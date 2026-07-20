Tỷ lệ kèo Jiangsu Wuxi (w) vs Wuhan Jianghan (w) ngày 19/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
Chinese STU
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
Chinese STU
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
CHN WC
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-1
|
1-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|H
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
3-1
|
1-1
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-0
|
0-0
|
3-6
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-0
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-1
|
0-0
|
4-5
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
2-0
|
1-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|T
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
6-0
|
5-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-2
|
1-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-0
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|H
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|H
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
4-0
|
1-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-0
|
1-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-3
|
0-2
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-0
|
0-0
|
7-1
|Wuhan Jianghan (W)
|T
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
4-0
|
2-0
|
5-3
|Wuhan Jianghan (W)
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CWPL
|
|Liaoning Shenbei Hefeng (W)
|
2-0
|
1-0
|
1-3
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-0
|
1-0
|
7-1
|Hangzhou YinHang (W)
|T
|
CWPL
|
|Shanghai RCB (W)
|
2-1
|
2-0
|
7-1
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|Guangdong Province (W)
|
0-0
|
0-0
|
4-6
|JiangSu NanJing (W)
|H
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
2-1
|
1-1
|
6-0
|Guangxi Pingguo Beinong W
|T
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
3-2
|
1-2
|
11-2
|Sichuan (W)
|T
|
CWPL
|
|Beijing Yuhong Xiushan (W)
|
3-2
|
0-0
|
6-4
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-0
|
0-0
|
7-5
|ShanXi zhidan (W)
|T
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
2-0
|
1-0
|
4-5
|Changchun Masses Properties (W)
|T
|
CWPL
|
|Shandong (W)
|
1-2
|
0-0
|
2-4
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
Chinese STU
|
|Shanghai RCB (W)
|
1-0
|
1-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|B
|
Chinese STU
|
|Changchun Masses Properties (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
Chinese STU
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
Chinese STU
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
Chinese STU
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Three Towns Martial Arts (W)
|T
|
Chinese STU
|
|Liaoning Shenbei Hefeng (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
CHN WC
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-0
|
0-0
|
3-6
|Shanghai RCB (W)
|H
|
CHN WC
|
|JiangSu NanJing (W)
|
1-2
|
0-2
|
1-3
|Guangdong Province (W)
|B
|
CHN WC
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-1
|
1-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|H
|
CWPL
|
|JiangSu NanJing (W)
|
3-1
|
1-0
|
-
|ShanXi zhidan (W)
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-0
|
1-0
|
7-3
|Shandong (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-2
|
0-1
|
2-2
|Liaoning Shenbei Hefeng (W)
|B
|
CWPL
|
|Guangdong Province (W)
|
1-1
|
0-0
|
2-3
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
CWPL
|
|Guangxi Pingguo Beinong W
|
1-1
|
0-0
|
5-4
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-0
|
0-0
|
7-4
|ShanXi zhidan (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-5
|
0-1
|
6-10
|Shanghai RCB (W)
|B
|
CWPL
|
|Sichuan (W)
|
0-3
|
0-1
|
3-4
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-0
|
1-0
|
0-5
|Beijing Yuhong Xiushan (W)
|B
|
CWPL
|
|Hangzhou YinHang (W)
|
0-3
|
0-0
|
1-4
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
CWPL
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
2-0
|
1-0
|
3-0
|Changchun Masses Properties (W)
|B
|
Chinese STU
|
|Sichuan (W)
|
0-1
|
0-1
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
Chinese STU
|
|Guangdong Province (W)
|
1-3
|
1-1
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
Chinese STU
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-1
|
0-0
|
-
|JiangSu NanJing (W)
|T
|
Chinese STU
|
|JiangSu NanJing (W)
|
0-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
Chinese STU
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
1-0
|
0-0
|
-
|Liaoning Shenbei Hefeng (W)
|B
|
Chinese STU
|
|Wuhan Three Towns Martial Arts (W)
|
1-3
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|B
|
Asian w Cup
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
0-4
|
0-2
|
4-6
|Suwon FMC (W)
|B
|
CHN WC
|
|Guangxi Pingguo Beinong W
|
0-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|
CHN WC
|
|Wuhan Jianghan (W)
|
2-0
|
1-0
|
-
|Henan Wanxianshan (W)
|B
|
CHN WC
|
|XiAn Reserve Force (W)
|
0-0
|
0-0
|
-
|Wuhan Jianghan (W)
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Jiangsu Wuxi (w)
|Chủ
|Wuhan Jianghan (w)
|Khách
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