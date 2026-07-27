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K3 League Hàn Quốc

Tỷ lệ kèo Mokpo City vs Yeoju Sejong ngày 30/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Yeoju Sejong
2-3
2-2
8-1
 Mokpo City T
KCL
Mokpo City
0-3
0-0
6-6
 Yeoju Sejong B
KCL
Yeoju Sejong
3-1
1-1
6-3
 Mokpo City B
KFAC
Yeoju Sejong
2-2
1-0
5-6
 Mokpo City H
KCL
Mokpo City
2-3
0-0
1-5
 Yeoju Sejong B
KCL
Yeoju Sejong
1-2
0-1
6-6
 Mokpo City T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Mokpo City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Pocheon FC
2-0
1-0
-
 Mokpo City B
KCL
Dangjin Citizen
6-1
2-1
3-4
 Mokpo City 1 B
KFAC
Cheonan City
2-1
1-1
4-6
 Mokpo City B
KCL
Mokpo City
2-1
1-0
6-6
 Gangneung City T
KFAC
Mokpo City
2-2
1-0
8-3
 Anseong H
KCL
Ulsan Citizens
4-1
1-0
6-4
 Mokpo City B
KCL
Changwon City
1-1
0-0
8-1
 Mokpo City H
KCL
Mokpo City
0-0
0-0
3-2
 Yangpyeong H
KCL
Siheung City
1-1
0-0
7-3
 Mokpo City 1 H
KCL
Daejeon Korail
3-0
1-0
3-4
 Mokpo City B
KCL
Mokpo City
0-1
0-0
1-4
 Gyeongju KHNP B
KCL
Busan Transportation Corporation
3-0
0-0
2-3
 Mokpo City B
K3-K4 C
Chuncheon Citizen
1-1
0-0
8-3
 Mokpo City H
KCL
Mokpo City
1-1
1-1
0-6
 Jeonbuk Hyundai Motors II H
KCL
Chuncheon Citizen
0-0
0-0
11-4
 Mokpo City H
KCL
Yeoju Sejong
2-3
2-2
8-1
 Mokpo City T
KCL
Mokpo City
1-1
0-1
2-3
 Pocheon FC H
KCL
Mokpo City
1-3
0-1
7-3
 Dangjin Citizen B
KCL
Gangneung City
0-0
0-0
6-2
 Mokpo City H
KCL
Mokpo City
1-2
0-1
3-3
 Ulsan Citizens B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Yeoju Sejong
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
1 Dangjin Citizen
1-2
1-0
5-5
 Yeoju Sejong B
KFAC
Yeoju Sejong
0-1
0-0
3-6
 Dangjin Citizen B
KCL
Gangneung City
1-1
0-0
6-1
 Yeoju Sejong H
KFAC
Gyeongnam FC
0-0
0-0
3-3
 Yeoju Sejong H
KCL
Ulsan Citizens
1-0
0-0
6-2
 Yeoju Sejong B
KFAC
Pyeongtaek Citizen
1-3
1-3
6-4
 Yeoju Sejong B
KCL
Changwon City
2-2
1-0
8-3
 Yeoju Sejong H
KCL
Yangpyeong
1-2
1-0
8-2
 Yeoju Sejong B
K3-K4 C
Yeoju Sejong
0-2
0-1
2-4
 Busan Transportation Corporation B
KCL
Yeoju Sejong
0-1
0-0
4-4
 Siheung City B
KCL
Yeoju Sejong
1-0
1-0
2-5
 Daejeon Korail B
K3-K4 C
Yeoju Sejong
3-3
2-1
3-5
 Sejong SA H
KCL
Gyeongju KHNP
0-0
0-0
7-3
 Yeoju Sejong H
KCL
Yeoju Sejong
1-1
1-0
5-6
 Busan Transportation Corporation H
KCL
Jeonbuk Hyundai Motors II
2-0
2-0
2-8
 Yeoju Sejong B
K3-K4 C
Jeonbuk Hyundai Motors II
0-1
0-1
5-7
 Yeoju Sejong B
KCL
Yeoju Sejong
1-0
0-0
3-5
 Chuncheon Citizen B
KCL
Yeoju Sejong
3-4
2-2
4-2
 Pocheon FC B
KCL
Yeoju Sejong
2-3
2-2
8-1
 Mokpo City T
KCL
Yeoju Sejong
2-2
0-2
5-2
 Dangjin Citizen H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Mokpo CityChủ
Yeoju SejongKhách

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