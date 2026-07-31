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Tỷ lệ kèo Sporting Braga vs FK Zeleznicar Pancevo ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
FK Zeleznicar Pancevo
0-1
0-0
2-2
 Sporting Braga T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Sporting Braga
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
FK Zeleznicar Pancevo
0-1
0-0
2-2
 Sporting Braga T
INT CF
Sporting Braga
2-2
1-1
6-4
 Celta Vigo H
INT CF
Sporting Braga
5-0
0-0
-
 Vizela T
INT CF
Stoke City
0-1
0-0
-
 Sporting Braga T
INT CF
Buxton FC
1-3
0-0
-
 Sporting Braga T
INT CF
Sporting Braga
1-0
0-0
-
 S. Joao Ver T
POR D1
Sporting Braga
2-2
1-1
7-1
 Estrela da Amadora 1 H
POR D1
Benfica
2-2
0-0
8-2
 Sporting Braga H
UEFA EL
SC Freiburg
3-1
2-0
4-8
 Sporting Braga 1 B
POR D1
Sporting Braga
1-1
1-0
5-4
 Estoril H
UEFA EL
Sporting Braga
2-1
1-1
3-1
 SC Freiburg T
POR D1
Santa Clara
2-1
0-1
4-1
 Sporting Braga B
POR D1
Casa Pia AC
0-1
0-1
4-5
 Sporting Braga T
POR D1
Sporting Braga
2-2
1-1
5-2
 FC Famalicao H
UEFA EL
Real Betis
2-4
2-1
5-1
 Sporting Braga T
POR D1
1 Sporting Braga
1-0
0-0
6-5
 FC Arouca T
UEFA EL
Sporting Braga
1-1
1-0
4-1
 Real Betis H
POR D1
Moreirense
0-1
0-1
4-9
 Sporting Braga T
POR D1
Sporting Braga
1-2
0-0
3-5
 FC Porto B
UEFA EL
Sporting Braga
4-0
3-0
4-1
 Ferencvarosi TC T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
FK Zeleznicar Pancevo
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
UEFA ECL
FK Zeleznicar Pancevo
0-1
0-0
2-2
 Sporting Braga T
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
2-1
1-1
3-7
 Radnicki Nis B
INT CF
Debrecin VSC
1-3
1-2
5-4
 FK Zeleznicar Pancevo B
INT CF
CSKA 1948 Sofia
1-0
0-0
4-5
 FK Zeleznicar Pancevo B
INT CF
Maribor
1-1
0-0
5-6
 FK Zeleznicar Pancevo H
INT CF
Wolfsberger AC
2-0
1-0
2-0
 FK Zeleznicar Pancevo B
INT CF
FK Zeleznicar Pancevo
3-3
0-0
-
 Zemun H
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
0-0
0-0
10-4
 Cukaricki Stankom H
SER D1
1 Novi Pazar
2-2
1-0
4-1
 FK Zeleznicar Pancevo H
SER D1
1 FK Zeleznicar Pancevo
1-1
0-1
6-0
 Radnik Surdulica H
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
2-0
1-0
5-4
 OFK Beograd B
SER D1
Vojvodina Novi Sad
0-0
0-0
4-3
 FK Zeleznicar Pancevo H
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
2-2
2-1
1-6
 Crvena Zvezda H
SER D1
Partizan Belgrade
2-1
1-1
2-6
 FK Zeleznicar Pancevo B
SER D1
Habitpharm Javor
1-2
0-0
4-4
 FK Zeleznicar Pancevo B
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
2-0
1-0
3-3
 Novi Pazar B
SER D1
Cukaricki Stankom
3-2
1-0
0-6
 FK Zeleznicar Pancevo B
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
5-0
1-0
7-2
 Mladost Lucani B
SER D1
Backa Topola
0-0
0-0
6-1
 FK Zeleznicar Pancevo H
SER D1
FK Zeleznicar Pancevo
2-0
2-0
7-9
 Vojvodina Novi Sad B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Sporting BragaChủ
FK Zeleznicar PancevoKhách

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