Bitola
|H
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
7-0
|
4-0
|
10-0
|FK Shkupi
|T
|
MKD D1
|
|Rabotnicki Skopje
|
3-3
|
2-1
|
2-9
|Pelister Bitola
|H
|
MKD D1
|
|Academy Pandev
|
0-1
|
0-1
|
2-5
|Pelister Bitola
|T
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
2-0
|
0-0
|
8-3
|FK Makedonija Gjorce Petrov 1
|T
|
MKD D1
|
|KF Arsimi
|
1-0
|
1-0
|
0-7
|Pelister Bitola
|B
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
0-0
|
0-0
|
1-7
|FC Vardar Skopje
|H
|
MKD D1
|
|FK Shkendija 79
|
1-2
|
1-1
|
11-1
|Pelister Bitola
|T
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
0-2
|
0-1
|
2-4
|FC Struga Trim Lum
|B
|
MKD D1
|
|Sileks
|
0-0
|
0-0
|
6-2
|Pelister Bitola
|H
|
MKD D1
|
|FK Tikves Kavadarci
|
1-0
|
1-0
|
3-8
|Pelister Bitola
|B
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
0-0
|
0-0
|
6-5
|Sileks
|H
|
MKD D1
|
|FK Shkendija 79
|
2-1
|
1-1
|
7-4
|Pelister Bitola
|B
|
MKD D1
|
|Pelister Bitola
|
1-1
|
0-1
|
4-7
|FC Struga Trim Lum
|H
|
MKD D1
|
|FK Bashkimi
|
1-0
|
1-0
|
1-10
|Pelister Bitola
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Kamjani
|
3-4
|
0-0
|
-
|FK Gorno Lisice
|B
|
INT CF
|
|Kamjani
|
2-1
|
0-0
|
-
|KF Lepenci
|B
|
INT CF
|
|FK Bashkimi
|
0-1
|
0-0
|
-
|Kamjani
|B
|
MKD D2
|
|Pobeda Valandovo
|
0-2
|
0-2
|
-
|Kamjani
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Pelister Bitola
|Chủ
|Kamjani
|Khách
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