Tỷ lệ kèo Sporting Braga vs FK Zeleznicar Pancevo ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
0-1
|
0-0
|
2-2
|Sporting Braga
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
0-1
|
0-0
|
2-2
|Sporting Braga
|T
|
INT CF
|
|Sporting Braga
|
2-2
|
1-1
|
6-4
|Celta Vigo
|H
|
INT CF
|
|Sporting Braga
|
5-0
|
0-0
|
-
|Vizela
|T
|
INT CF
|
|Stoke City
|
0-1
|
0-0
|
-
|Sporting Braga
|T
|
INT CF
|
|Buxton FC
|
1-3
|
0-0
|
-
|Sporting Braga
|T
|
INT CF
|
|Sporting Braga
|
1-0
|
0-0
|
-
|S. Joao Ver
|T
|
POR D1
|
|Sporting Braga
|
2-2
|
1-1
|
7-1
|Estrela da Amadora 1
|H
|
POR D1
|
|Benfica
|
2-2
|
0-0
|
8-2
|Sporting Braga
|H
|
UEFA EL
|
|SC Freiburg
|
3-1
|
2-0
|
4-8
|Sporting Braga 1
|B
|
POR D1
|
|Sporting Braga
|
1-1
|
1-0
|
5-4
|Estoril
|H
|
UEFA EL
|
|Sporting Braga
|
2-1
|
1-1
|
3-1
|SC Freiburg
|T
|
POR D1
|
|Santa Clara
|
2-1
|
0-1
|
4-1
|Sporting Braga
|B
|
POR D1
|
|Casa Pia AC
|
0-1
|
0-1
|
4-5
|Sporting Braga
|T
|
POR D1
|
|Sporting Braga
|
2-2
|
1-1
|
5-2
|FC Famalicao
|H
|
UEFA EL
|
|Real Betis
|
2-4
|
2-1
|
5-1
|Sporting Braga
|T
|
POR D1
|
|1 Sporting Braga
|
1-0
|
0-0
|
6-5
|FC Arouca
|T
|
UEFA EL
|
|Sporting Braga
|
1-1
|
1-0
|
4-1
|Real Betis
|H
|
POR D1
|
|Moreirense
|
0-1
|
0-1
|
4-9
|Sporting Braga
|T
|
POR D1
|
|Sporting Braga
|
1-2
|
0-0
|
3-5
|FC Porto
|B
|
UEFA EL
|
|Sporting Braga
|
4-0
|
3-0
|
4-1
|Ferencvarosi TC
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
UEFA ECL
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
0-1
|
0-0
|
2-2
|Sporting Braga
|T
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
2-1
|
1-1
|
3-7
|Radnicki Nis
|B
|
INT CF
|
|Debrecin VSC
|
1-3
|
1-2
|
5-4
|FK Zeleznicar Pancevo
|B
|
INT CF
|
|CSKA 1948 Sofia
|
1-0
|
0-0
|
4-5
|FK Zeleznicar Pancevo
|B
|
INT CF
|
|Maribor
|
1-1
|
0-0
|
5-6
|FK Zeleznicar Pancevo
|H
|
INT CF
|
|Wolfsberger AC
|
2-0
|
1-0
|
2-0
|FK Zeleznicar Pancevo
|B
|
INT CF
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
3-3
|
0-0
|
-
|Zemun
|H
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
0-0
|
0-0
|
10-4
|Cukaricki Stankom
|H
|
SER D1
|
|1 Novi Pazar
|
2-2
|
1-0
|
4-1
|FK Zeleznicar Pancevo
|H
|
SER D1
|
|1 FK Zeleznicar Pancevo
|
1-1
|
0-1
|
6-0
|Radnik Surdulica
|H
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
2-0
|
1-0
|
5-4
|OFK Beograd
|B
|
SER D1
|
|Vojvodina Novi Sad
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|FK Zeleznicar Pancevo
|H
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
2-2
|
2-1
|
1-6
|Crvena Zvezda
|H
|
SER D1
|
|Partizan Belgrade
|
2-1
|
1-1
|
2-6
|FK Zeleznicar Pancevo
|B
|
SER D1
|
|Habitpharm Javor
|
1-2
|
0-0
|
4-4
|FK Zeleznicar Pancevo
|B
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
2-0
|
1-0
|
3-3
|Novi Pazar
|B
|
SER D1
|
|Cukaricki Stankom
|
3-2
|
1-0
|
0-6
|FK Zeleznicar Pancevo
|B
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
5-0
|
1-0
|
7-2
|Mladost Lucani
|B
|
SER D1
|
|Backa Topola
|
0-0
|
0-0
|
6-1
|FK Zeleznicar Pancevo
|H
|
SER D1
|
|FK Zeleznicar Pancevo
|
2-0
|
2-0
|
7-9
|Vojvodina Novi Sad
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Sporting Braga
|Chủ
|FK Zeleznicar Pancevo
|Khách
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