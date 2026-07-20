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Tỷ lệ kèo ShanXi Oya (w) vs Zhejiang Hangzhou (w) ngày 19/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CWPL
ShanXi zhidan (W)
0-2
0-1
-
 Hangzhou YinHang (W) B
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
2-1
0-0
7-5
 ShanXi zhidan (W) B
CHN WC
ShanXi zhidan (W)
2-1
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) T
CWPL
ShanXi zhidan (W)
1-0
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) T
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
0-2
0-1
5-5
 ShanXi zhidan (W) T
CWPL
ShanXi zhidan (W)
2-1
1-0
-
 Hangzhou YinHang (W) T
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
0-3
0-1
-
 ShanXi zhidan (W) T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

ShanXi Oya (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CWPL
Guangxi Pingguo Beinong W
0-2
0-2
9-2
 ShanXi zhidan (W) T
CWPL
Beijing Yuhong Xiushan (W)
2-1
1-0
11-5
 ShanXi zhidan (W) 1 B
CWPL
ShanXi zhidan (W)
0-0
0-0
3-4
 Sichuan (W) H
CWPL
ShanXi zhidan (W)
0-1
0-0
4-6
 Liaoning Shenbei Hefeng (W) B
CWPL
Wuhan Jianghan (W)
1-0
0-0
7-4
 ShanXi zhidan (W) B
CWPL
Changchun Masses Properties (W)
2-1
2-0
3-3
 ShanXi zhidan (W) B
CWPL
ShanXi zhidan (W)
1-0
1-0
2-8
 Shandong (W) T
CWPL
JiangSu NanJing (W)
1-0
0-0
7-5
 ShanXi zhidan (W) B
CWPL
ShanXi zhidan (W)
0-1
0-1
7-3
 Guangdong Province (W) B
CWPL
Shanghai RCB (W)
1-0
1-0
6-4
 ShanXi zhidan (W) B
Chinese STU
ShanXi zhidan (W)
0-1
0-0
-
 Hebei Snow Ruyi W B
Chinese STU
Wuhan Three Towns Martial Arts (W)
0-4
0-0
-
 ShanXi zhidan (W) T
Chinese STU
Shandong (W)
1-0
0-0
-
 ShanXi zhidan (W) B
Chinese STU
Shanghai RCB (W)
5-0
0-0
-
 ShanXi zhidan (W) B
Chinese STU
Shanghai RCB (W)
5-0
0-0
-
 ShanXi zhidan (W) B
Chinese STU
Shanghai Jiading Huilong B W
0-1
0-0
-
 ShanXi zhidan (W) T
Chinese STU
Shanghai Jiading Huilong (W)
0-1
0-0
-
 ShanXi zhidan (W) T
Chinese STU
ShanXi zhidan (W)
1-2
0-0
-
 Henan (W) B
Chinese STU
ShanXi zhidan (W)
1-2
0-0
-
 Henan Wanxianshan (W) B
CHN WC
China (W) U17
4-0
3-0
-
 ShanXi zhidan (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Zhejiang Hangzhou (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
1-0
0-0
6-5
 Changchun Masses Properties (W) B
CWPL
JiangSu NanJing (W)
1-0
1-0
7-1
 Hangzhou YinHang (W) B
CWPL
Shandong (W)
1-0
1-0
3-1
 Hangzhou YinHang (W) B
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
0-1
0-0
2-14
 Shanghai RCB (W) B
CWPL
Sichuan (W)
0-1
0-0
3-3
 Hangzhou YinHang (W) B
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
1-0
1-0
2-5
 Guangxi Pingguo Beinong W B
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
0-1
0-0
3-12
 Liaoning Shenbei Hefeng (W) B
CWPL
Guangdong Province (W)
0-1
0-1
7-2
 Hangzhou YinHang (W) B
CWPL
Hangzhou YinHang (W)
0-3
0-0
1-4
 Wuhan Jianghan (W) B
CWPL
Beijing Yuhong Xiushan (W)
4-1
3-0
3-1
 Hangzhou YinHang (W) B
Chinese STU
Sichuan (W)
1-0
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) B
Chinese STU
Beijing Yuhong Xiushan (W)
3-0
1-0
-
 Hangzhou YinHang (W) B
Chinese STU
Shandong (W)
1-1
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) H
Chinese STU
Zhanjiang Yuezhan (W)
0-6
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) B
Chinese STU
Hangzhou YinHang (W)
1-0
0-0
-
 Guangxi Pingguo Beinong W B
CHN WC
Hangzhou YinHang (W)
1-0
1-0
-
 Fujian Nanan (W) B
CHN WC
Guangxi Pingguo Beinong W
1-0
1-0
-
 Hangzhou YinHang (W) B
CHN WC
Shanghai RCB (W)
0-0
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) H
CWPL
Wuhan Jianghan (W)
1-2
0-0
-
 Hangzhou YinHang (W) B
CWPL
Changchun Masses Properties (W)
3-1
3-0
3-0
 Hangzhou YinHang (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
ShanXi Oya (w)Chủ
Zhejiang Hangzhou (w)Khách

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