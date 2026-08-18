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Tỷ lệ kèo Pelister Bitola vs Kamjani ngày 17/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Pelister Bitola
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Pogradeci
4-2
1-1
-
 Pelister Bitola B
INT CF
Shkendija Haracine
0-1
0-0
-
 Pelister Bitola T
INT CF
Pelister Bitola
1-2
0-1
-
 FK Ohrid 2004 B
MKD D1
Pelister Bitola
1-1
0-0
10-1
 Shkendija Haracine H
MKD D1
Pelister Bitola
1-0
1-0
6-0
 FK Bashkimi T
MKD D1
FK Tikves Kavadarci
2-2
2-0
7-8
 Pelister Bitola H
MKD D1
Pelister Bitola
7-0
4-0
10-0
 FK Shkupi T
MKD D1
Rabotnicki Skopje
3-3
2-1
2-9
 Pelister Bitola H
MKD D1
Academy Pandev
0-1
0-1
2-5
 Pelister Bitola T
MKD D1
Pelister Bitola
2-0
0-0
8-3
 FK Makedonija Gjorce Petrov 1 T
MKD D1
KF Arsimi
1-0
1-0
0-7
 Pelister Bitola B
MKD D1
Pelister Bitola
0-0
0-0
1-7
 FC Vardar Skopje H
MKD D1
FK Shkendija 79
1-2
1-1
11-1
 Pelister Bitola T
MKD D1
Pelister Bitola
0-2
0-1
2-4
 FC Struga Trim Lum B
MKD D1
Sileks
0-0
0-0
6-2
 Pelister Bitola H
MKD D1
FK Tikves Kavadarci
1-0
1-0
3-8
 Pelister Bitola B
MKD D1
Pelister Bitola
0-0
0-0
6-5
 Sileks H
MKD D1
FK Shkendija 79
2-1
1-1
7-4
 Pelister Bitola B
MKD D1
Pelister Bitola
1-1
0-1
4-7
 FC Struga Trim Lum H
MKD D1
FK Bashkimi
1-0
1-0
1-10
 Pelister Bitola B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Kamjani
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Kamjani
3-4
0-0
-
 FK Gorno Lisice B
INT CF
Kamjani
2-1
0-0
-
 KF Lepenci B
INT CF
FK Bashkimi
0-1
0-0
-
 Kamjani B
MKD D2
Pobeda Valandovo
0-2
0-2
-
 Kamjani B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Pelister BitolaChủ
KamjaniKhách

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