Tỷ lệ kèo FC Copenhagen vs Polissya Zhytomyr ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|Polissya Zhytomyr
|
3-3
|
2-1
|
2-3
|FC Copenhagen
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
3-2
|
1-2
|
5-5
|Lyngby
|T
|
UEFA ECL
|
|Polissya Zhytomyr
|
3-3
|
2-1
|
2-3
|FC Copenhagen
|H
|
INT CF
|
|FC Copenhagen
|
2-1
|
1-1
|
8-1
|Viborg
|T
|
INT CF
|
|FC Copenhagen
|
3-2
|
3-1
|
1-3
|AC Horsens
|T
|
INT CF
|
|FC Viktoria Plzen
|
1-1
|
1-0
|
1-5
|FC Copenhagen
|H
|
INT CF
|
|FC Copenhagen
|
5-3
|
3-2
|
7-4
|Mjallby AIF
|T
|
DEN SASL
|
|1 Brondby IF
|
1-1
|
0-0
|
7-6
|FC Copenhagen
|H
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
5-0
|
3-0
|
6-5
|Randers FC
|T
|
DAN Cup
|
|FC Copenhagen
|
0-1
|
0-0
|
4-4
|Midtjylland
|B
|
DEN SASL
|
|Silkeborg IF
|
0-4
|
0-2
|
2-5
|FC Copenhagen
|T
|
DEN SASL
|
|Fredericia
|
3-3
|
2-2
|
6-4
|FC Copenhagen
|H
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
3-0
|
1-0
|
10-4
|Vejle
|T
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
2-1
|
2-0
|
6-11
|Odense BK
|T
|
DEN SASL
|
|1 Vejle
|
1-4
|
1-1
|
3-6
|FC Copenhagen
|T
|
DEN SASL
|
|Randers FC
|
1-2
|
0-0
|
5-2
|FC Copenhagen
|T
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
7-0
|
4-0
|
11-3
|Silkeborg IF
|T
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
1-2
|
0-2
|
13-3
|Fredericia 1
|B
|
DEN SASL
|
|Odense BK
|
2-1
|
0-1
|
9-4
|FC Copenhagen
|B
|
DAN Cup
|
|Viborg
|
1-2
|
1-1
|
5-7
|FC Copenhagen
|T
|
DEN SASL
|
|FC Copenhagen
|
1-2
|
1-1
|
6-6
|Randers FC
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|Polissya Zhytomyr
|
3-3
|
2-1
|
2-3
|FC Copenhagen
|H
|
INT CF
|
|FC Viktoria Plzen
|
2-0
|
1-0
|
3-7
|Polissya Zhytomyr
|B
|
INT CF
|
|Polissya Zhytomyr
|
1-3
|
1-1
|
7-5
|Shimizu S-Pulse
|B
|
INT CF
|
|WSG Swarovski Tirol
|
1-2
|
0-1
|
3-2
|Polissya Zhytomyr
|B
|
INT CF
|
|Polissya Zhytomyr
|
0-0
|
0-0
|
7-4
|Jagiellonia Bialystok
|H
|
INT CF
|
|Worgl Obi SV
|
0-11
|
0-5
|
0-4
|Polissya Zhytomyr
|B
|
INT CF
|
|Polissya Zhytomyr
|
4-1
|
2-0
|
8-7
|Sabah FK Baku
|B
|
INT CF
|
|CS Universitatea Craiova
|
4-3
|
0-2
|
-
|Polissya Zhytomyr
|B
|
INT CF
|
|CSKA Sofia
|
0-4
|
0-1
|
8-1
|Polissya Zhytomyr
|B
|
UKR D1
|
|Polissya Zhytomyr
|
2-0
|
1-0
|
7-4
|Rukh Vynnyky
|B
|
UKR D1
|
|Zorya
|
0-0
|
0-0
|
2-6
|Polissya Zhytomyr
|H
|
UKR D1
|
|FK Epitsentr Dunayivtsi
|
3-2
|
0-0
|
3-9
|Polissya Zhytomyr
|B
|
UKR D1
|
|Polissya Zhytomyr
|
2-1
|
0-0
|
12-3
|PFC Oleksandria
|B
|
UKR D1
|
|Metalist 1925 Kharkiv
|
0-1
|
0-1
|
7-4
|Polissya Zhytomyr
|B
|
UKR D1
|
|1 Polissya Zhytomyr
|
3-1
|
1-0
|
4-3
|Obolon Kiev
|B
|
UKR D1
|
|FC Shakhtar Donetsk
|
1-0
|
0-0
|
4-1
|Polissya Zhytomyr
|B
|
UKR D1
|
|1 SC Poltava
|
0-4
|
0-3
|
0-13
|Polissya Zhytomyr
|B
|
UKR D1
|
|Polissya Zhytomyr
|
1-1
|
1-1
|
8-0
|Veres
|H
|
UKR D1
|
|Kudrivka
|
0-2
|
0-2
|
1-7
|Polissya Zhytomyr
|B
|
UKR D1
|
|Polissya Zhytomyr
|
2-0
|
1-0
|
8-1
|Kryvbas
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|FC Copenhagen
|Chủ
|Polissya Zhytomyr
|Khách
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