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Tỷ lệ kèo Patro Eisden vs Anderlecht II ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
BEL D2
Anderlecht II
0-0
0-0
6-3
 Patro Eisden H
BEL D2
Patro Eisden
0-0
0-0
1-3
 Anderlecht II H
BEL D2
Anderlecht II
1-1
0-1
7-5
 Patro Eisden H
BEL D2
Patro Eisden
3-1
1-0
7-4
 Anderlecht II T
BEL D2
Patro Eisden
0-0
0-0
5-2
 Anderlecht II H
BEL D2
Anderlecht II
1-3
1-1
3-8
 Patro Eisden T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Patro Eisden
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Patro Eisden
0-0
0-0
-
 RFC de Liege H
INT CF
MVV Maastricht
1-1
1-0
2-8
 Patro Eisden H
INT CF
RKC Waalwijk
1-2
0-0
6-2
 Patro Eisden T
INT CF
KSK Heist
0-0
0-0
3-11
 Patro Eisden H
INT CF
Patro Eisden
0-4
0-2
2-5
 Sint-Truidense B
INT CF
Rochefort
3-3
1-0
3-4
 Patro Eisden H
BEL D2
Beerschot Wilrijk
2-2
1-0
4-4
 Patro Eisden H
BEL D2
Patro Eisden
1-1
1-0
2-5
 Beerschot Wilrijk H
BEL D2
Patro Eisden
4-0
1-0
2-4
 Francs Borains T
BEL D2
Seraing United
2-0
1-0
6-4
 Patro Eisden B
BEL D2
Patro Eisden
0-4
0-2
3-2
 Beerschot Wilrijk B
BEL D2
2 Lierse
1-2
1-0
2-5
 Patro Eisden T
BEL D2
Patro Eisden
1-1
0-0
6-3
 RFC de Liege 1 H
BEL D2
Anderlecht II
0-0
0-0
6-3
 Patro Eisden H
BEL D2
Gent B
2-1
0-1
2-4
 Patro Eisden 1 B
BEL D2
Patro Eisden
1-4
1-1
5-4
 Red Star Waasland B
BEL D2
1 Club Brugge Ⅱ
2-3
0-1
1-4
 Patro Eisden T
BEL D2
Patro Eisden
4-4
2-1
2-4
 Genk II H
BEL D2
KVSK Lommel
1-1
1-0
7-2
 Patro Eisden H
BEL D2
Patro Eisden
1-0
1-0
5-0
 Olympic Charleroi T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Anderlecht II
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Dordrecht
0-2
0-1
6-8
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
5-0
2-0
5-4
 Olympic Charleroi B
BEL D2
RWDM Brussels
2-1
1-0
5-7
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
0-5
0-3
6-4
 Red Star Waasland B
BEL D2
Lokeren
4-2
1-1
6-8
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
0-1
0-1
3-5
 KAS Eupen B
BEL D2
1 Beerschot Wilrijk
4-2
3-0
5-1
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
0-0
0-0
6-3
 Patro Eisden H
BEL D2
1 Club Brugge Ⅱ
0-5
0-2
4-5
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
2-1
2-0
3-8
 Genk II B
BEL D2
KVSK Lommel
2-0
2-0
6-6
 Anderlecht II B
BEL D2
Seraing United
1-2
0-1
7-2
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
0-0
0-0
6-5
 RFC de Liege H
BEL D2
Anderlecht II
2-2
0-1
9-1
 Lierse H
BEL D2
1 Anderlecht II
1-2
1-1
2-7
 Gent B B
BEL D2
Kortrijk
5-2
2-1
7-4
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
2-0
2-0
5-3
 Francs Borains B
BEL D2
Red Star Waasland
2-1
0-0
10-1
 Anderlecht II B
BEL D2
Genk II
3-2
3-1
4-6
 Anderlecht II B
BEL D2
Anderlecht II
2-2
1-1
4-4
 RWDM Brussels H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Patro EisdenChủ
Anderlecht IIKhách

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