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Tỷ lệ kèo Gangneung City vs Chuncheon Citizen ngày 23/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Chuncheon Citizen
2-0
1-0
3-7
 Gangneung City B
KCL
Gangneung City
2-4
1-2
3-4
 Chuncheon Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
1-2
0-2
5-0
 Gangneung City T
KCL
Chuncheon Citizen
0-1
0-0
4-3
 Gangneung City T
KCL
Gangneung City
0-0
0-0
5-5
 Chuncheon Citizen H
KCL
Chuncheon Citizen
0-2
0-2
4-5
 Gangneung City T
KCL
Gangneung City
1-2
1-1
7-5
 Chuncheon Citizen B
KCL
Gangneung City
5-0
0-0
2-3
 Chuncheon Citizen T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Gangneung City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Gangneung City
1-1
0-0
6-1
 Yeoju Sejong H
KFAC
Paju Frontier FC
3-2
0-0
6-4
 Gangneung City B
KCL
Mokpo City
2-1
1-0
6-6
 Gangneung City B
KFAC
Gangneung City
2-0
0-0
6-4
 Jecheon Citizen FC T
KCL
Dangjin Citizen
5-2
3-1
2-6
 Gangneung City B
KCL
Pocheon FC
3-1
1-0
5-3
 Gangneung City 1 B
KCL
Ulsan Citizens
1-2
1-0
3-3
 Gangneung City T
KCL
Gangneung City
0-1
0-1
5-7
 Changwon City B
KCL
Yangpyeong
0-1
0-0
6-1
 Gangneung City T
KCL
Siheung City
1-1
1-0
5-2
 Gangneung City H
KCL
Gangneung City
0-3
0-1
4-6
 Daejeon Korail B
K3-K4 C
Gangneung City
1-2
0-0
4-9
 Pocheon FC B
KCL
Gangneung City
2-0
1-0
0-4
 Gyeongju KHNP T
KCL
Busan Transportation Corporation
4-0
0-0
5-3
 Gangneung City B
KCL
Jeonbuk Hyundai Motors II
0-2
0-1
4-5
 Gangneung City T
KCL
Chuncheon Citizen
2-0
1-0
3-7
 Gangneung City B
KCL
Yeoju Sejong
1-1
0-0
2-10
 Gangneung City H
KCL
Gangneung City
0-0
0-0
6-2
 Mokpo City H
KCL
Gangneung City
2-1
1-1
1-3
 Dangjin Citizen T
KCL
Gangneung City
0-0
0-0
2-3
 Pocheon FC H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Chuncheon Citizen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Chuncheon Citizen
2-1
1-0
3-5
 Ulsan Citizens B
KCL
Changwon City
1-1
0-1
6-4
 Chuncheon Citizen H
KFAC
Ulsan Citizens
2-1
1-0
1-2
 Chuncheon Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
3-3
1-0
2-2
 Yangpyeong H
KCL
Chuncheon Citizen
2-3
2-2
2-4
 Siheung City B
K3-K4 C
Chuncheon Citizen
1-2
1-1
8-2
 Geoje Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
3-3
2-2
1-3
 Daejeon Korail H
KCL
Chuncheon Citizen
2-2
0-1
3-1
 Gyeongju KHNP H
K3-K4 C
Jungnang Chorus Mustang FC
1-6
1-1
0-3
 Chuncheon Citizen B
KCL
Busan Transportation Corporation
2-3
2-1
5-7
 Chuncheon Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
6-1
3-0
5-4
 Jeonbuk Hyundai Motors II B
KCL
Chuncheon Citizen
0-1
0-0
2-4
 Pocheon FC B
K3-K4 C
Chuncheon Citizen
1-1
0-0
8-3
 Mokpo City H
KCL
Yeoju Sejong
1-0
0-0
3-5
 Chuncheon Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
0-0
0-0
11-4
 Mokpo City H
KCL
Chuncheon Citizen
0-1
0-0
6-6
 Dangjin Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
2-0
1-0
3-7
 Gangneung City B
KCL
Ulsan Citizens
2-1
1-0
4-3
 Chuncheon Citizen B
KCL
Chuncheon Citizen
2-0
1-0
7-4
 Changwon City B
KCL
1 Yangpyeong
5-4
4-2
0-11
 Chuncheon Citizen B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Gangneung CityChủ
Chuncheon CitizenKhách

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