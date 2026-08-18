Tỷ lệ kèo Patro Eisden vs Anderlecht II ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-0
|
0-0
|
6-3
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
0-0
|
0-0
|
1-3
|Anderlecht II
|H
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
1-1
|
0-1
|
7-5
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
3-1
|
1-0
|
7-4
|Anderlecht II
|T
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
0-0
|
0-0
|
5-2
|Anderlecht II
|H
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
1-3
|
1-1
|
3-8
|Patro Eisden
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Patro Eisden
|
0-0
|
0-0
|
-
|RFC de Liege
|H
|
INT CF
|
|MVV Maastricht
|
1-1
|
1-0
|
2-8
|Patro Eisden
|H
|
INT CF
|
|RKC Waalwijk
|
1-2
|
0-0
|
6-2
|Patro Eisden
|T
|
INT CF
|
|KSK Heist
|
0-0
|
0-0
|
3-11
|Patro Eisden
|H
|
INT CF
|
|Patro Eisden
|
0-4
|
0-2
|
2-5
|Sint-Truidense
|B
|
INT CF
|
|Rochefort
|
3-3
|
1-0
|
3-4
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|Beerschot Wilrijk
|
2-2
|
1-0
|
4-4
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
1-1
|
1-0
|
2-5
|Beerschot Wilrijk
|H
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
4-0
|
1-0
|
2-4
|Francs Borains
|T
|
BEL D2
|
|Seraing United
|
2-0
|
1-0
|
6-4
|Patro Eisden
|B
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
0-4
|
0-2
|
3-2
|Beerschot Wilrijk
|B
|
BEL D2
|
|2 Lierse
|
1-2
|
1-0
|
2-5
|Patro Eisden
|T
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
1-1
|
0-0
|
6-3
|RFC de Liege 1
|H
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-0
|
0-0
|
6-3
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|Gent B
|
2-1
|
0-1
|
2-4
|Patro Eisden 1
|B
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
1-4
|
1-1
|
5-4
|Red Star Waasland
|B
|
BEL D2
|
|1 Club Brugge Ⅱ
|
2-3
|
0-1
|
1-4
|Patro Eisden
|T
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
4-4
|
2-1
|
2-4
|Genk II
|H
|
BEL D2
|
|KVSK Lommel
|
1-1
|
1-0
|
7-2
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|Patro Eisden
|
1-0
|
1-0
|
5-0
|Olympic Charleroi
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Dordrecht
|
0-2
|
0-1
|
6-8
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
5-0
|
2-0
|
5-4
|Olympic Charleroi
|B
|
BEL D2
|
|RWDM Brussels
|
2-1
|
1-0
|
5-7
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-5
|
0-3
|
6-4
|Red Star Waasland
|B
|
BEL D2
|
|Lokeren
|
4-2
|
1-1
|
6-8
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-1
|
0-1
|
3-5
|KAS Eupen
|B
|
BEL D2
|
|1 Beerschot Wilrijk
|
4-2
|
3-0
|
5-1
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-0
|
0-0
|
6-3
|Patro Eisden
|H
|
BEL D2
|
|1 Club Brugge Ⅱ
|
0-5
|
0-2
|
4-5
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
2-1
|
2-0
|
3-8
|Genk II
|B
|
BEL D2
|
|KVSK Lommel
|
2-0
|
2-0
|
6-6
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Seraing United
|
1-2
|
0-1
|
7-2
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
0-0
|
0-0
|
6-5
|RFC de Liege
|H
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
2-2
|
0-1
|
9-1
|Lierse
|H
|
BEL D2
|
|1 Anderlecht II
|
1-2
|
1-1
|
2-7
|Gent B
|B
|
BEL D2
|
|Kortrijk
|
5-2
|
2-1
|
7-4
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
2-0
|
2-0
|
5-3
|Francs Borains
|B
|
BEL D2
|
|Red Star Waasland
|
2-1
|
0-0
|
10-1
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Genk II
|
3-2
|
3-1
|
4-6
|Anderlecht II
|B
|
BEL D2
|
|Anderlecht II
|
2-2
|
1-1
|
4-4
|RWDM Brussels
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Patro Eisden
|Chủ
|Anderlecht II
|Khách
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