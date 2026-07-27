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Tỷ lệ kèo Yangpyeong vs Busan Kyotong ngày 26/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Busan Transportation Corporation
0-0
0-0
3-0
 Yangpyeong H
KCL
Yangpyeong
2-0
1-0
2-3
 Busan Transportation Corporation T
KCL
Busan Transportation Corporation
0-0
0-0
3-2
 Yangpyeong H
KCL
Yangpyeong
3-1
1-0
8-8
 Busan Transportation Corporation T
KCL
Busan Transportation Corporation
1-3
0-3
5-1
 Yangpyeong T
KCL
Busan Transportation Corporation
4-0
2-0
8-6
 Yangpyeong B
KCL
Yangpyeong
1-2
0-1
4-6
 Busan Transportation Corporation B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Yangpyeong
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KFAC
Hwaseong FC
4-3
0-1
5-2
 Yangpyeong B
KCL
Yangpyeong
5-2
2-1
4-2
 Jeonbuk Hyundai Motors II T
KFAC
Ulsan FC
1-1
0-0
0-13
 Yangpyeong H
KCL
Chuncheon Citizen
3-3
1-0
2-2
 Yangpyeong H
KCL
Yangpyeong
1-2
1-0
8-2
 Yeoju Sejong B
KCL
Mokpo City
0-0
0-0
3-2
 Yangpyeong H
KCL
Dangjin Citizen
3-1
1-1
6-3
 Yangpyeong 1 B
KCL
Yangpyeong
0-1
0-0
6-1
 Gangneung City B
KCL
Ulsan Citizens
0-0
0-0
6-5
 Yangpyeong H
KCL
Yangpyeong
1-0
1-0
7-7
 Changwon City T
K3-K4 C
Sejong SA
2-0
1-0
2-11
 Yangpyeong B
KCL
Pocheon FC
2-0
0-0
9-4
 Yangpyeong B
KCL
Siheung City
1-0
1-0
4-4
 Yangpyeong 1 B
KCL
Yangpyeong
0-3
0-1
7-1
 Daejeon Korail B
KCL
Gyeongju KHNP
4-0
2-0
8-2
 Yangpyeong B
KCL
1 Busan Transportation Corporation
0-0
0-0
3-0
 Yangpyeong 1 H
KCL
Jeonbuk Hyundai Motors II
2-2
1-2
10-3
 Yangpyeong H
KCL
1 Yangpyeong
5-4
4-2
0-11
 Chuncheon Citizen T
KCL
Yeoju Sejong
1-1
1-0
2-6
 Yangpyeong H
KCL
1 Mokpo City
1-1
1-0
2-8
 Yangpyeong 1 H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Busan Kyotong
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KFAC
Busan Transportation Corporation
1-1
0-1
5-11
 Suwon Samsung Bluewings H
KCL
Siheung City
0-2
0-2
9-1
 Busan Transportation Corporation B
KFAC
Busan Transportation Corporation
2-1
2-1
6-4
 Gijang United B
KCL
Busan Transportation Corporation
0-1
0-1
7-2
 Daejeon Korail B
KCL
Busan Transportation Corporation
1-1
0-1
5-5
 Gyeongju KHNP H
K3-K4 C
Yeoju Sejong
0-2
0-1
2-4
 Busan Transportation Corporation B
KCL
1 Pocheon FC
1-1
0-0
14-2
 Busan Transportation Corporation H
KCL
Jeonbuk Hyundai Motors II
1-2
0-1
4-5
 Busan Transportation Corporation B
K3-K4 C
Gijang United
0-3
0-1
2-5
 Busan Transportation Corporation B
KCL
Busan Transportation Corporation
2-3
2-1
5-7
 Chuncheon Citizen B
KCL
Yeoju Sejong
1-1
1-0
5-6
 Busan Transportation Corporation H
KCL
Busan Transportation Corporation
3-0
0-0
2-3
 Mokpo City B
K3-K4 C
Pyeongchang FC
0-2
0-0
1-7
 Busan Transportation Corporation B
KCL
Busan Transportation Corporation
2-1
0-0
6-6
 Dangjin Citizen B
KCL
Busan Transportation Corporation
4-0
0-0
5-3
 Gangneung City B
KCL
Busan Transportation Corporation
2-0
1-0
6-8
 Ulsan Citizens B
KCL
Changwon City
0-0
0-0
-
 Busan Transportation Corporation H
KCL
1 Busan Transportation Corporation
0-0
0-0
3-0
 Yangpyeong H
KCL
Busan Transportation Corporation
1-2
1-1
2-2
 Siheung City B
KCL
Busan Transportation Corporation
0-0
0-0
7-4
 Daejeon Korail H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
YangpyeongChủ
Busan KyotongKhách

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