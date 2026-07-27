GMT +7
Korea League 4

Tỷ lệ kèo Geumsan Insam FC vs Jinju Citizen ngày 30/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
Jinju Citizen
1-0
0-0
4-0
 Geumsan Insam FC B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Geumsan Insam FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
Geumsan Insam FC
1-3
1-2
9-2
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Jecheon Citizen FC
1-2
0-2
3-1
 Geumsan Insam FC T
KFAC
Changwon City
3-0
2-0
2-4
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Haman FC
1-3
1-0
1-10
 Geumsan Insam FC T
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-2
1-1
1-10
 Jincheon HR FC H
KCL 4
Pyeongchang FC
1-1
1-0
5-8
 Geumsan Insam FC H
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-1
1-1
3-5
 Geoje Citizen T
KCL 4
Sejong SA
3-2
1-2
8-3
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Namyangju FC
1-1
1-0
5-6
 Geumsan Insam FC H
K3-K4 C
Geoje Citizen
4-1
1-0
3-7
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Geumsan Insam FC
0-0
0-0
2-2
 Gijang United H
KCL 4
Pyeongtaek Citizen
2-7
2-2
3-7
 Geumsan Insam FC T
KCL 4
Jinju Citizen
1-0
0-0
4-0
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-0
1-0
7-6
 Seosan Pioneer FC T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-1
0-0
5-8
 Geumsan Insam FC H
KCL 4
Geumsan Insam FC
0-0
0-0
3-4
 Jecheon Citizen FC H
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-1
1-0
-
 Haman FC T
KCL 4
Jincheon HR FC
2-0
0-0
-
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-1
2-0
-
 Pyeongchang FC T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Jinju Citizen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
Gijang United
1-4
1-1
5-4
 Jinju Citizen B
KFAC
Pohang Steelers
3-1
0-1
4-4
 Jinju Citizen B
KFAC
Busan Transportation Corporation
1-1
1-0
3-8
 Jinju Citizen H
KCL 4
Pyeongtaek Citizen
0-2
0-2
3-5
 Jinju Citizen B
KFAC
Ansan Greeners FC
0-2
0-1
4-5
 Jinju Citizen B
KFAC
1 Jinju Citizen
1-1
0-1
15-3
 Sejong SA H
KCL 4
Jinju Citizen
1-0
0-0
10-0
 Seosan Pioneer FC B
KCL 4
Jinju Citizen
2-1
0-0
8-9
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Jinju Citizen
2-0
1-0
5-0
 Jecheon Citizen FC B
KCL 4
Haman FC
1-4
0-2
3-6
 Jinju Citizen B
K3-K4 C
Gyeongju KHNP
3-2
2-0
5-5
 Jinju Citizen B
KCL 4
Jinju Citizen
2-6
1-3
5-4
 Jincheon HR FC B
KCL 4
Jinju Citizen
4-0
3-0
1-1
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Geoje Citizen
2-2
2-0
5-3
 Jinju Citizen H
K3-K4 C
Jinju Citizen
2-1
0-1
5-5
 Haman FC B
KCL 4
Jinju Citizen
4-0
1-0
6-4
 Sejong SA B
KCL 4
Namyangju FC
0-1
0-0
3-4
 Jinju Citizen B
KCL 4
Jinju Citizen
1-0
0-0
4-0
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Jinju Citizen
2-0
1-0
7-1
 Gijang United B
KCL 4
Jinju Citizen
4-1
2-0
-
 Pyeongtaek Citizen B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Geumsan Insam FCChủ
Jinju CitizenKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2