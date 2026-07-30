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Tỷ lệ kèo FC Copenhagen vs Polissya Zhytomyr ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
Polissya Zhytomyr
3-3
2-1
2-3
 FC Copenhagen H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

FC Copenhagen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
DEN SASL
FC Copenhagen
3-2
1-2
5-5
 Lyngby T
UEFA ECL
Polissya Zhytomyr
3-3
2-1
2-3
 FC Copenhagen H
INT CF
FC Copenhagen
2-1
1-1
8-1
 Viborg T
INT CF
FC Copenhagen
3-2
3-1
1-3
 AC Horsens T
INT CF
FC Viktoria Plzen
1-1
1-0
1-5
 FC Copenhagen H
INT CF
FC Copenhagen
5-3
3-2
7-4
 Mjallby AIF T
DEN SASL
1 Brondby IF
1-1
0-0
7-6
 FC Copenhagen H
DEN SASL
FC Copenhagen
5-0
3-0
6-5
 Randers FC T
DAN Cup
FC Copenhagen
0-1
0-0
4-4
 Midtjylland B
DEN SASL
Silkeborg IF
0-4
0-2
2-5
 FC Copenhagen T
DEN SASL
Fredericia
3-3
2-2
6-4
 FC Copenhagen H
DEN SASL
FC Copenhagen
3-0
1-0
10-4
 Vejle T
DEN SASL
FC Copenhagen
2-1
2-0
6-11
 Odense BK T
DEN SASL
1 Vejle
1-4
1-1
3-6
 FC Copenhagen T
DEN SASL
Randers FC
1-2
0-0
5-2
 FC Copenhagen T
DEN SASL
FC Copenhagen
7-0
4-0
11-3
 Silkeborg IF T
DEN SASL
FC Copenhagen
1-2
0-2
13-3
 Fredericia 1 B
DEN SASL
Odense BK
2-1
0-1
9-4
 FC Copenhagen B
DAN Cup
Viborg
1-2
1-1
5-7
 FC Copenhagen T
DEN SASL
FC Copenhagen
1-2
1-1
6-6
 Randers FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Polissya Zhytomyr
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
Polissya Zhytomyr
3-3
2-1
2-3
 FC Copenhagen H
INT CF
FC Viktoria Plzen
2-0
1-0
3-7
 Polissya Zhytomyr B
INT CF
Polissya Zhytomyr
1-3
1-1
7-5
 Shimizu S-Pulse B
INT CF
WSG Swarovski Tirol
1-2
0-1
3-2
 Polissya Zhytomyr B
INT CF
Polissya Zhytomyr
0-0
0-0
7-4
 Jagiellonia Bialystok H
INT CF
Worgl Obi SV
0-11
0-5
0-4
 Polissya Zhytomyr B
INT CF
Polissya Zhytomyr
4-1
2-0
8-7
 Sabah FK Baku B
INT CF
CS Universitatea Craiova
4-3
0-2
-
 Polissya Zhytomyr B
INT CF
CSKA Sofia
0-4
0-1
8-1
 Polissya Zhytomyr B
UKR D1
Polissya Zhytomyr
2-0
1-0
7-4
 Rukh Vynnyky B
UKR D1
Zorya
0-0
0-0
2-6
 Polissya Zhytomyr H
UKR D1
FK Epitsentr Dunayivtsi
3-2
0-0
3-9
 Polissya Zhytomyr B
UKR D1
Polissya Zhytomyr
2-1
0-0
12-3
 PFC Oleksandria B
UKR D1
Metalist 1925 Kharkiv
0-1
0-1
7-4
 Polissya Zhytomyr B
UKR D1
1 Polissya Zhytomyr
3-1
1-0
4-3
 Obolon Kiev B
UKR D1
FC Shakhtar Donetsk
1-0
0-0
4-1
 Polissya Zhytomyr B
UKR D1
1 SC Poltava
0-4
0-3
0-13
 Polissya Zhytomyr B
UKR D1
Polissya Zhytomyr
1-1
1-1
8-0
 Veres H
UKR D1
Kudrivka
0-2
0-2
1-7
 Polissya Zhytomyr B
UKR D1
Polissya Zhytomyr
2-0
1-0
8-1
 Kryvbas B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
FC CopenhagenChủ
Polissya ZhytomyrKhách

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